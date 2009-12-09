

جوزيف شلال

الحوار المتمدن-العدد: 5414 - 2017 / 1 / 27 - 22:04

المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير









المقدمة



ما قامت به القاعدة وباقي المنظمات الاسلامية الارهابية وعلى راسها دولة الخلافة الاسلامية داعش من جرائم وعمليات قتل وتهجير وذبح ونحر واغتصاب وبيع النساء في سوق النخاسة وفرض الجزية على الاقليات الدينية وفي مقدمتهم الايزيديين والمسيحيين ما هو الا امتداد وتكملة المسيرة بما قاموا به اجدادهم منذ 1438 عام من الفتوحات والغزوات والمعارك والحروب في جميع المناطق التي تم احتلالها واستعمارها خارج الجزيرة العربية منبع الارهاب العالمي في مملكة الشر السعودية حاليا .

داعش واخواتها يمثلون الاسلام السني الحقيقي ليس فقط 100% بل اكثر من مليون في المائة والشواهد والبراهين والاثباتات كثيرة وعديدة , ليعطي مرجع واحد اسلامي سني فتوى يقول فيها ان / داعش وامثالها وقادتها ليسوا بمسلمين ويتم تكفيرهم / , مطلب بسيط جدا لكي يقول العالم فعلا ان هؤلاء لا يمثلون الاسلام لتكون الصورة واضحة , الطلب الاخر هو ان يقوم اي نظام دولة عربية او اسلامية اجبار الشيوخ ومراجعه الدينية كالازهر مثلا وغيره في مملكة الشر السعودية ودولة امير المؤمنين المغربية وغيرها باصدار فتاوى تكفر القاعدة وداعش وبن لادن والبغدادي واي ارهابي مسلم اخر .



من هو الارهابي ?



سنتحدث عن مكان واحد لانه يعتبر الاول في مقدمة المناطق التي جرى فيها عمليات قتل وتهجير واغتصاب وبيع وتدمير وخراب هي نينوى والموصل وسهل نينوى , في هذه البقعة تحديدا حدثت جرائم تطهير عرقي للقضاء على جميع المكونات غير المسلمة وعلى ايدي المسلمين السنة من اهل هذه المناطق , نعم هناك القلة القليلة التي لم تشارك في العمليات الارهابية والجرائم ضد الاقليات ولكن الغالبية العظمى قامت وشاركت وايدت وساعدت ودعمت العمليات الاجرامية بكل اشكالها ضد الايزيديين والمسيحيين خاصة .

نسبة غير العراقيين من الاجانب وتحديدا من تونس والمغرب والاردن وليبيا والجزائر وباقي الدول الاخرى هي نسبة قليلة جدا ولا تزيد عن واحد من الالف , ومن لديه احصائية اخرى موثقة ودقيقة ليقدمها , اذن الذي فعل جميع الجرائم ضد هؤلاء هم عراقيون اقحاء 100% ومن اهالي هذه المناطق , من الذي قام بشراء النساء في سوق النخاسة سعر الواحدة 500 دولار عندما قامت داعش بافتتاح اسواق لبيع الايزيديات والمسيحيات ? , من الذي كان يدير خدمات حكومة امارات دولة الخلافة الاسلامية في نينوى وسهلها واقضيتها ونواحيها وقراها ? , من الذي كان يقاتل ويصنع المتفجرات والمفخخات والاسلحة ويجمع المعلومات ويستخرج النفط ويبيعه ويستورد البضائع والمواد الغذائية والتجهيزات التي كانت داعش تحتاجها ? .



التاريخ يعيد نفسه , سرية اوطاس



ربما الكثير لم يسمع بهذه القصة الحزينة المبكية المخزية التي تناقلتها الكتب والمراجع الاسلامية ونزل بها ايات لتبريرها , من يقرا تلك القصة يراها لا تختلف عن قصص الدواعش والقاعدة واي منظمة ارهابية اسلامية اخرى , قصة جريمة اوطاس كما دونتا المراجع ويمكن الرجوع اليها تقول عن عملية غزوة التي اغتصبن بها النساء امام ازواجهن , في هذه القصة تم اباحة اغتصاب النساء وازواجهن احياء , كما جاء في النساء اية 24 / والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين / .

ملخص القصة تقول , هوازن هزمت في غزوة حنين , ذهب البعض منهم مع مالك بن عوف النصري الى الطائف وتحصنوا بها , بنو غيرة توجهوا وهم من قبيلة ثقيف الى نخلة , وفرقة اخرى تحصنت في مكان اسمه اوطاس , اتت سرية من الصحابة بقيادة عامر الاشعري , بحسب زاد المعاد , الجزء الثالث , ابن القيم الجوزية , تم جمع الغنائم والسبي من غزوتي حنين واوطاس في مكان اسمه الجعرانة , بعد الانتهاء من غزوة الطائف كانت محصلة السبي حوالي 6 الاف راس من البشر, ومن الابل 24 الفا , ومن الغنم اكثر من 40000 الفا , و 4000 اوقية من الفضة , بحسب المصدر البداية والنهاية , الجزء الرابع , ابن كثير .

نساء السبي كان لهن ازواج احياء فتم في سبايا حنين واوطاس والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم , الكثير من العرب في ذلك الوقت كانوا يكرهون معاشرة زوجة وزوجها على قيد الحياة وكانت هذه عادة العرب قبل الاسلام , لكن في الاسلام تم اباحته , في معركة واحدة حدثت هذه المشكلة وعدد النساء والرجال والممتلكات التي جنوها , كم سيكون العدد الاجمالي للموارد من الحروب التي قام بها المسلمون واكثر من 100 سرية كهذه ?, سرية اوطاس وقعت في السنة 8 هروب , كيف للزوجة التي لها زوج تغتصب وتصبح ملك يمين ? , تم اباحة وطا المراة المتزوجة بعد حيضة واحدة , اما الغير متزوجة فلا حاجة لحيضة .



الاعجاز العلمي وزغلول النجار !



في هذه الغزوة هناك معجزة لم يتطرق اليها الدكتور والعلامة الحائز على عدة جوائز نوبل في جميع العلوم الكونية الا وهي , ليس من كل الماء يكون الولد ,, واذا اراد اله الاسلام ان يخلق شيئا لم يمنعه شيئ ,, اراد الرجال ان لا يقذفوا في فروجهن لكي لا يحملن , لكن مراسل اله الاسلام جبريل قال لهم ,, اذا اراد اله الاسلام ان يخلق اطفالا من هذه المعاشرة فلن يمنعه عزلكم للماء ,, اي قال لهم لا تعزلوا مائكم عن فروجهن , هذه المعجزة في خلق البشر التي الى الان لم يتطرق اليها العلامة زغلول النجار بل تطرق الى اشياء اخرى مثل مهزلة تكون مراحل خلق الجنين ونسي خلق الجنين بقدرة قادر رب اله الاسلام .

اذن ما تقوم به داعش من جرائم وسبي وذبح وقتل واغتصاب وغيرها كلها اخذت واستمدت من التراث والكتب والمراجع الاسلامية , اليس عيبا وعارا على كل من يقول ان هؤلاء او غيرهم لا يمثلون الاسلام والاسلام بريئ والاسلام دين الرحمة والسلام والتعايش وغيرها من الخزعبلات التي لم يعد يتقبلها حتى الامي والجاهل في الكرة الارضية لان اللعبة اصبحت مكشوفة ونهايتها اقتربت لا سدال الستار والدليل ما حدث للايزيديين والمسيحيين وغيرهم كيف تنسى هذه الجرائم التي لم تقترفها حتى الفاشية والنازية واي مجرم حرب اخر ? .



بعض المصادر



راجع الامام احمد , الترمذي , عبد الرزاق عن معمر عن قتادة ... , رواه مسلم , وغيرهم



https://www.youtube.com/watch?v=4H5ABt52yX4



https://www.youtube.com/watch?v=wR76cMJ9M8w



https://www.youtube.com/watch?v=qF0dVg4ntxg



http://www.amazighworld.org/arabic/studies/index_show.php?id=4398



http://observers.france24.com/ar/20140813-%D8%B3%D9%88%D9%82-%D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A5%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8-%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9



https://www.youtube.com/watch?v=yGb3_xx78g8



https://www.youtube.com/watch?v=jVCOXlAUTrA



https://www.youtube.com/watch?v=Mvrgt62EkQQ



https://www.youtube.com/watch?v=Ms1OIEgcEbA



https://www.youtube.com/watch?v=I_kriGisGV8