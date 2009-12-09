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لا وقت لأكرر حبّكَ ..!


منيرة نصيب
الحوار المتمدن-العدد: 5414 - 2017 / 1 / 27 - 09:29
المحور: الادب والفن
    


لا وقت لأكرر
حبّكَ ..
حبّكَ شيء لا يتكرر ..
حبّكَ عام فات ..
فكرة أنفلتت ..
نهر يجري ,
كيف أُعيد الدمعة
حين ,
تُحطم باب المحجر ؟
حبّكَ شجر ,
أينع ,
أزهر ,
أثمر ..
لا وقت لأكرر
حبّكَ ..
لا وقت لأؤمن
أو أكفر ,
حبّك ليل طال ,
قمر أفل ,
وشمس غربت ,
لا وقت أمامي
كي أسهر ..
لا وقت لأبقى
أو أرحل ..
حبّكَ طفل يكبر ,
وتناسى ,
حلمة ثدي أمه ,
بين شفاهه ..
قطعة سكر ..
وأنا أُدمن في
شفتيك ,
رجف الحرف ,
وصمت الشعر ,
وثرثرة السكرِ ..
و لا وقت ..
لا وقت أمامي ,
لأتذكر ..
لا وقت تبقى
لأحبّ أقل ..
سبق وقد أحببتك
أكثر ..
سبق وقد مت
بحبك أكثر ..
حبّكَ موت لا يتكرر ..
لن يتكرر .!





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منيرة نصيب

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - منيرة نصيب - لا وقت لأكرر حبّكَ ..!