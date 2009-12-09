

منيرة نصيب

الحوار المتمدن-العدد: 5414 - 2017 / 1 / 27 - 20:22

المحور: الادب والفن









اليوم أزهر في قلبي

الثامن من مارس ..

اليوم في الثامنة

وخمس وأربعين دقيقة

مساءاً ..

اليوم رقص في قلبي

الثامن من مارس ..

وغنى ,

ورقصت الفراشات

والأشجار

والأنهار حوله ..

اليوم خرجت من قلبي

كزهرة ربيعية ..

وتفتحت في ليل

إسطنبول ..

مرتجفة مبللة ..

كجنين يولد ,

" أُحبكَ "

لم تؤلمني حتى ..

ولم تنزف على

إثرها أي شفتيّ ..

سلمية معافة

ولدت ..

وعلى غير عادة

كل مواليد ..

مارس ,

و غير مارس ..

كانت تضحك بشدة

تنظر لهذا العالم

القذر ,

وتبسق وجهه مراراً

بالضحك ..

تضحك بدفء وفتنة

مارس ..

ويتردد صدى ضحكاتها

دون توقف ..

في سماء إسطنبول .!