

وليد المشيرعي

الحوار المتمدن-العدد: 5414 - 2017 / 1 / 27 - 13:43

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









لم يشهد التاريخ كذباً كالذي اقترفته قنوات الاعلام الخليجي بشأن مايجري في اليمن .

ومازالوا في كذبهم يعمهون كأن لا ملائكة على جوانبهم تدون افعالهم ولا يوم دين تشهد فيه ايديهم والسنتهم على ما كانوا يفترون ،،

نحن امام ظاهرة جديدة من العهر الاعلامي والكفر البواح اعاذكم الله ،،

للكذب حبل قصير لكنه في عيونهم طويل بامتداد اطماعهم ونفوسهم التواقة للثراء بعيداً عن حسابات الولاء للوطن ،

من يسألك اليوم عن انجازات جيوش المرتزقة اذيال حكام الخليج ، لاتقل شيئاً فإن الله شاء كسر شوكتهم بأيدي واقدام المجاهدين في كل جبهات القتال ،

وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ،

نعود الى مجرى اكاذيبهم حيث انتصروا بأبواقهم الفضائية بينما الأرض تقتات جثث ازلامهم المتعفنة في كل الجبهات ،،

بطولات شعبنا اكبر من ان ينساها التاريخ ،، ذلك التاريخ الذي يحلمون انهم سيكتبونه كما قيل ان التاريخ يكتبه المنتصر ،

كلمة أخيرة نحن الذين سننتصر ونرفع عالياً اسمك يا يمن .