

منيرة نصيب

الحوار المتمدن-العدد: 5414 - 2017 / 1 / 27 - 09:29

المحور: الادب والفن









لا وقت لأكرر

حبّكَ ..

حبّكَ شيء لا يتكرر ..

حبّكَ عام فات ..

فكرة أنفلتت ..

نهر يجري ,

كيف أُعيد الدمعة

حين ,

تُحطم باب المحجر ؟

حبّكَ شجر ,

أينع ,

أزهر ,

أثمر ..

لا وقت لأكرر

حبّكَ ..

لا وقت لأؤمن

أو أكفر ,

حبّك ليل طال ,

قمر أفل ,

وشمس غربت ,

لا وقت أمامي

كي أسهر ..

لا وقت لأبقى

أو أرحل ..

حبّكَ طفل يكبر ,

وتناسى ,

حلمة ثدي أمه ,

بين شفاهه ..

قطعة سكر ..

وأنا أُدمن في

شفتيك ,

رجف الحرف ,

وصمت الشعر ,

وثرثرة السكرِ ..

و لا وقت ..

لا وقت أمامي ,

لأتذكر ..

لا وقت تبقى

لأحبّ أقل ..

سبق وقد أحببتك

أكثر ..

سبق وقد مت

بحبك أكثر ..

حبّكَ موت لا يتكرر ..

لن يتكرر .!