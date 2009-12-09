

المصير خلق التجربة وإثبات لدور المعرفة

عباس علي العلي

الحوار المتمدن-العدد: 5414 - 2017 / 1 / 27 - 17:15

المحور: مواضيع وابحاث سياسية







المصير خلق التجربة وإثبات لدور المعرفة



لعل المشهد الصوري لقضية نزول سيدنا آدم من الجنة للأرض وبعيدا عن الرواية الدينية يذكرنا دوما بقضية المصير وعناصرها الأولى والحكمة من إيرادها بالشكل الذي طرحت فيه، القضية برمتها كانت تتركز على كيفية بناء ومواجهة التجربة الحياتية ومن ثم تقرير المصير بناء على منتج التجربة والملخص العقلي منها، تقول الرواية عندما أراد الله أن يمتحن آدم وضعه وجها لوجه أمام ثلاث تحديات كبيرة، الغرض من هذا لوضع ليس أمتحانا لإيمانه أو بلاءا من الله وأنتقاما للخطيئة كما يسوق دينيا، وإنما أراد الله من هذه التجربة أن يكون الإنسان وجها لوجه أمام مصيره من خلال القدر,.

العناصر الأساسية التي لعبت دور المحرك والدافع لآدم كانت أولا مواجهة النفس وتحدي الذاتية من خلال أستعراض مكامن القوة والقدرة فه وعلى رأسها العقل ، وثانيا كانت التحدي هو الخارج الأخر المتمثل بالنقيضوالضد النوعي أو ما يسمى بالعدو المبين، كان إبليس جزء من هذا التحدي والجزء الأخر هو الواقع الذي يجعلك في تماس وأحتكاك مع إبليس، وثالثا كانت التجربة الأهم في قضية المواجهة الأولى والثانية وكيفية أنتاج المعرفة منها لغرض تدعيم الموقف الإنساني وترجيح ميزان آدم وأبنائه في مواجهة والتصدي بمعرفة لقضية المصير، كل التجربة إذا وما فيها وما عليها كانت تعني المصير بالنهاية وبالتفاصيل.

إذن المصير أو ما يعرفه البعض من أنه النتيجة الغائية كانت هي قيمة التجربة الإنسانية التس سعى لها آدم من أول وجوده كائنا عاقلا في الحياة، ولذا أرتبط المصير دوما بالعقل كقيمة صانعة ومدركة وخالقه بوجه أخر، ومن لا يملك العقل لا يملك رؤية مصير ولا حتى يمكنه أن يدرك المعنى والقيمة الأساسية من تجربة تحديد وتقرير المصير, قدمنا بهذه الكلمات القليلة المفتاحية لكي ندخل إلى ساحة معرفية مهمة في ظل ما يواجهه الإنسان من تحديات إشكالية وجودية في عالم أختفت فيه العناوين الأساسية وأنشغل في البحث عن الظواهر العالقة والرؤى التي ترسم بقوة على إحساسة العقلي قضايا فرعية تغنيه عن مناقشة الأهم والأخطر وجوديا، من هذه الظواهر تحديدا قضية الصراع الدامي بين ما يعتبر خيرا وما يعتبر شرا دوت الإلتفات إلى أن قضية الصراع هذه لها وجه أكبر وأطار أمل وهي قضية صنع التجربة.

في مثال حي وحقيقي ومعاش مثلا وتركيزا على راهنية هذا الحال العراق البلد والأمة والشعب الذي يبحث اليوم نخبته ومفكريه وفلاسفته عن سؤال مهم يتلخص بأننا كمجتمع سائرون ولكن إلى أين؟ هذا السؤال تتبعه أسئلة فرعية وتنتابه الكثير من التوجعات والألم وكثيرا من التشاؤم ونحن في وضع التيه الذي أمتد طويلا وكأنه تيه بني إسرائيل ولكن بلا ميعاد، إذن السؤال بمجمله لا يتعدى البحث عن المصير ولكن بعد أن فصلنا التجربة عن الهدف، نجحنا أن فشلنا في إدراك ترابط الوعي مع شدة وقساوة التجربة وما صنعت لنا من وعي يقود للبحث عن المصير، كان السؤال الأجدر طرحه والبحث عن حلول له هو ما هو المصير؟

إذن علينا كباحثين ومفكرين ودارسين للقضية الأجتماعية أن نبحث في المسارات لا في الظواهر وأن نبحث في الأسس القديمة قبل أن نبحث في الشرفات العالية، الوجود الحياتي موجود مركب وممتد بروابط ومشاركات متعددة في كل التوجهات، وعندما نريد أن نبني بناء متقنا ومتوازنا علينا أن نرسم أولا الصورة ببعديها الأفقي والطولي كي ننجح في تجسيد شكلية الصورة في الذهن، لا يكفي أننا نشيد قواعد فقط لنطمئن على ما ستفضي عملية البناء لأن القواعد مهما أمتدت أفقيا لا تبني شكلا هندسيا يمكن الإستفادة منه، وكذلك الحال الأعتماد على البناء الطولي من دون قواعد عريضة ومتينة ومتناسبة مع طولية وشاقولية البناء سوف تكون مجرد محاولة فاشلة لا تصمد أمام القضية الهندسية السليمة.

إن عمليات بناء الرؤية الكونية وحتى المحدودة منها بمجتمع أو بزمان أو مكان مخصوص هي في الواقع عملية هندسية معقدة لمن لا يعرف فن التصميم والرسم الهندسي، لأن الحياة برمتها مجرد بناء هندسي بشكل أو بأخر يضيف إلية الإنسان روحيته الخاصة وطعم ومميزة حينما يعيشها بشكلها الطبيعي، المصير إذن هو رؤية ترتبط بعوامل ثلاث حينما نريد رسمها والبحث عنها ولو ذهنيا تمهيدا لبسطها بين الناس وهي:

• علينا إدراك أن التجربة مرها وحلوها إيجابياتها وسلبياتها موقفنا منها وموقف الأخرين وعلى كل الصعد هي الأساس في رسم وتحديد وتقدير تقرير المصير بناء على شكلية ومسارات وعناصر التجربة ذاتها، فرمي التجربة خارجا وأهمالها والبدء في البحث عن مصي هي كمن يرمي بالتأريخ كله في سلة المهملات وينتظر الوحي أن يرسم له خارطة طريق بشكل أعجازي وخارق لمفهوم تراكم المعرفة.

• الإيمان الحتمي بالتغيير كضرورة أو كنتيجة أساسية في حركة المجتمع هو جزء من عملية كينونة المصير، ولا يمكن الفصل أبدا بينحركة الزمن والمجتمع وعزلهما عن فكرة التجربة وما يتبعها من أليات تتراكم لتصنع المعرفة الضرورية للتمييز بين التغيير وبين التطور الطبيعي، هذا التمييز هو الأهم في قضية المصير حينما يكون المصير محددا وواضحا وجليا ينتج من تراكم التطور لأن مسارات السيرورة والصيرورة مسارات طبيعية فلا بد أن يكون التحديث هو السر في تجديد مفهوم المصير، أما في المجتمعات المتعثرة والفاشلة في تحديد حتى مساراتها الطبيعية هنا يلعب التغيير دورا محوريا وجذريا في بناء الرؤية وفي بلورة صورة المصير ورسمه هدفا وليس كما في المجتمعات الأولى أستحقاقا أكيدا.

• قضية المصير لا يمكن رسمه طبيعيا في مجتمع مأزوم وخارج من سلسلة خيبات وفشل بل من يرسمه هو الفكر الحر الغير خاضع لعوامل الفشل التي أصابت المجتمع، بمعنى أن المشتغل في البحث عن مصير يجب أن لا يكون أصلا عنصرا فاشلا هو نتاج ومنتج للفشل الأجتماعي، وهذا لا يعني أن المطلوب هو البحث عن خارجية المنشأ في العقلية التقريرية والتصورية، ولكن يجب البحث أولا في العنصر الوطني الذي لم يرضح ولم يشارك ولم يدع إلى تبني الخيارات التي قادت للفشل السابق والمتكرر، وهنا يرتبط مفهوم التحرربمفهوم تحديد المصير ورسم الخطوات الفكرية الأساسية ومن إيجاد الأليات والمناهج المناسبة في عملية إعادة الوعي الكلي والجزئي والفردي الذي سيساهم بصورة أو أخرى في الدعوى إلى تقرير المصير.

إن قضية البناء الجديد للذين يدعون للنضال والعمل السياسي والفكري والأجتماعي لا يمكن أن يغفلوا حقائق الواقع وأن لا يكونوا أيضا واقعيين مجارين ومسايرين لأحكامه، بل عليهم أن ينزعوا نحو العمل الثوري فكريا ومن غير أن ينقلوا الثورة من أطارها العقلي المعرفي لتكون في المجتمع عامل أهتزاز، العمل الثوري العقلي يستوجب منا كنخبة ومفكرين وقادة عمل خلاق إلى أحداث هزات عميقة بالوعي وتحريك السكون الفكري والثقافي والحضاري في وجه مهم من أوجه التغيير والعمل الأصيل في البدء بسلسلة من الأعمال الأبداعية على المستوى الأفقي والفوقي في تحريك عقلية الناس نحو مجاراة التغيير الذاتي وعدم أنتظار الحلول الجاهزة والأعجازية.

علينا أن ننفي وبشكل عملي ورصين فكرة الهروب من المواجهة والتحدي مع العدو المبين والأخر الضاد النوعي والواقع بمجمله لأننا لا نملك السلاح المناسب، علينا كإنسان صاحب عقل وفكرة أن يتحول كل منا إلى مثال لآدم البشر الذي قبل التحدي وعمل تحت عناصر التجربة لغرض مواجهة المجهول برغم من أنه كان لا يملك ما نملك اليوم من قاعدة بيانات لا محدودة ولا ممنكن الإحاطة بها من تراكم التجربة البشرية، هذا الإحساس بأننا أمام مصير لا بد من صنعه والتشرف به كنتيجة لا بد منها هو البداية للأنتفاض من عبودية وقلق الحاضر وهزيمة مشروع الفشل والبدء بالتغيير الجذري الذي يقودنا لرؤية المصير وأتجاهاته ودعائمه لنكون على بينة من أمرنا وبينه من خطواتنا القادمة.









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