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|الصفحة الرئيسية - التربية والتعليم والبحث العلمي - ناجح شاهين - أفكار حول الفرق بين العلم والتعليم
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أفكار حول الفرق بين العلم والتعليم
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|الصفحة الرئيسية - التربية والتعليم والبحث العلمي - ناجح شاهين - أفكار حول الفرق بين العلم والتعليم
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