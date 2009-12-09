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إنثيالات بين يدي أنثى/ 16


مصطفى حسين السنجاري
الحوار المتمدن-العدد: 5414 - 2017 / 1 / 27 - 22:02
المحور: الادب والفن
    


السهمُ حين يُرمى إلى عينيك
والورد حين تنظرين
في تقاسيمه يندى
طوبى لمن تهطلين على حقوله
غيثا وتكنّين لقلبه ودا
تتسامق غصونه في أفق الجمال
فتثمرُ ملء العناقيد سعدا
141

هذا المساء
كان كأساً مترعاً بأنفاسك
ومائدةً من اللذة ممتدة على مدار البصر
وأيكةً نقطف من غصونها ثمر الحنان
142
كم نحب الأوطان
كم نضحي لأجل الأوطان
ولهذا أريدك أن تكوني
وطنا يسكنني ملء القلب وحجم الروح
143
كوني سيدة النساء
لأكون سيد الرجااااال
وهل أنا غير حقل ينتظر انبثاق ربيعه
من شتائه القادم
من أعماق الخريف
144
قومي واقتربي من روابي العمر
يا أيها الربيع الأخضر
وتبسمي أقاحا وأقحوانا
وثرثري على هامته أريجا وعبيرا
كم انتظرتك والمسافات اللعينة
حجبت عني انثيالك
145
دعيهم يفتخرون بأوسمتهم
ثمنا لإخلاصهم
أما أنا
قلادتي الحقيقية
هي حبّك
لذلك أعمل في كل مكان بصدق ووفاء
ولا أنتظر من الآخرين وساما
146
لا تبتعدي عني
لا تمرقي من خلجاتي
كي لا تفقد توازنها فيحدث تسونامي
في جزر محبتي
كوني صمام أمان
لفوهة بركان ينذر بالكثير
147
كوني قريبة مني اليوم
التصقي بي بل ادخليني وكونيني
كم أحتاج أن تكوني .. بيني وبيني
كم أحتاجك أن
تتدفقي في شراييني
148
لا تخافي علي
قامتي أطول من قامة أعداء النجوم
وسهامهم لن تصلني ستعود لهم لتفقأ أعينهم
ولكن كوني معي فضاء يسندني
سأكون بخير
فكوني بخير
149
سانديني سيدة روحي
فأنا وإن كنت على الأرض
من طينة النجوم والكواكب
لم تدنس ذراتي
أقدام المغريات
ولأني عشقتك
احترمت نفسي أكثر
150
سيدة النساء
أرفض أن أكون دمية تحركني أياد خفيه
لأكون جديرا بك
هل تعلمين أني كنت وطنا للوطن
حين اغتربت عنه وأنا فيه





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مصطفى حسين السنجاري

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - مصطفى حسين السنجاري - إنثيالات بين يدي أنثى/ 16