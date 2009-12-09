

النتائج الكاملة لبطولة البحر الأحمر الخامسة للجولف للرجال بمصر 2017

عبد العزيز فرج عزو

الحوار المتمدن-العدد: 5415 - 2017 / 1 / 28 - 00:21

المحور: عالم الرياضة







أقيمت بطولة البحر الأحمر الدولية الخامسة لرياضة الجولف للرجال وهي الجولة الأولي من دوري المحترفين الأوروبي بجمهورية مصر العربية خلال الفترة من 17 وحتى 20 يناير 2017 بمدينة العين السخنة

وعلي ملاعب نادي العين السخنة وقد اشترك في هذه البطولة الدولية الكبيرة 20 دولة وهي الدول الآتية

مصر واستراليا والصين وبلجيكا وألمانيا والنمسا وفرنسا وايطاليا واسبانيا والمغرب وسويسرا والدانمارك والتشيك وانجلترا واسكتلندا وايرلندا والنرويج وايسلندا والبرتغال وهولندا

وقد اشترك في البطولة أكثر من 100 لاعب مثلوا العشرين دولة المذكورين عاليه

وقد اشترك من مصر اللاعبين الدوليين وهم عيسي أبو العلا وعبد المنعم الشافعي وعمر أبو العلا

وقد أسفرت نتائج بطولة البحر الأحمر الدولية الخامسة لرياضة الجولف النهائية عن الآتي :-

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1- حصول اللاعب الفرنسي كيني سيبرجيز علي كأس البطولة والميدالية الذهبية والمركز الأول وقد سدد 205 ضربة تحت المعدل

2- حصول اللاعب البرتغالي بيدور علي الميدالية الفضية والمركز الثاني وقد سدد 206 ضربة تحت المعدل

3- حصول اللاعب الهولندي روبي فان وسينت علي الميدالية البرونزية والمركز الثالث برصيد 207 ضربة تحت المعدل

4- حصول اللاعب الايطالي روري ماكنمار علي المركز الرابع برصيد 208 ضربة تحت المعدل

5- حصول اللاعب الانجليزي أو البريطاني جيمس ويلسون علي المركز الخامس برصيد 209 ضربة تحت المعدل

6- حصول اللاعب التشيكي ستانسيلاق مانوس علي المركز السادس برصيد 209 ضربة تحت المعدل

7- حصول اللاعب المصري الدولي عيسي أبو العلا علي المركز السابع برصيد 210 ضربة تحت المعدل

وقد قام كبار المسئولين بمصر بتسليم جوائز هذه البطولة والكئوس وشهادات التقدير والميداليات للفائزين والمشتركين بها وجوائز هذه البطولة 160 يورو وقد نظمها الاتحاد المصري لرياضة الجولف وكبار المسئولين بالاتحاد الدولي لهذه اللعبة

ألف مبروك للفائزين بالبطولة وبمراكزها وهارد لك لكل المتنافسين والذين لم يحالفهم التوفيق بالفوز بأحد ميدالياتها وحظ أحسن لهم في البطولات القادمة في رياضة الجولف

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ثانيا : نبذة مختصرة عن رياضة الجولف وقواعدها وهي الآتي:-

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رياضة الجولف هي رياضة تمارس في الهواء الطلق على مساحات كبيرة من العشب الأخضرو تتخللها مرتفعات وحفر ضيقة ومجاري مائية.

ويبلغ طول ملعب الجولف ما بين 3 و 7 كيلومترات حسب عدد الحفر التي فيه

و يبلغ عددها بين 9 و 18 حفرة ويجب إدخال كرة صغيرة داخلها بواسطة عصا تسمى ميجارا.

وتعتبر دولة اسكتلندا أول من اكتشف هذه الرياضة.

ولون كرة رياضة الجولف هي اللون الأبيض و هي مصنوعة من مادة المطاط الجامد أو القاسي

ومن أجل تحقيق ضربة طويلة غير عالية كما في الضربة الأولى تستخدم عصي ذات رأس خشبي مختلفة حجم الرأس الخشبي في حين تستخدم عصي ذات رأس معدني ذات ميلان مختلف لتنفيذ الضربات التالية والقصيرة

والعالية اللازمة لتجاوز العوائق، علي اللاعب عند ضرب الكرة إن لم يتمكن من إدخالها في الحفرة من الضربة الأولي أن يسير إلي النقطة التي وصلت إليها الكرة و يضرب ضربة ثانية وثالثة لإيصال الكرة إلى البقعة الخضراء التي تتوسطها الحفرة التي عادة تؤشر بعلم وعند وصول الكرة للمنطقة الخضراء يجب استخدام مضرب خاص ذو كتلة معدنية تصنع على الأغلب من مادة النحاس

ومضرب لعبة الجولف مصنوع في العادة من الخشب أو الحديد

وقوانين رياضة الجولف هي أن يفوز بالمباراة اللاعب الذي ينهي كل حفرة بأقل عدد من الضربات، فإذا تعادل لاعبان في البطولة يلعبان حفرة حفرة حتى يفوز أحدهما. ويشير العلم دائما وهو يمثل علامة إلى مكان الحفرة، ويثبت في داخلها، ويمكن للاعب أن يطلب إزاحته قبل أداء الضربة، ويمنع لمس العلم إطلاقا خلال حركة الكرة خارج (الغرين) وهي المنطقة المحيطة بالحفرة التي يكون العشب فيها قصير جد. ولا يجوز تمهيد مسار الكرة إلى الحفرة إلا في حالة وجود عوائق بسيطة مثل الأحجار أو أغصان الأشجار، لكن من حق اللاعب رفع الكرة ووضعها في مكان قريب لتجنب عائق مثل ماء أو مطر متجمع أو حفر على ألا يكون ذلك اقترابا من الحفرة التالية، ويجوز أن تنظف الكرة من الطين، وتعاد لنفس مكانها وإلا يعاقب اللاعب بضربتي جزاء أو الابتعاد من المباراة.

ولعبة الجولف هي نوعان من المسابقات وهي الآتي :-

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1- مسابقة الفوز في المباراة، وهو اللاعب الفائز بأغلب الحفر

2- مسابقة الفوز في الضربات، وهو اللاعب الفائز الذي ينهي المنافسات بأقل عدد من الضربات ويجب في كلتا الحالتين أن تضرب الكرة برأس المضرب. ولا يسمح برفعها أو جرها بحركة غرف ويمنع ضرب الكرة مرتين، ويمكن اللعب بصورة فردية أو اللعب كفريق مكون من لاعبين أو ثلاثة أو أربعة لاعبين.

وتوجد مصطلحات شائعة في رياضة الجولف أو الغولف وهي الآتي :-

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1- كلمة (البيردي) وتعني ضربة واحدة تحت المعدل للحفرة الوحدة.

2- كلمة (هول إين وان) وتعني إدخال الكرة في الحفرة من مسافة بعيدة من ضربة واحدة.

3- كلمة (الهاندي كاب) وهي أن يسجل اللاعب ضربات أعلى من المعدل.

4- كلمة (الإيغل) وهي ضربة جزاء وتعني زيادة ضربة في عدد ضربات اللاعب أو ضربتين وهناك أيضا

5- كلمة الدبل إيغل أو (البوغي) وتعني فوق المعدل للحفرة الواحدة. وكلمة معدل للحفرة تعني أيضا أن هذه الحفرة يجب أن ينهيها اللاعب خلال ثلاث ضربات مثلا أو أربع ضربات حسب معدل هذه الحفرة.

ولكل حفرة معدل يتراوح بين 3 إلى 5 ضربات، وهناك 18 حفرة في الملعب، 10 حفر معدلها 4 ضربات، و4 حفر معدلها 3 ضربات، و4 مثلها معدلها 5 ضربات. ليصبح المجموع 72 ضربة هو المعدل الكامل في دورة واحدة مثلا

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وإلي لقاء آخر في مقالات وبطولات أخري













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