

فوزية بن عبد الله

الحوار المتمدن-العدد: 5414 - 2017 / 1 / 27 - 13:46

المحور: الادب والفن









ا تراه !!؟

خنت الحب حينما توقفت عن حبك!

فخانني بدوره وافرع مجريات القصيدة من المعنى.

كون مضطرب اصيب بهذيان و فقدان للذاكرة.

تخلى هو عن طفل اشتهى لعبة ابن الجيران

وراح يطلب ود حارس السلطان.

اغوته زوجة بائع الفول.

وراح يتقرب لها وفي يده خبز وزيت ونهر من الوعود.

وصب بعد رفضها له ناره على كومة من احلام

فتاة وفتى كان الحب محتدم بينهما

وسار يصرخ بأعلى صوته

انها مؤامرة!؟

تمارسان الحب في حضرة عذابي!

تبا لكم و تبا لكم...

اتودون قتلي تدسون السم في عنق البقرة الصفراء.!؟

وتهتفون باسم القهار!!!

أ بها التائهون بعيدا عني

سيبتلعكم الثقب الاسود

و طوبى لمن سكت عن القول المباح.











