أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - بياض أحمد - غربة





اخر الافلام











المزيد.....

غربة


بياض أحمد
الحوار المتمدن-العدد: 5414 - 2017 / 1 / 27 - 22:04
المحور: الادب والفن
    



هكذا يمضي
يقبّل ساق صوته
ويعزف أوتاره
على جَلَبََة الغبار
تنحدر مسامه من صخرة جسده
ترتوي بالعرق....
هكذا يمضي
يدخن يومياته على الأرض.......
ذ أحمد بياض/ المغرب/





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
بياض أحمد

إجمالي القراءات: 13,055
المقالات المنشورة: 41
- رحلة
- نص وتحليل بقلم الشاعر العراقي ***عماد ألدعمي*** لقصيدتي***ما ...
- قراءة لقصيدتي*قطاف المنعرجات*قراءة للأخ العزيز*أوس غريب*
- شهد البقاء
- ما بعد القصيد
- جلجماش....
- قطاف المنعرجات
- عزلة
- القصيدة التائهة
- ضريح العنفوان
- غربة الأنين
- جدار
- بيوت بدون جدران
- معلقات على صدر النفق
- خلايا غائبة عن جسد الكلمة
- غروب ........
- فواصل
- رعشة
- عروس بابل
- نشيد الريح

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- هل يمكن زراعة لوحات فنية بدلا من رسمها بالألوان؟
- عراب السينما العراقية.. كتاب عن المخرج السينمائي محمد شكري ج ...
- جلالة الملك يتوجه إلى الجمهورية الديمقراطية الفيدرالية لإثيو ...
- ممثلة ايرانية تقاطع حفل الاوسكار بسبب قرار ترامب حظر تأشيرات ...
- الملك محمد السادس يتوجه إلى إثيوبيا
- غلاء أسعار الكتب يعرقل الحركة الثقافية في مصر
- الشاعر -طارق سعيد أحمد- يشارك بمعرض الكتاب 2017 بديوان -تسيا ...
- ممثلة إيرانية شهيرة تقاطع الأوسكار بسبب ترامب
- شاهد كيف تتحول تعابير وجهك الى موسيقى تناسب مزاجك !
- فيلم خيالي روسي عن سكان عوالم أخرى يعرض في روسيا والصين

المزيد.....
كتب ودراسات
- ايام الكرم / مارينا سوريال
- كتاب -رواية السجن الفلسطينية- / رائد الحواري
- شعرية المسرح بين النظرية والإبداع / أبو الحسن سلام
- قراءة تمهيدية في شعر سميح القاسم / رياض كامل
- نحو الزمن إلا خطوة / رولا الخش
- موريس بلانشو والكتابة الشذرية :- زمن غياب الزمان - / الحسن علاج
- الاشتباك / سعادو أبو عراق
- بورخيس-كاتب على الحافة / بياتريث سارلو- ترجمة خليل كلفت
- السواد في ديوان -ترجمة مبعثرة للفرح- زياد شاهين / رائد الحواري
- ذهان Psychoses / رويدة سالم

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - بياض أحمد - غربة