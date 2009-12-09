أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - فوزية بن عبد الله - خيانة





اخر الافلام











المزيد.....

خيانة


فوزية بن عبد الله
الحوار المتمدن-العدد: 5414 - 2017 / 1 / 27 - 13:46
المحور: الادب والفن
    


ا تراه !!؟
خنت الحب حينما توقفت عن حبك!
فخانني بدوره وافرع مجريات القصيدة من المعنى.
كون مضطرب اصيب بهذيان و فقدان للذاكرة.
تخلى هو عن طفل اشتهى لعبة ابن الجيران
وراح يطلب ود حارس السلطان.
اغوته زوجة بائع الفول.
وراح يتقرب لها وفي يده خبز وزيت ونهر من الوعود.
وصب بعد رفضها له ناره على كومة من احلام
فتاة وفتى كان الحب محتدم بينهما
وسار يصرخ بأعلى صوته
انها مؤامرة!؟
تمارسان الحب في حضرة عذابي!
تبا لكم و تبا لكم...
اتودون قتلي تدسون السم في عنق البقرة الصفراء.!؟
وتهتفون باسم القهار!!!
أ بها التائهون بعيدا عني
سيبتلعكم الثقب الاسود
و طوبى لمن سكت عن القول المباح.





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
فوزية بن عبد الله

إجمالي القراءات: 168,546
المقالات المنشورة: 105
- العقل خاتم الانبياء
- الخصوصية الثقافية و دورها في فعالية العلاج النفسي
- ناصية جهنم
- هللويا
- وهم
- قهوتي
- أصحاب الحظ
- هو والقدر
- ما نفع ؟!
- مقتطفات ( رواية لم تكتب بعد)
- القداسة للأنثى
- مقتطفات
- قبسة من نور
- لا تتغير
- العود الابدي
- غواية السيمفونية
- خواطر
- دع الحلم
- حيرة
- مني اليك

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- إلتون جون يؤلف أغاني مسرحية -الشيطان يرتدي برادا-
- أمين عام “سين صاد”: عودة المغرب للاتحاد الإفريقي طال انتظاره ...
- بلاغ رسمي: هذا ماحدث في الجديدة أثناء تفكيك الخلية الإرهابية ...
- افتتاح معرض -مهد الأديان- بالقاهرة
- “ليدرشيب كاونسل فور هيومان رايتس” تتضامن مع عائلات ضحايا أحد ...
- (دايلي مافيريك): زوما تترك مفوضية الاتحاد ب “حصيلة سلبية”
- تأريخ بياني لسنغافورة في فن رسام كاريكاتور -
- صحف عربية تعرب عن أملها في -فتح صفحة جديدة- بين الخليج وإيرا ...
- أديب كمال الدين إلى الفرنسية
- أغنية كله بأمر الله

المزيد.....
كتب ودراسات
- ايام الكرم / مارينا سوريال
- كتاب -رواية السجن الفلسطينية- / رائد الحواري
- شعرية المسرح بين النظرية والإبداع / أبو الحسن سلام
- قراءة تمهيدية في شعر سميح القاسم / رياض كامل
- نحو الزمن إلا خطوة / رولا الخش
- موريس بلانشو والكتابة الشذرية :- زمن غياب الزمان - / الحسن علاج
- الاشتباك / سعادو أبو عراق
- بورخيس-كاتب على الحافة / بياتريث سارلو- ترجمة خليل كلفت
- السواد في ديوان -ترجمة مبعثرة للفرح- زياد شاهين / رائد الحواري
- ذهان Psychoses / رويدة سالم

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - فوزية بن عبد الله - خيانة