

حميد الواسطي

الحوار المتمدن-العدد: 5414 - 2017 / 1 / 27 - 17:16

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









بِسْمِ اٌللهِ ألرَّحمَنِ ألرَّحيم.. سُؤال وَ جَوَاب : ألسُؤال مِن ألبروفيسور مردخاي كيدار – رئيس قسم ألدراسات ألعربيَّة وَألإسلاميَّة في جامِعَة بار إيلان في تل أبيب ، مُوَجَّه لي شخصيّاً بمُقتضى سُؤالهِ : (نحن شعب الله اليهود قد عشنا في فلسطين قبل 19 قرن فهل نحن احق بهذه الأرض أم شعب ينحدر من أصول عربية من الجزيرة العربية والعراق والاردن ومصر وسورية لا سيما ان الفلسطينيين فعلا يحملون أسماء عائلات وعشائر تمتد الى السعودية ومصر والعراق, فدعني أقول ان عائلات مثل المصري والزرقاوي والصيداوي والحوراني وحسين صالح الجنابي وجاسم والكثير مثلها يدل على ان الفلسطينيين ينحدرون من اصول عربية اقصد انهم اتو ليعيشوا ويعملوا بالتجارة فقط في فلسطين وقد عاشوا قليلا فيها.. فما هي وجهة نظركم ؟؟).. تعليقات دنيا الوطن:

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2008/05/14/128474.html



ألجَوَاب: إذا كانَ أليهود أحقّ بفلسطين؟ لأنهم عاشوا فيها قبل 19 قرناً !! فلِمَاذا لا يَحقّ للعِرَاق ألمُطالبَة بالكويت وَقد كانت قضاء تابع لمُحافظة ألبصرة (ألعِرَاقيَّة) قبلَ حوالي نصف قرن فقط ؟ وَهُناك حالات مُشابهة عديدة في ألمِنطقة والعالَم وَشُكراً علَى سُؤالكُم .

ألكاتب حميد ألواسطي

ajshameed@hotmail.com