

بياض أحمد

الحوار المتمدن-العدد: 5414 - 2017 / 1 / 27 - 22:04

المحور: الادب والفن











هكذا يمضي

يقبّل ساق صوته

ويعزف أوتاره

على جَلَبََة الغبار

تنحدر مسامه من صخرة جسده

ترتوي بالعرق....

هكذا يمضي

يدخن يومياته على الأرض.......

ذ أحمد بياض/ المغرب/