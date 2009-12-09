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اول الخطو


شعوب محمود علي
الحوار المتمدن-العدد: 5414 - 2017 / 1 / 27 - 14:37
المحور: الادب والفن
    


اوّل الخطو
صرت بين الجليد بين الأتون
مثل صيد لكلّ فخّ لعين
أيّ ساديّة تشب احتقاناً
لاختراقات آدم في السنين
كيف تخبو ضغينة لحقود
نار(روما)في الصدر من (نيرون)
ربّما تطلق القلوب طيوراً
وطيور القلوب رهن الجنون
بعضها تملؤ السماء ضجيجاً
كالأبابيل في ظنون الظنون
مثلما كلّ حدأة تتغذّى
صيدها من تفسّخ وعفون
دأبها أن تغير في كلّ يوم
ظمأت للدماء من كلّ لون
أيّ شرع وشارع لحنيف
حلّل القتل غيلة كلّ حين

آخر الخطو كان خطواً شقيّاً
شرّعته لصوصها في فنون
أيّ قتل يشاع باسم نبيّ
كان في الأرض رحمة لبنين
منذ عصر تزاحم العنف فيه
بين وأد وبين حزن القرون
روّض الجذع كالفسيل وسلّ
من غضون الشكوك خيط اليقين
وحوى كلّ رأفة لكهول
وعبيد هووا لتمر وطيني
والى رضّع جسور رجاء
والندى عن شماله واليمين
شذّب النفس وارتقى مثل نجم
مرود الضوء ماج بين الجفون












































































اوّل الخطو
صرت بين الجليد بين الأتون
مثل صيد لكلّ فخّ لعين
أيّ ساديّة تشب احتقاناً
لاختراقات آدم في السنين
كيف تخبو ضغينة لحقود
نار(روما)في الصدر من (نيرون)
ربّما تطلق القلوب طيوراً
وطيور القلوب رهن الجنون
بعضها تملؤ السماء ضجيجاً
كالأبابيل في ظنون الظنون
مثلما كلّ حدأة تتغذّى
صيدها من تفسّخ وعفون
دأبها أن تغير في كلّ يوم
ظمأت للدماء من كلّ لون
أيّ شرع وشارع لحنيف
حلّل القتل غيلة كلّ حين

آخر الخطو كان خطواً شقيّاً
شرّعته لصوصها في فنون
أيّ قتل يشاع باسم نبيّ
كان في الأرض رحمة لبنين
منذ عصر تزاحم العنف فيه
بين وأد وبين حزن القرون
روّض الجذع كالفسيل وسلّ
من غضون الشكوك خيط اليقين
وحوى كلّ رأفة لكهول
وعبيد هووا لتمر وطيني
والى رضّع جسور رجاء
والندى عن شماله واليمين
شذّب النفس وارتقى مثل نجم
مرود الضوء ماج بين الجفون








































































































































اتون





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شعوب محمود علي

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