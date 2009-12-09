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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - محمد نضال دروزه - يا عرب الغفلة هبوا واخلعوا كل الحجب وحطموا كل القيود.





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يا عرب الغفلة هبوا واخلعوا كل الحجب وحطموا كل القيود.


محمد نضال دروزه
الحوار المتمدن-العدد: 5414 - 2017 / 1 / 27 - 13:46
المحور: الادب والفن
    


يا عرب الغفلة هبوا واخلعوا كل الحجب وحطموا كل القيود.
محمد نضال دروزه
سمعت صوتا ينادي
من خلف الحجب:
ياعرب الغفلة هبوا
واخلعوا كل الحجب
وحطموا كل القيود...
يا عرب الغفلة احذروا احذروا
من هذي الحروب المدمره
بين الطوائف
بين قطعان العرب
سوف تمزقكم اربا ارب
هبوا اخلعوا كل الحجب
وحطموا كل القيود:
حجب العيب والحرام
حجب الكبت والحرمان
حجب الاتكالية والنفاق
حجب الخوف والخنوع
حجب الاسلام السياسي
وحطموا قيود الجهل والاوهام
حتى تحرروا الانسان
بفصل التفكير العلمي
عن التفكير الديني
وفصل السياسة عن الدين
وممارسة الحوار المنطقي العلمي
الديمقراطي مع الاخر
حتى تتحرروا من ظلام الجهل
وغياهب الغفلة والوهم
وقيود الخوف والاذلال
والتعصب والاستبداد
ومن اعمال الوأد
لعقلية الرجل والمرأة
عن المعرفة العلمية والتفكير العلمي
ومن وأد المرأة الاجتماعي
ومن وأد ارادة التفكير
والتعود على التفكير العلمي العملي
المنتج والبناء
من اجل المشاركه في التقدم الحضاري.
يا رواد الحرية والتحرر
سمعت صوتا
مناديا من خلف الحجب:
يا عرب الغفلة هبوا...
لتمزيق الحجب وتحطيم القيود
المغيبه لحرية التفكير المبدع
وحرية العمل الانساني البناء
فهل من يستمع ويلبي النداء
لثورة تمزيق الحجب وتحطيم القيود.
محمد نضال دروزه





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محمد نضال دروزه

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - محمد نضال دروزه - يا عرب الغفلة هبوا واخلعوا كل الحجب وحطموا كل القيود.