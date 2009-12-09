

سهيل ترزي

الحوار المتمدن-العدد: 5414 - 2017 / 1 / 27 - 22:03

المحور: القضية الفلسطينية









ترزي :يندد بتمديد اعتقال الصحفي محمد القيق



ندد سهيل نقولا ترزي مدير مؤسسة بيلست الوطنية للدراسات والنشر والاعلام ومدير موقع بيلست الاخباري، بإقدام حكومة الاحتلال الصهيوني أمس الخميس على تمديد اعتقال الصحفي محمد القيق لمدة ثمانية أيام بحجة استكمال إجراءات التحقيق معه.







وقال ترزي في لقاء صحفي له "إن تمديد اعتقال الصحفي محمد القيق للمرة الثالثة على التوالي محاولة مكشوفة من قبل سلطات الاحتلال لتلفيق الاتهامات بحقه وتبرير اعتقاله وتغييبه عن ساحة الفعل الجماهيري، بحجة التحريض".





وأضاف" أن مواصلة استهداف الاحتلال للصحفيين وملاحقتهم، يعتبر منافيا لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية التي تكفل للأفراد حرية الرأي والتعبير، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، ومخالفة واضحة للمادة الـ (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية".







شعبنا الفلسطيني الشعب الوحيد الذي ما زال يعيش تحت ظلم وعنجهية وعنصرية الاحتلال الصهيوني البغيض ومن خلال ملاحقته للصحفيين يحاول الاحتلال بكل الوسائل أخفاء جرائمة والمجازر وطمس الحقائق التي يرتكبها بحق ابناء شعبنا الفلسطيني الاعزل.





ودعا ترزي إلى تضافر كافة الجهود لتوفير الدعم والحماية للصحفيين، مطالبا الاتحاد الدولي للصحفيين ومنظمة مراسلون بلا حدود، وكافة الهيئات والتجمعات التي تُعني بالعمل الإعلامي، إلى الوقوف عند مسؤولياتها، ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الصحفيين، والعمل فورا على إطلاق سراح جميع الصحفيين من سجون الاحتلال والبالغ عددهم (23) صحفيا.





وكانت قوات الاحتلال، قد أفرجت عن الصحفي "القيق" بتاريخ 19/5/2016، من بلدة دورا جنوبي مدينة الخليل، بعد أن انتزع قرارا بالإفراج عنه، إثر إضراب مفتوح عن الطعام -لمدة 94 يوما- خاضه رفضًا لاعتقاله الإداري