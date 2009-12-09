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مكالمة إلي إسطنبول ..!


منيرة نصيب
الحوار المتمدن-العدد: 5414 - 2017 / 1 / 27 - 20:22
المحور: الادب والفن
    


اليوم أزهر في قلبي
الثامن من مارس ..
اليوم في الثامنة
وخمس وأربعين دقيقة
مساءاً ..
اليوم رقص في قلبي
الثامن من مارس ..
وغنى ,
ورقصت الفراشات
والأشجار
والأنهار حوله ..
اليوم خرجت من قلبي
كزهرة ربيعية ..
وتفتحت في ليل
إسطنبول ..
مرتجفة مبللة ..
كجنين يولد ,
" أُحبكَ "
لم تؤلمني حتى ..
ولم تنزف على
إثرها أي شفتيّ ..
سلمية معافة
ولدت ..
وعلى غير عادة
كل مواليد ..
مارس ,
و غير مارس ..
كانت تضحك بشدة
تنظر لهذا العالم
القذر ,
وتبسق وجهه مراراً
بالضحك ..
تضحك بدفء وفتنة
مارس ..
ويتردد صدى ضحكاتها
دون توقف ..
في سماء إسطنبول .!





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منيرة نصيب

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المقالات المنشورة: 51
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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - منيرة نصيب - مكالمة إلي إسطنبول ..!