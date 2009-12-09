أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - وليد المشيرعي - نحن من يكتب التاريخ





اخر الافلام











المزيد.....

نحن من يكتب التاريخ


وليد المشيرعي
الحوار المتمدن-العدد: 5414 - 2017 / 1 / 27 - 13:43
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


لم يشهد التاريخ كذباً كالذي اقترفته قنوات الاعلام الخليجي بشأن مايجري في اليمن .
ومازالوا في كذبهم يعمهون كأن لا ملائكة على جوانبهم تدون افعالهم ولا يوم دين تشهد فيه ايديهم والسنتهم على ما كانوا يفترون ،،
نحن امام ظاهرة جديدة من العهر الاعلامي والكفر البواح اعاذكم الله ،،
للكذب حبل قصير لكنه في عيونهم طويل بامتداد اطماعهم ونفوسهم التواقة للثراء بعيداً عن حسابات الولاء للوطن ،
من يسألك اليوم عن انجازات جيوش المرتزقة اذيال حكام الخليج ، لاتقل شيئاً فإن الله شاء كسر شوكتهم بأيدي واقدام المجاهدين في كل جبهات القتال ،
وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ،
نعود الى مجرى اكاذيبهم حيث انتصروا بأبواقهم الفضائية بينما الأرض تقتات جثث ازلامهم المتعفنة في كل الجبهات ،،
بطولات شعبنا اكبر من ان ينساها التاريخ ،، ذلك التاريخ الذي يحلمون انهم سيكتبونه كما قيل ان التاريخ يكتبه المنتصر ،
كلمة أخيرة نحن الذين سننتصر ونرفع عالياً اسمك يا يمن .





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
وليد المشيرعي

إجمالي القراءات: 25,725
المقالات المنشورة: 30
- مسرحية مقتل السفير الروسي!!
- العتبة الخضراء
- باقون
- إلّا نجيب محفوظ
- الأذان في الكنيست
- الحلوى العمانية
- محسن فكري اليمني !
- بيضة الدين
- ليس اليماني رخيصاً
- يوم تم اغتصاب أمي (قصة قصيرة)
- الصحفي
- إليها
- عدالة مؤجلة
- حضارة القرود
- بيت أمي... قصة قصيرة
- قصور مازالت خياماً
- اليمن الذي في خاطري
- وحدهم الجنود يبكون
- منديل سلمان
- هل اخترق المال السعودي استوديوهات هوليوود؟ فيلم ( سقوط لندن ...

المزيد.....


أخبار عامة
- هل أثرت أحداث العام 2016 في اقتراب ساعة -يوم القيامة-؟
- مستشار خامنئي: لولا طهران لسقطت دمشق وبغداد
- مستشار ترامب لوسائل الإعلام: -أغلقوا أفواهكم-
- المعارضة السورية تبحث عن مخرج موحد في موسكو
- أردوغان يرغب في لقاء ترامب ويدعو إلى تطبيع العلاقات مع واشنط ...
- إرجاء المحادثات السورية في جنيف إلى نهاية فبراير
- اتصال هاتفي محتمل بين بوتين وترامب السبت
- ماذا يعني أن تكون مصاباً بمرض الأيدز؟
- وزير الصحة التركي: سنمنح الأطباء السوريين أذونات عمل
- التنزه بالهواء الطلق مفيد لمرضى الربو والانسداد ?الرئوي

المزيد.....
كتب ودراسات
- كارل ليبكنخت وروزا لوكسمبورغ / ليون تروتسكي
- قصة مصر فى العصر الإسلامى ، وأكذوبة المدينة الفاضلة / عبدالجواد سيد
- هل أزفت نهاية الاسلام السياسي؟ / رياض السندي
- التاريخ الديالكتيكي لتطور المجتمع البشري / حسقيل قوجمان
- سيرة روزا لوكسمبورغ الذاتية / توني كليف
- الحرب الأهلية في المغرب / عبد السلام أديب
- النظام الاقتصادي الدولي الجديد. / بشير النجاب
- معنى النظرية الماركسية اللينينية / فلاح أمين الرهيمي
- لماذا ندرس الفكر السياسي؟ / ساكري البشير
- انتخاب دونالد ترامب، الامنیات والحقائق! الجزء الاول / توما حميد

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - وليد المشيرعي - نحن من يكتب التاريخ