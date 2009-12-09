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ايها الازهرى سالم عبد الجليل شت اب يور ماوث


جاك عطالله
الحوار المتمدن-العدد: 5414 - 2017 / 1 / 27 - 22:03
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    


سادت الانباء هذا الاسبوع بكل العالم العربى والبلاد الاسلامية تعليقات شتى على تصريحات وكيل وزارة الاوقاف الاستاذ الازهرى سالم عبد الجليل عن ان السيرة والحديث وكتب الازهر التى تدرس لمئات الالاف من مشايخه وتلاميذه بالمناهج الازهرية تؤكد ان محمد رسول المسلمين سوف يتزوج السيدة العذراء مريم ام النور والدة الاله

انا لا اتدخل كثيرا بالعاهات الفكرية الباسلامية رغم معرفتى بان الاسلام نفسه كذبة حقيرة من ورقة وبحيرا وخديجة واستغلال لمحمد خادم وعبد خديجة الذى اشترته من عبد المطلب بعشر من الابل ثم اعتقته لحاجتها فى ذلك السن المتقدم لمن يدفىء فراشها بعد ثلاث رجال انجبت منهم البنات المزعومات لمحمد ومعهم هالة ابنها البكر ما عدا فاطمة التى هى لا بنت محمد ولا خديجة لاستحالة ذلك طبيا حيث ان خديجة كانت فوق الستين عندما وجدت فاطمة ومحمد اجدب اى لا ينجب بنص القران لعيب خلقى وسأثبت ذلك طبيا لاحقا بالمقال

رغم انحطاط التفكير لدى اساتذة الازهر بايراد تلك الفرية و تفكيرهم النجس ان هناك ممارسة للجنس فى الدار الاخرة وهى متسقة مع خرافات الولدان المخلدون والحور العين اللاتى لا يشبعن جنسيا وخرافات القضيب المنتصب كالنخل السحوق واهانة الاله انه يعمل كسمكرى او فنى لحام اغشية بكارة لاعادة لحام غشاء البكارة للحوريات كل ليلة

ولا ادرى هل الصين قادرة على تصنيع وتوريد اغشية بكارة صينية لمليارات من المسلمين فى جنتهم المزعومة ؟؟!!! ام ان المضنع اغلق لعدم توفر المادة الخام لتصنيع اغشية البكارة ؟؟؟

الان نورد رأى العلم والطب لغلق هذا الموضوع الفاضح والمثير لسخرية العالم من الاسلام والمسلمين وتوضيح الحقائق للرد على الاكاذيب التحشيشية السائدة لدى المسلمين بانواعهم سلفجية واخوان وازهريين وحتى مدنيين وعلمانيين مسلمين

ها اجيب لكم من الاخر كعادتى وبالدليل والبرهان الذى لاياتيه الباطل لا من قدام ولا من ورا

1- الرسول لم يكن فحلا جنسيا ولكن العكس تماما كان ضعيفا جدا جنسيا

هناك ثلاث دلائل احدهم من السيرة وبلسان محمد نفسه انه اشتكى لجبريل من ضعف الباءة اى انعدام الرغبة بالنساء فامده بالكفيت وهذه حكاية خرافية لانه لايوجد لا كفيت ولا عفريت اسمه جبريل وانما تخيلات رجل لديه صرع و لا علاج للصرع ذلك الوقت

والثانى من القرأن ان المشركين كانوا يعايرون محمد بالاجدب اى عديم الانجاب

السبب الثالث وهو الاهم طبيا ان محمد كان يتبول جالسا بسبب عيب خلقى فى فتحه التبول وهى نفس فتحه القذف اثناء الجماع لان الفتحه كانت اسفل وليس بالمنتصف كحالة من يتبول واقفا فان تبول واقفا سيفيض البول على كل نصفه الاسفل

وفى حالة الهيبوسباديس التى يعانى منها محمد وهذا هو الاسم الطبى للمرض لايستطيع الانسان ان ينجب لان قوة دفع المنى الى داخل الرحم ضعيفة جدا بسبب الفتحة السفلى للقضيب ولن يستطيع تلقيح بويضة اى امرأة حتى لو رفعت رجليها لاعلى ما يمكن اثناء الجماع

اى ان الهيبوسباديوس عقيم والفحولة الجنسية فس فس كذبة للتعويض النفسى من محمد ليحول عاهته الى فخر ليسيطر على اتباعه

ولهذا لم ينجب محمد من مئات الجوارى وعشرات النساء اللاتى عاشرهن وهى حقيقة مثبته الا ادعاؤه انه انجب من خديجة ومارية وهذا سوف افنده لاحقا هنا -

والان الطب يستطيع بجراحة تصحيح هذه الحالة -

لهذا خرافة ان محمد فحل جنسيا كذبة طبية صريحة وخصوصا فحولة محمد بعد ان اعطاه جبريل فياجرا سمائية تحشيشة من عقل محمد نفسه

وخرافة ان لديه اربع بنات من خديجة زينب ورقية وام كلثوم وفاطمة وابن من مارية - ابراهيم -كذبة صريحة ايضا

فراجعوا سن خديجة وقت الانجاب لايمكن ان تنجب بهذا السن المتقدم اربعه بنات راجعوا تاريخ ميلادهم وبالذات فاطمة انها لقيطه وليست ابنه لا لمحمد ولا لخديجة التى كانت 65 عاما وقتها

اما ابراهيم فمعروف قصة مابور ابن عم مارية وحارسها الخاص من قبل محمد وعلاقته بانجاب ابراهيم -

الان يا سيد سالم عبد الجليل اغلق فمك للابد واحزن بالاحرى على فحولة محمد المزعومة -

ويا ازهر ويا مسلمين كفوا عن التبجح بان محمد سيتزوج العذراء لانها اهانة لعقولنا وحتى للمتنورين المتحضرين من المسلمين -وهم ليسوا اقلية لكن من غبائهم يسكتون باعتبار الموضوع لا يخصهم -

هى فرية عظيمة واهانة لرب المجد وتحقير مقصود ملى بايحاءات النجاسة للسيدة العذراء ام الرب ومعتقدات المسيحيين ببكوريتها وطهارتها الابدية





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جاك عطالله

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الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - جاك عطالله - ايها الازهرى سالم عبد الجليل شت اب يور ماوث