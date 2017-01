مريم نجمه

تعريف : تيار ده شاردان .. ونشيد الكون -11

" لقد وجد أخيراً إرتكاز وملجأ خارج المجتمع .

" سقط رداء ثقيل عن أكتافه وهوى رداءه : ثقل ما يوجد من خطأ , من ضيق , من ظلم , من تصنع , من إنسانية في البشرية .

" موجة من الظفر حررت نفسه .

" وأحس أن لا شئ في العالم , من الآن وصاعداً , يمكنه أن ينزع قلبه من الواقع السامي الذي كان يبدو له - لا شئ .... .

" دلّ يا رب , كل مؤمنيك كيف تتبعهم أعمالهم إلى ملكوتك في معنى حقيقي وكامل ..... " . تيار ده شاردن - نشيد الكون -





الكون الوجود ما هية الحياة , ما وراءها ...؟

أسئلة دارَ وحارَ حولها المفكرون وشغلت بال الفلاسفة والكتاب والعلماء طويلاً حتى هذا اليوم ,, هل من جواب قريب لها ؟ هل يتوصل العلم والبحوث لحل هذه الأسئلة في يوم ما ربما .

الوجود ( الكون ) .. الإنسان .. الحقيقة .. الحرية



وجهة نظر وآراء حول هذا الموضوع المستعصي على البشرية حتى الساعة من لاهوتي وعلماني هو بيير تيار ده كاردان , أو شاردان )

ماذا نعرف عنه ...! ؟



................................



مقدمة تاريخية

نحن نعلم من دراسة التاريخ، أن الصراع الفكري بين التيارات الفلسفية و العلوم الطبيعية من جانب ومدارس الفكر الديني من جانب آخر، لم يتوقفا لحظة واحدة عبر التاريخ في محاولتهم في تفسير ألغاز هذا الكون والوصول الى حقيقته.

ففي القرن السادس والسابع عشر، جاء كل من ( كوبيرنكيوس ) الذي تكلم عن كروية الأرض وحركتها حول الشمس وليس بالعكس كما اعتقد سابقا ( أر سطو )، و تكلم غاليلو عن حركة وتعجيل الأجسام في الفضاء وتغيير سرعتها وتأييده لنظرية كوبنكريوس عن كروية الارض، وتكلم كوبلر أيضا عن حركة ألاجسام في الفضاء وقوانينه الثلاثة .

كانت أعمال ونتائج هؤلاء العلماء هي بمثابة زلزال عظيم في المفاهيم البشرية حينها، و في بداية القرن الثامن عشر وضع ( نيوتن ) القوانين الفيزياء التقليدية المشهورة ، في القرن التاسع عشر جاء كل من داروين الذي وضع نظريته المشهورة ( التطور أو اصل الأنواع ) ، التي هزت العالم مرة أخرى، لأنها كانت مناقضة لمفهوم قصة الخلق في الكتاب المقدس ، و ( كارل ماركس ) الذي وضع نظرية الاشتراكية كرد فعل للرأسمالية والإقطاعية التي سادت في ذلك الوقت، حينها بدأت الحركة الإلحادية تتصاعد من كل انحاء العالم كرد فعل لزمن " محاكم التفتيش " وغيرها من العوامل مثل الثورة الفرنسية و دخول المنتوجات الصناعية في الحياة اليومية............الخ ، ثم جاء برغسون الفيلسوف الفرنسي ليضع نظرية الدفع الحيوي الذي جعل من نظرية التطور كنظام فلسفي متقدم ، ثم فرويد الذي ادخل علم التحليل النفسي إلى التاريخ في بداية القرن العشرين، وأخيرا اشرق شمس المعرفة الانسانية على يد اينشتاين بوضعه النظرية النسبية وقانون حفظ الطاقة في بداية القرن العشرين الذي به نسف مطلقيه قوانين الفيزياء التقليدية تماما. أمام هذه المعضلات الكبيرة وهذا الفراق الذي حصل بين العلم والدين، جاء تيار دي شاردان في نهاية القرن التاسع عشر- العشرين ، الذي اراد إزالة هذه الصراع و التوتر وانشاء مرحلة جديدة في الفكر الانساني ، محاولا إيجاد صيغة فكرية جديدة مبينية على العوامل المشتركة بين العلم والدين، لذلك يقال أن أحد أسباب التغيرات والتجديدات التي حدثت في المجمع الفاتيكاني الثاني، كانت أفكار بيير تيار دي شاردان التقدمية ، حتى قيل انه العالم واللاهوتي الذي ولد قبل زمانه، حيث كان فيلسوفاً و عالماً جيولوجيا ولاهوتيا وأستاذا في علم الطبيعيات وعالما في علم المتحجرات و ألاجناس البشرية.





حياته -

ولد بيار دي شاردان في الأول من شهر أيار 1881 في قصر سارسنا في فرنسا. ربته والدته على التربية الدينية العميقة، فرسخت في قلبه روح المحبة المسيحية والوداعة واحترام صوت الضمير كما حدث لكل من القديس أوغسطين وقسطنطين الكبير، وقد أعطاه والده من ثقافته الواسعة وحب الطبيعة، تلك الروح الهائجة الباحثة لمعرفة أسرار الكون وأطواره.

1982 في نيسان 1892 دخل بيار مدرسة آلاباء اليسوعيين في مونجرة، ساعده الحظ أن يكون بين أساتذته الأب هنري رمون والأب ديريب اللذين انما فيه رغبة معرفة علم الفيزياء. وفي عام 1898 أنهى دراسته الإعدادية، ثم دخل الرهبنة اليسوعية

1900 بدأ الدروس الأدبية العليا، في 25 آذار 1901 نذر نذوره الرهبانية الأولى و وكان قد انهى دراساته الجامعية

في نفس السنة نجحت سياسة كومب اللادينية، اضطر مع بقية الرهبان إلى ترك وطنهم، فذهب إلى أقليم جرذه وظل هناك إلى 1905 منكبا على دروسه الفلسفية.

1905 من ذهب إلى مصر ليُدرس علم الفيزياء والكيمياء إلى 1908، وكان يقوم برحلات علمية استكشافية في أوقات فراغه التي كانت بعيدة عن الفيزياء والكيمياء. حيث أعجبه علم طبقات الأرض .



1908-1912 درس اللاهوت في هستنكس لندن، وقام في نفس الوقت برحلات عديدة التي دلت على زيادة رغبته العلمية يوما بعد يوم.

1914 في 14 آب 1914 رسم كاهنا وحضر والديه القداس الأول له وتناولا القربان المقدس من يديه.

نلاحظ أن دراسته كانت باتجاهين مختلفين تماما من جانب التقدم في دراسته اللاهوتية ومن الجانب الآخر رغبته العارمة في المعرفة العلمية.

1914 كان يكمل تدريبه في المرحلة الثانية من الرهبنة، لكن ابتداء الحرب اوقفته.

اشترك في الحرب العالمية الاولى 1914-1918 كمساعد في الفرقة الطبية

حاملا الجرحى من الخطوط الأمامية، فحاز على وسام صليب الحرب والميدالية الحربية، ووسام جوقة الشرف .في 10 آذار 1919

1920 دخل السوربون لإنهاء أجازته في العلوم الطبيعية ، في 22 آذار 1920 دافع عن أطروحته. اكتسب محبة وعطف الكثيرين منهم العالم الكبير Gaudefroy .

عين في معهد باريس وظل يعطي محاضرات في علم طبقات الأرض من 1920 إلى 1923 حيث كُلف بتنقيبات في الصين

1924 طلب رؤساء الرهبنة منه التوقف عن التدريس في المعهد الكاثوليكي في باريس ذلك لتسرب رأيه حول صعوبة التوفيق بين الخطيئة الاصلية وعلم التطور، اشترك مع البعثة العلمية الفرنسية في اكتشاف إنسان الصين (صين-انتربوس) 1928سنة. استمر في نشاطه العلمي والفكري والروحي معا إلى النهاية، حاول نشر كتابه (المجموعة الحيوانية الإنسانية) فلم يفلح.

1948 سافر إلى الولايات المتحدة بعد نقاهته من المرض

1955 في 10 نيسان 1955 ، المصادف لعيد القيامة انذاك، مات تيار دي شاردان . كان يتوق إلى ترك هذه الفانية . لقد قال على الرغم ما اعتراه من الصعوبات والألم في حياته الصلاة التالية:

(ربي إني فتشت عنك بكل ما في من قوى، وبكل ما أعطتني الحياة من ظروف قاسية،

ربي لم أتوان عن التفتيش عنك وعن وضعك في قلب المادة الشاملة، ليكن لي الفرح في أن اغمض العينين يوم النور الشفاف الشامل، يوم يشعل كل شيء بشمول نارك اللاهبة).

ترك أرثا كبيرا من المؤلفات إلا أن معظمها لم ترى النور في حياته بسبب سانت اوفيس الذي تحملها قرارها بصبر عجيب، لديه 507 عنوانا مؤلفةعلى شكل مقالة أو بحث أو قصة . من أهمها

الظاهرة الإنسانية / الوسيط الإلهي / ظهور الإنسان / رؤيا الماضي / مستقبل الإنسانية / الطاقة الإنسانية / تنشيط الطاقة / موقع الإنسان في الطبيعة / العلم والمسيح / كيف أؤمن / نشيد الكون /القداس فوق العالم / المجموعة الإنسانية الحيوانية.

بيع اكثر من 500 ألف نسخة منها وترجمت إلى اكثر من 20 لغة.





المصادر:

1 كتاب الإنسان والله ، المرحوم المطران كوركيس كرمو، 1987م ، مطبعة اورنت ، ميشيكان، الولايات المتحدة

2كتاب نشيد الكون، تيار دي شاردان، الطبعة الثالثة 1999م، دار الشرق، بيروت لبنان

3مقالة بقلم Philip J. Cunningham في مجلة CMC ، عدد1997 من انترنيت

مقالة بقلم Charles P. Henderson من كتاب الله و العلم ، من انترنيت



للمزيد من المعرفة والإطلاع يسرني أن أنقل أهم ما جاء من

محاضرة الأستاذ السيد حنا بيداويد عن تيار ده شاردان في ملبورن وفلسفته





المحاضرة بعنوان : فلسفة تيار دي شاردان في نظرية الكون الشمولي

في اخوية مريم العذراء حافظة الزروع في ملبورن 2003





فلسفته -

حاول بيار أن يدمج الفكري العلمي والديني في نظريته حول تطور العالم. كلنا يعلم بنظرية التطور التي وضعها تشالز داروين في منتصف القرن التاسع عشر، والتي عصفت العالم الفكري والديني في وقتها. فقد لاح للناس من جديد هوة كبيرة بين العلم والدين كما حدث في زمن غاليلو و كونبركريوس الذين قالا أن الأرض تدور حول الشمس وليس كما كان يعتقد بطليموس الاغريقي، اي ان الأرض هي مركز الكون.



تيار دي شاردان كان يرى تطورًا واضحاً هادفاً نحو الوحدة، حيث يقول يتخيل المرء بان الكون هو جامد لا يتحرك بينما في الواقع ، يتقلص ويمتدد، يتفتق وينتشر ، ينمو ويتسع، يبني ذاته، يخلق و يواصل التطور نحو إكمال ذاته، متقدما من ضغط إلى تزاحم ثم التعقيد ثم إلى الوعي ثم ولادة فكر.

بكلمة أخرى هناك تطور مقصود ومحكم ومخطط في كل أنواع الحياة، بعيدة عن الصدفة ، جريا على نظام باطني يسوقه صعودا من اسفل إلى الأعلى، من اقل تطور إلى الاعقد ،على غرار فكرة الدفع الحيوي لفيلسوف الفرنسي بيرغسون، الذي يسوق العالم من اللاوعي إلى الوعي او جدلية هيجل. إلا أن عند بيار الموضوع هو اكثر شمولا ، حيث ان لهذا التطور وجود غاية روحية تنتهي في المسيح الذي هو هدف الكون أو المحبة أو الوحدة الواحدة في الوجود.

ويواصل قوله ( أن الله وضع الروح في المادة ، فاختبأت فيها، وحبلت بها بنوع ما ). وفيما يلي مراحل تطور الكون حسب رأي بيير تيار دي شاردان:-



المرحلة الأولى بدء المادة بالحركة



يقول بيار تبدو المادة من ناحية الظاهرية ثقيلة وجامدة، لمن يتمعن فيها مليئا سوف يراها مملوءة من العقل والذكاء (أفكار هيجل) . فالمادة تبني وتنظم ذاتها بطرق مختلفة فمهما بدأت مفشاة فأنها تحتل في تضاعيفها من الوجدان بشبه غيبوبة أو لا شعورية.

بالنسبة تيار دي شاردان( الكون هو مغلف بالروح، حيث يقول حيثما وقعت المادة وقعت على الروح، لذاك نراه يناجيها ويقول أيتها المادة المقدسة يا حاملة الروح في رحمك)).



المرحلة الثانية توحيد بنية الحياة بنوع اعقد فيها شعور



في المادة المجبولة بالروح، هناك قدرة او طاقة كامنة لها الامكانية على التسامي اكثر فأكثر نحو الروح. كلما نمى فيها جهاز العصبي فكلما زاد الوعي والوجدان والحساسية والشخصية فهناك نظام مخطط ومرسوم نحو تقدم متواصل، تقوم بقزة لتنتقل من الفقريات إلى الثدييات منها إلى القرديات ثم إلى الإنسان.



المرحلة الثالثة ظهور الإنسان



بعد تقدم وتطور متواصل لمدة ثلاثة مليارات سنة ن يظهر الإنسان على حلبة الوجود، في آخر تطور من التكوين الأرض ( تطوير الثالث)،وذلك لا اقل من مليون سنة ، يصعد بصمت وبمشقة ، مارا بأجناس مختلفة كما هو مبين من الهياكل العظمية المتحجرة داخل طبقات الأرض ، كانسان نياندرتال ( الذي اكتشفه فولهروت في 1857 في وادي نياندرتال في ألمانيا إنسان كرومانيوم في مقاطعة الجنوب الغربي لفرنسا وإنسان البيتاكنتروبيس والصيننبروبس . ومن مقدرته على اختراع أدوات الحجرية والنار والرسوم وغيرها هي علامات الحضارة

هذه الظاهرة الفريدة من نوعها في تاريخ الوجود، أن دخول الفكر البشري إلى الكون هي ظاهرة غير وليدة للصدفة كما يعتقد البعض ، بل هي مقصودة وكامنة في نظام التطور.



المرحلة الرابعة البشرية في طريق وحدة فكرية



بعد آلاف القرون توقف التطور الكوني على صعيد الفسلجة، لكن بدا تطور من نوع آخر

( تطور اجتماعي)، في منتصف القرن العشرين وبعد أن ذاق العالم مرارة حرب العالميتين الكبيرتين بدأت البشرية تقترب نحو بعضها تقبل بعضها ،هذا التطور هو على صعيد الاجتماعي سياسي يتسع لدول اكثر فاكثر ، رغبة الدول الشعوب تزداد يوما بعد يوم نحو اتحاد ، هذه هي نفس الطاقة الروحية التي تدفع الإنسان نحو أخيه الإنسان فهي تعمل عملها داخل نخبة من البشر وتحضهم على التفاهم والتقارب نحو الوحدة في الرأي والقلب والعمل مع الحفاظ على حريات الفرد.

كذلك فتح مجالات أمام طلاب والباحثين في شتى المجالات العلمية والفكرية، حيث تزداد عملية الاتصال الفكري بين هؤلاء .

وكأنه كان تيار دي شاردان يحدس وضعية هذه الأيام التي نعيشها والتي يستخدم فيه الانترنيت.



المرحلة الخامسة خاتمة التطور علامة اوميغا



أن تيار التوحيد الكوني سيتابع جريه وينتهي يوما بالجميع الناس في طرأ واحدا، حيث سوف تنتصر الحقيقة على الضلال، والمحبة على الكراهية، وسوف تكون هناك عنصره جديدة ونهائية وتفضي إلى فوز الروح بالوحدة.

هذه الشركة تفترض وجود كائن مطلق متسام ومتعال منه تنحدر وتأخذ كيانها وكمالها، وإلا لكانت مبهمة بلا رأس ولا عقب ، فوحدة الأرواح تتطلب وجود الله حتما، هذا الإله نحو نقطة الدائرة في تطور تاريخ ، هو علامة اوميغا (الحرف الأخير من اللغة اليونانية) التي إليها يتوجه كل شيء ، هو ليس مثال أعلى فقط، لكنه شخص متسام، علة الكون ، أي الله فهو ألفه وياؤه، وبدؤه ونهايته، هو الذي وضع قوة الروح في المادة وجعلها تتطور ثم تعود فتتجمع وتتوحد لتعود إليه في النهاية.



إذن لماذا جاء المسيح؟، ما هو موقعه من فكر تيار دي شاردان؟



المرحلة السادسة المسيح الكلي أو الكوني



حينما كانت البشرية نحو كمالها الروحي، إذ بحدث هام وخطير يحدث ، قفزة روحية هائلة تحدث ، إلا وهي ظهور المسيح في التاريخ. لقد اجتمع فيه الإله والإنسان معا.

هذا كان بمثابة تهيئ الكون لاتحاد بالله ، كان ظهور أو تجسد يسوع هو اعظم حدث يجري لتطور البشرية وتقدمها، يريد بالمسيح ، يسوع الناصري الذي ظهر في أطر الزمان والمكان ،وهو الخالق والمصدر والأساس لهذا الكون الفسيح ، والمثال الأعلى الذي على صورته تتكون الكائنات، إن يكون هو البيئة أو الوسيط الإلهي الذي يحرك كل شيء.

هو نقطة التي تلتف حوله كل العناصر وتتوحد، بكلمة أخرى هو الطاقة المحركة والقطب والغاية التي يصبو إليها كل الرغائب وتجد مركزها ووحدتها.

أما نهاية العالم، هي اجتماع جسد المسيح الروحي أو السري بكامله، اي اتحاد جميع الضمائر ذات الإرادة الصالحة في المحبة والروح. هي نهضة الإنسانية بأسرها في الله الذي يجمع ويضم إليه كل ما خلقه بدافع حب وجودة لا توصف.

هزت هذه الأفكار العالم هزا عنيفا، من المؤمنين والغير مؤمنين على السواء، من العلماء واللاهوتيين، فمن محبذ ومهلل لها، ومن ناقد وساخط عليها، وقد كتب عن تيار دي شاردان كما قلنا انه الشخص الذي ولد في غير زمانه.

أراد أن يجمع العلم والأيمان، بالأحرى أن يقرب الأيمان للعلماء بلغة يفهمونها، ليكون لحياتهم مغزى ومعنى. فكان تيار فعلا رائدا في فكره النير، رو حيته المتصوفة وطاعته التامة لأوامر الكنيسة حتى بعد أنبهته و إعطت القصاص له.







بعض مقتطفات من فكر تيار دي شاردان

1 إن نظرية التطور لدى داروين قد أدخلت مفهوم الزمن إلى العلم والفكر الإنساني و الديني بصورة أوضح لأول مرة، لان التطور الذي حصل للكائنات الحية حصل عبر التاريخ أي الزمن.

2 إن الوعي الإنساني يزداد يوما بعد يوم إلى الأعلى و سيأتي يوما سيكون فيه الإنسان لديه وعي أعلى من اليوم.



3 كان يؤمن بوحدة الأشياء The Unity of all Things

من ملاحظة ألاجزاء اللامتناهية للكون يرى تيار هناك وحدة . يقول النقطة الأساسية في الربط ، هي حقيقة كل واحد منا بحكم حاجته الطبيعية هو في حالة الربط مع كل الأشياء المحيطة به العضوية والجامدة، وان هذه الوحدة نشأت في الماضي ومستمر في الحاضر والمستقبل لجميع الكائنات، إذا دققنا مليئا في حياة الحشرات الدقيقة مثل النمل ، لكن تطورت هذه الكائنات عبر طرق مختلفة باتجاه الوعي أو الضمير.



4 كان تيار يقول :

إذا كان العلم (داروين و ماركس و فرويد) قد اقنع البعض بان الدين قد زال من الوجود وان دور مفهوم عدالة الله قد زال ، فان الأسلحة الذرية (لم يكن موضوع الاهندسة الوراثية قد طرح ظهر بعد ) قد ضمنت موت العلم وزواله كبديل للدين.



5 الإنسانية ما هي إلا عملية تطور ونمو عبر مراحل طويلة لحين وصوله إلى حالة الوعي وهو في طريقه إلى مراحل اعقد فاعقد أي إلى درجة الوعي.



6 إن موقف هذا العالم Stephan Jay Guold ما هو إلا القضاء على الدين وحركة التطور فيه، إخراج فكرة وجود الله خارج فكر العلمي تماما، لا بل أراد إيقاف أي محاولة أو فرصة للمضيء قدما في هذا المجال فيقول :

إن المشكلة في الفكر هو إذا تم تبنيه في عملية بناء نظام شامل واسع واتكلنا عليه ،ربما لا يعمل ويقودنا إلى الفشل) .



7 لكن تيار لم يجد نظام الذي قصده هذا العالم بل اخذ بذور فكره من علامات الموجودة في الطبيعة قبله بفترة طويلة.

8 إن فكرة العلمية عن الكائنات الحية لا تدرس هدفها أو مستقبل تطورها،وحتى الانسلاخات المجودة في الحشرات وبعض الزواحف هي بلا اتجاه أو معنى.



9 يقول تيار ( إن أرى بان هناك غرض واتجاه للحياة وهو في حالة التقدم وغدا سوف تصبح هذه الفكرة كونية.ما هي الإنسانية إلا وصول التطور أو النمو إلى هذه الدرجة من الوعي أو وعي ذاته)

10 من ملاحظات على شجرة الحياة نستنج ما يلي:-

كل أنواع من الكائنات الحية نشأت من نفس التربة .

الوعي الإنساني وشخصيته تحتل قمة معرفة الإنسانية.

إذا حاول الإنسان تصور مستقبل الإنسانية على امتداد نفس الخط سوف تكون النتيجة درجة أعلى من الوعي و الإدراك التي بنفسها برهان إلى هذا الاتجاه أو الوصول إلى نقطة اوميغا أو الوصول إلى الله .

الدين والعلم هما صورتان لنفس القطعة أو نفس الشيء



11 نلاحظ هناك خيط ربط بين أفكار الفلاسفة والعلماء واللاهوتيين وان كانت في درجات ضيقة من

أرسطو ( الربط بين درجة الوعي لدى الكائنات في الشجرة الحياة أو درجات الترقي لدى الكائنات من الاقل الى اعلى )

فلسفة ليبتز( الموناد ودرجات النقاوة )

هيجل ( صرا ع الأضداد في سلسلة من العمليات النهائية لتحقيق الكمال او الوصول الى الحرية المطلقة)

بوذا (مبدأ النيرفانا )

الداروينية ( نظرية التطور البقاء لاصلح)

برغسون ( نظرية الدفع الحيوي)

تيار دي شاردان (فكرة التطور الروحي الالتقاء عند نقطة اوميجا)



كان تيار مقتنع بصحة نظرية داروين ( التطور) واعتبره كشرط أساسي لفهم وجود الإنسان في هذا العالم.. حيث كان يقول (يلزمنا اعتراف بأنه هناك زيادة واجباتنا و سعادتنا التي هي في طور تكملة تطور الكون )

اتجاه التطور The Arrow of Evolution

من ملاحظة لدرجة تطور كائنات الحية هناك خيط الربط الذي يتصاعد من اقل درجة في التطور إلى أعلى درجة من التطور، من اقل تعقيد إلى أعلى درجة.

إن درجة التعقيد توازي تطور في الحياة الاجتماعية.



الخلاصة

ربما يكون فكر تيار فكر الرائد الوحيد والجريء الذي حاول درا

سة الفكر الإنساني من كلا الجانبين العلمي والديني خلال فترة حياته .

-----------------------------------------------------------



" السرّ في المادة وليس بعيداً .

ما زال الإنسان في بداية طريق العلم , يحاول الوصول إلى حل الألغاز المحيطة به والمكوّنة له . وأعظم هذه الألغاز هي الطاقة . المادة , الحياة " . الكاتب : سامي توفيق الباطولي .

----------------------------------------

المصادر : كتيّب : القديسة رفقا -

الويكيبيديا

الكاتب : الأب بيداويد

