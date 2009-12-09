

الأرثوذكس وسلطان الكنيسة والكهنة والخرافة

عايد عواد

الحوار المتمدن-العدد: 5414 - 2017 / 1 / 27 - 15:35

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني















الكهنة و سلطان المغفرة والإرشاد، والحل والربط





سلطان المغفرة الذي منحه السيد المسيح للآباء الرسل (يو 20: 23) هل كان خاصا بعصر واحد يتمتع به.. يتمتع بالإرشاد الروحي، وإراحة النفوس عن طريق الاعتراف. وأما باقي العصور، فلا..!



إن المسيحية هي المسيحية، ديانة لكل الشعوب، ولكل العصور..



والذي أعطى الآباء الرسل، إنما أعطى لقيادة الخدمة في أشخاصهم، لكي يتمتع به كل الناس..



كان لابد لتنظيم الكنيسة من سلطان الحل والربط، ليس فقط من أجل المغفرة والعقوبة، إنما من أجل سلطة التقنين والتشريع، بما لا يتعارض مع كتاب الله. وقام الرسل بواجبهم.



وفى كل جيل، تظهر أمور جديدة تحتاج إلى معرفة رأى الذين فيها، وتحتاج إلى كلمة من الكهنوت الذي له سلطان الحل والربط (مت 18: 18)، والذي "من فمه يطلبون الشريعة، لأنه رسول رب الجنود" (ملا 2: 7).



فهل تبقى الكنيسة بلا قيادة بعد عهد الرسل؟! وهل يبطل سلطان الحل والربط؟ وهل يبطل التقنين والتشريع؟ (انظر المزيد عن مثل هذه الموضوعات هنا في موقع الأنبا تكلا في أقسام المقالات و الكتب الأخرى). وهل نترك الشعب حيارى لا يعرفون أين هو الخير، وأين هو الشر..؟ حاشا أن يحدث هذا في كنيسة الله، التي كل شيء فيها يسير بلياقة وحسب ترتيب (1كو 14: 40).



إن كان الرسول قد قال لأهل كورنثوس: "أما الأمور الباقية، فعندما أجيء أرتبها" (1كو 11: 34)، فإنه قال لتلميذه تيطس أسقف كريت: "تركتك في كريت لكي تكمل ترتيب الأمور الناقصة، وتقيم في كل مدينة قسوسًا كما أوصيتك" (تي 1: 5).



يتضح من هنا أن سلطان الترتيب الذي كان للرسول، قد اشترك فيه تلميذه أيضًا. وهنا جيل يسلم جيلًا.



أمثلة لسلطان القديسين على الشيطان



هل هناك أمثلة لسلطان القديسين على الشياطين؟



هذه الأمثلة كثيرة جدا جدا، وتاريخ كنيستنا القبطية الأرثوذكسية حافل بمثل هذه الأمثلة، كما أنها واقع حي معاش تراه كثيرا عندما ترى رعب الشياطين من الصليب وهو في يد رجال الله الأتقياء، وتسمعه عندما تسمع صراخهم وويلاتهم عندما يرتفع الصليب عليهم...



كان لأبينا الحبيب البابا بطرس خاتم الشهداء هذه الموهبة.. (راجع سيرة البابا بطرس خاتم الشهداء).



وفى 13 توت تعيد الكنيسة بأعجوبة القديس باسيليوس الذي استطاع بقوة الأصوام والصلوات أن يحرر شابا كان قد عقد اتفاقا مع الشيطان من زواجه من ابنة سيده (راجع السنكسار cuna[arion)...



وتاريخ حياة الأنبا أبرآم أسقف الفيوم والجيزة، والأنبا صرابامون أسقف المنوفية ملئ بمثل هذه الأحداث التي تثبت سلطان أولا الله على الأرواح الشريرة...

وفى الجيل الحاضر عاصرنا أبينا الحبيب القمص جبريل الأنبا بيشوي ومدى العجائب التي أجراها الله على يديه في إخراج الشياطين، حتى أن مجلة الحوادث كتبت عنه كثيرًا (راجع سيرته).



وفى إحدى قرى المنصورة استدعت إحدى الأسر غير المسيحية أحد الآباء الذين كان لهم موهبة إخراج الشياطين... ولكن حدث أمر رهيب إذ بمجرد أن جلس الأب الكاهن ع الأسرة وقبل أن يبدأ صلواته ويرع صليبه اختطف الشيطان هذه الفتاة، فأصبح موقفه حرجًا، ونظرات الموجودين تحمل الاتهام الصارخ للأب الكاهن الذي ليس له ملجأ إلا إلهه.. فبدأ يصلى والوقت يمر والموقف يزداد حرجًا... لد نسى كل شيء ووقف يصارع مع الله.... مر اليوم الأول والثاني وفي اليوم الثالث احضر الشيطان هذه الفتاة مرغما وفارقها رغم إدعائه بأنها عروسه ولم يعد إليها...



أما تاريخ الكنيسة فهو غنى بمثل هذه المواقف التي تبرز شجاعة وقوة القديسين نذكر منها الآتي:



1- في إحدى المرات دخل القديس مقاريوس الكبير مقبرة يونانية قديمة ليستريح، فوضع رأسه على جمجمة، فحسدته الشياطين على جرأته وأخذت تنادى بصوت مرتفع يا فلانة قد أخذنا الصابون والأشنان وأدوات الحمام وها نحن في انتظارك لتكوني معنا... فخرج صوت من الجمجمة يقول: أن عندي ضيفًا، وهو رجل غريب يتوسدني فلا يمكني المجيء امضوا أنتم... (انظر المزيد عن هذا الموضوع هنا في موقع الأنبا تكلا في أقسام المقالات والكتب الأخرى). لم ينزعج القديس بل رفع رأسه وحركها بيده قائلا: هأنذا قد قمت عنك فأن استطعت الذهاب فانطلقي إلى الظلمة... فعاد الصمت للمكان وعاد يتوسد الجمجمة وينام في سلام وهدوء بينما أصاب الخزي الشياطين ففروا هاربين.



2- في ليلة تجمعت الشياطين حول مغارة القديس مقاريوس فسمعهم يتحدثون بصوت مسموع: "أترى أن نترك هذا الإنسان يسكن معنا في هذه البرية، فتصير ميناء للذين يتركون العالم، ويقيمون هنا متشبهين بالسمائيين؟"... ثم صعدوا فوق المغارة متخذين شكل خيل وركاب مستعدين للقتال، واضرموا نارًا عظيمة واخذوا يلقونها داخل المغارة، أما القديس فلبث يصلى ولم يجزع منهم ففروا من المكان.



3 – مضى الأنبا مقاريوس مرة إلى الوادي ليقطع خوصًا... فهجم عليه الشيطان واختطف المنجل منه وهم بضربه، أما هو فكان ثابت الجأش لم يخف ولم يفزع بل قال له:"إن كان السيد المسيح قد أعطاك سلطانا على فها أنا مستعد لأن تقتلني، وإلا فلتذهب إلى الظلمة"... فهرب الشيطان مع أصدقائه وهم يصرخون قائلين:"الويل لنا منك يا مقارة... لقد صارت كل أعمالنا وأفعالنا فيك باطلة، ولسنا نجد منفعة واحدة في مقاتلتك"... أجابهم القديس باتضاع قائلا:"لست بقوتي اعمل هذا بل بالقوة الساكنة في".



4 – الأنبا أنطونيوس الذي تعرض لمحاربات عديدة من الشياطين الذين ظهروا له في شكل حيوانات متوحشة ورفعوا أصواتهم بهياج شديد كان يغلبهم بقوة الله واتضاعه.. يقول القديس:"أنى أبصرت مصابيح من نار محيطة بالرهبان، وجماعة من الملائكة بأيديهم سيوف ملتهبة يحرسونهم، وسمعت صوت الله القدوس يقول:"لا تتركوهم ماداموا مستقيمي الطريق. فلما أبصرت هذا تنهدت وقلت:"ويلك يا أنطونيوس، أن كان هذا العون محيطا بالرهبان، والشياطين تقوى عليهم!!" فجاءني صوت الرب قائلا:"أن الشياطين لا تقوى على أحد، لأنني من حين تجسدت سحقت قوتهم عن البشريين، ولكن كل إنسان يميل إلى الشهوات، ويتهاون بخلاصه فشهوته هي التي تصرعه وتجعله يقع (ص 25 بستان الرهبان).



5 – جاء عن الأنبا هيلاريون الكبير: "في إحدى الليالي بدأ يسمع نواح أطفال ومأمأة قطيع غنم ونعير ثيران، وانتحاب وبكاء كما يكون من امرأة، وزئير أسود وضجة عساكر وجنود، وأكثر من ذلك بكاء هائل جعله ينكمش منزعجا من هول الصوت أدرك هيلاريون وفهم أن الشياطين تلهو مع بعصا لإخافته، وقبع على ركبتيه ورسم علامة الصليب على جبهته، بهذا تسلح وأصبح أكثر شجاعة راغبا أن يرى هؤلاء الذين أرتجف بدنه عند سماعهم، خرج ونظر في كل الاتجاهات فلم يرى شيئًا.



وبعد قليل وبينما كان كل شئ يلمع تحت ضوء القمر رأى عربة حربية بحصان تندفع نحوه فنادى بسرعة الرب يسوع، وفجأة وأمام عينيه انفتحت الأرض وانشقت مبتلعة كل شئ عربة القتال بالحصان بركابها (ص80 سير الآباء المتوحدون للقديس جيروم)".



6 – كان بالمنطقة المجاورة لأورشليم شاب قوى جدًا اسمه مارسيتاس كان مفتخرا بنفسه وبقوته الرهيبة.. هذا الشاب كان مضروبا من الشيطان.. حتى أنه كان يحطم المفصلات والترابيس والأبواب.. وفي أثناء سحبه إلى الدير عن الفزع الجميع... إذ كان يبدو وهو مسوقًا بالسلاسل مكبلًا بالحبال من كل جانب كحيوان مفترس حالمًا رآه الأخوة فزعوا جدا إذ كان حجمه رهيبا فركضوا وأخبروا هيلاريون الذي مرهم أن يحضروه إليه ويحلوه من السلاسل، وعندما صار مارستياس حرًا قال له القديس "تعال" بدأ الرجل يرتعد ويحرك رأسه يمينًا ويسارًا ولم يجسر أن ينظر إلى وجه القديس.. في النهاية تعذب الشيطان الذي كان داخل الشاب بصلوات القديس هيلاريون وخرج منه (ص 91، 92 سير الآباء المتوحدون للقديس جيروم).



7 – دخل الشيطان في جمل ضخم فآذى كثيرين، فأحضروه الرجال للقديس الذي أمرهم أن يحلوه، فحلوه وهربوا سريعا، أما القديس فتقدم إليه قائلا:"أنت لا تزعجني أيها الشيطان مع أنك الآن تبدو كبير الحجم وسواء كنت في ثعلب أو في جمل فأنت هو أنت شيطان".. فهرب الشيطان للوقت وعاد الهدوء لهذا الجمل (ص 106 سير الآباء المتوحدون للقديس جيروم).



منع الكنيسة من التعامل مع السحرة والعرّافين



هل منعت الكنيسة أبنائها من التعامل مع السحرة والعرافين؟



نعم لقد منعت الكنيسة أبنائها من التعامل مع السحرة والعرافين، والذين لا يطيعون ويصرون على موقفهم تقطعهم الكنيسة من شركتها.. جاء في القانون 22 من قوانين مجمع نيقية:"لا يخالط أحد من المؤمنين السحرة والعرافين ومن فعل ذلك وخالطهم وسألهم وصدق قولهم وأدخلهم إلى بيته ودخل بيوتهم وأكل من طعامهم وشرب من شرابهم أن كان من الكهنة فليسقط من درجته ويمنع من مخالطة المؤمنين وإذا كان من العلمانيين فليتجنبوا مخالطته".



وجاء في قوانين ابن العسال باب 47 فصل 3:"يعزل كل من يدخل بيته السحرة كهنة الشيطان وخدامه ومن يحل ويعقد أو ينصب مندلًا أو من يسمع من مجوسي (منجم)".



هل للشيطان سلطان على جميع البشر؟



هل للشيطان سلطان على جميع البشر؟



الشيطان له سلطان على أبناء المعصية الغرباء عن ملكوت الله، ولكن أبناء الملكوت فهؤلاء ليس للشيطان سلطان عليهم... فيقول الكتاب المقدس:



"أمين هو الرب الذي سيثبتكم ويحفظكم من الشرير" (2تس 3:3).



"المولود من الله يحفظ نفسه والشرير لا يمسه" (1 يو 5: 18).



"كتبت إليكم أيها الأحداث لأنكم أقوياء وكلمة الله ثابتة فيكم وقد غلبتم الشرير" (1 يو 2: 14).



ويقول نيافة الأنبا يؤانس المتنيح:



- هل للسحر سلطان على أولاد الله؟



و الجواب إذا كان السحر هو من عمل الشيطان فليس للشيطان سلطان على أولاد الله والمؤمنين، وإذا كان السيد المسيح قد أعطى المؤمنين سلطانا أن يخرجوا الشياطين فهل من المعقول أن يكون لهم (الشياطين) عليهم (على المؤمنين) سلطان؟!!" [ص 121 بستان الروح ج3].

قد يسمح الله للشيطان بتجربة أولاده ولكن في حدود معينة يرسمها هو ولا يستطيع عدو الخير أن يتعداها كما حدث مع أيوب الصديق، وذلك بقصد تزكية إيمانهم.. يقول جون أنكر برج:"لا يجب أن ننسى أن الشياطين هم مخلوقات تقيدهم قوة الله ومشيئة الله، كما لا يجب أن ننسى أنه في وقت اللزوم فأن المؤمن لديه القوة لمقاومتهم وهزيمتهم (1 يو 4: 4)، (يع 4: 7)... نحن نعرف أن المسيح على الصليب قد أنتصر على الشيطان (عب 2: 14)، (كو 2: 15)، (يو 12: 31) وأن هذا الانتصار سيكتمل عند مجيئه الثاني عندما يقيد ثم يطرح في بحيرة النار والكبريت في نهاية الملك الألفي (رؤ 20: 2، 3: 7-10).. كان الساحر أثناسيوس متمرسا في عمله حتى أنه شق ثور نصفين بتأثير سم سحره، ولكنه لم يقوى على الشهيد العظيم مار جرجس الذي أبطل قوة سحره بقوة الصليب، فأعلن أثناسيوس فشله كما أعلن إيمانه بإله مار جرجس، ودفع حياته نتيجة تمسكه بإيمانه، وفاز بإكليل الشهادة....

كما أن قصة يوستينا مع الساحر الكبير كبريانوس خير دليل على فشل تسلط قوى الشر على أبناء الله.. لقد آمن بإله يوستينة وصار أسقفا على قرطاجنة ثم شهيدا.

وتعترف الساحرة "دروين ايرفين" بفشلها في إلحاق الأذى بأحد أبناء الملكوت فتقول:



"حاولت أن أضع لعنات على الواعظ الذي كان يحذر الناس منى، ولكن لم يكن في أي تأثير عليه... لقد كان هناك حاجز بين قوتي السحرية، وبين هذا الواعظ الذي كان رجلا له إيمان عظيم وشجاعة فائقة...لذلك فإنني تحيرت أن قوتي في السحر لم تفشل من قبل مطلقا، لم يكن عندي أي فكرة عن أن هناك قوة أكبر وأقوي بكثير من قوة الشيطان تحمى هذا الرجل وهى قوة الرب يسوع العظيمة".



أن الشيطان بكل جنوده وقواته لا يقوون على الوقوف أمام قوة الصلاة، "قاوموا إبليس فيهرب منكم" (يع 4: 7)... اذكر لك يا صديقي قصة وقعت أحداثها عام 1962 م في إحدى قرى المنوفية حيث كان يقطن هذه القرية شيخ ضرير يمارس الأعمال السحرية ويقبل عليه الكثيرين من أماكن متفرقة.. ذهب إليه أحد الأخوة المؤمنين بحجة سؤاله في أمر شقيقه الأصغر الذي ذهب للقاهرة لدى أقربائه وتأخر عن الحضور.. ادخله الشيخ في حجرة مظلمة جدا، وأطلق بخوره وتلى عزائمه ليحضر شيطانه وما كان ن هذا الأخ المؤمن إلا أنه رفع قلبه بالصلاة بالمزمور التاسع والعشرين "قدموا للرب يا أبناء الله قدموا للرب مجدا وكرامة قدموا للرب مجدا لاسمه. اسجدوا للرب في ديار قدسه. صوت الرب على المياه. إله المجد أرعد.. صوت الرب بالقوة. صوت الرب بالجلال.. صوت الرب يقطع لهيب النار.. صوت الرب يزلزل البرية... الخ".



وفجأة هب عليهما ريح شديدة ولكن الأمر العجيب ما أن آتت هذه الريح عليهما إلا وسريعا ارتدت للخلف، وصرخ الشيخ الضرير "اسكت ما تقراش" وهذا الأخ لم يكف عن الصلاة بالمزمور عدة مرات... فشل الشيخ في إحضار شيطانه الذي جبن عن الحضور إلى داره، وهنا لجأ الشيخ إلى حيلة إذ أخذ يغير صوته وأجاب هذا الأخ المؤمن بإجابات بعيدة عن الحقيقة تفضح جهله بالأمور بعد أن تخلى عنه الروح الشرير.. عقب الجلسة هم الأخ بالانصراف فأمسك به الشيخ وعاتبه ولاسيما أنه جار له قائلا "هل أنا آذيتك في شيء؟ لماذا تريد أذيتي؟ ماذا كنت تقرأ؟!!"

تأمل يا صديقي في قوة كلمة الله... العجيب أن هذا الأخ كان في شبابه المبكر مع أصدقائه مغرمين باكتشاف المجهول، وعثروا على بعض كتب تحضير الأرواح فاستخدموها، وسمعوا عن وجود كنز في دير مهجور به أجساد كثير من الشهداء المدفونين تحت الثري، فذهبوا إلى الدير وأطلقوا البخور وتلو العزائم ولكن دون جدوى فالشيطان لم يقوى على اقتحام هذا المكان المقدس، فما كان من هؤلاء الأخوة إلا أنهم احرقوا كل الكتب والأوراق مقدمين توبة معترفين بقوة الله.



سافر أحد الرجال الأتقياء في مأمورية مع أصدقائه وفي مكان المأمورية امضوا أمسيتهم مع أحد رجال البلدة المشهورين بممارستهم السحرية، فأراد أن يرحب بهم ويرفه عنهم فطلب من كل واحد منهم أن يطلب أي شيء من منزلهم وسيحضره له في الحال وأندهش الحاضرون إذ أن كل طلباتهم تحققت سريعًا رغم بُعد البلدين عن بعض مئات الأميال، ولكن الرجل التقى امتنع عن التجاوب معهم عالما أن هذه أمور شيطانية، وعندما ألحوا عليه لكي يطلب شيئًا طلب كتاب صغير ذو جلدة سوداء من تحت المخدة التي على سريره... وفشل الشيطان في تحقيق طلبه هذا.. لماذا؟ لأن الكتاب هو الأجبية، لقد أخزى هذا الساحر وأعطى درسا قويا لأصدقائه المسيحيين، وشهد لمسيحه أمام أصدقائه غير المسيحيين.

سمع حد الفتيان الشجعان أن أحد الأسر القريبة له ستحضر رجلًا مهوبًا في أعمال السحر لتستشيره في بعض الأمور، فتسلل هذا الفتى وحضر معهم الجلسة، وحضر الشيطان وأعلن عن وجوده، فما كان من هذا الفتى إلا أنه أخذ يرفع قلبه بالصلاة الربانية، وللوقت هرب الشيطان وصرخ الرجل المهوب بصوت مبحوح "أخرجوه... أخرجوه خارجا لأنني سوف اختنق" فسألوه عن قصده، فأشار على الفتى الصغير فأخرجوه، ثم أسرع الساحر مهرولا خارج المنزل... وعندما علمت هذه الأسرة أن هذا الفتى كان يصلى الصلاة الربانية خجلوا منه وشعروا بما ارتكبوه من خطأ، ولجاءوا إلى الله فحلت جميع مشاكلهم.



وذكر المتنيح الأنبا يؤانس قصة سيدة كانت مريضة في مدينة نقادة، وعندما يأست من الشفاء استدعت رجل مغربي يعمل بالسحر، وعندما دخل حجرة هذه المريضة فشل في تحضير شياطينه وطلب تغيير المكان، وعندما ألحوا عليه لمعرفة السبب أجابهم قائلا:"بصراحة واحد طيب نايم في الأودة دى" وفعلا كان المتنيح الأنبا مرقس مطران الأقصر واسنا وأسوان الذي جلس على كرسيه 56 سنة كان قد بات في هذه الحجرة قبل ذلك بعشرين سنة وقدسها بصلواته ومزاميره.. أيضا ذكر نيافة الأنبا يؤانس قصة فوزية الطالبة بمعهد القطن التي كانت متعثرة في دراستها فالتقت بها سيدة سوداء وقالت لها:"أنت مالك زعلانة اتكلي على ربنا" وأخبرتها ببعض الأمور الخاصة بها، ووعدتها بإحضار الامتحانات لها.. وفي اليوم التالي عندما التقت بالسيدة السوداء سألتها:"باسم يسوع المسيح تقولى لي أنت مين؟" فأحدثت أصوات عالية وقالت: "أنا روح هايم هايم هايم" وأخرجت عقدا من صدرها تريد أخافتها، فرسمت عليها الصليب فسقط العقد... وقد تخلصت من هذا الروح الشرير تماما الذي أراد اقتحام حياتها عندما اعترفت وتناولت وعمل لها أبونا بيشوي كامل قنديل في منزلها (بستان الروح ج 3 ص 124 و 125 ؛



وحتى لا يتهمنا أحد بشيء ما

هذه المصادر وروابط مواقع وكتب الأرثوذكس



الكهنوت

كتب البابا شنوده

كتاب الكهنوت لقداسة البابا شنودة الثالث





كتب الأستاذ حلمي القمص يعقوب

كتاب عبادات الشيطان وسلطان القديسين - كنيسة القديسين مارمرقس والبابا بطرس - سيدي بشر - الإسكندرية



http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-021-Sts-Church-Sidi-Beshr/003-3ebadat-Al-Shaitan/Satanism-097-All.html



http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-021-Sts-Church-Sidi-Beshr/003-3ebadat-Al-Shaitan/Satanism-100-Forbid.html



http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-021-Sts-Church-Sidi-Beshr/003-3ebadat-Al-Shaitan/Satanism-099-Examples.html



http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/His-Holiness-Pope-Shenouda-III-Books-Online/16-El-Kahanout/Priesthood-122-Forgivness.html





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