

بويعلاوي عبد الرحمان

الحوار المتمدن-العدد: 5414 - 2017 / 1 / 27 - 09:29

المحور: الادب والفن









قصيدة للأطفال





اَلأَبُ الصَّالِحُ





تَغْرِسُ الْحُـبَّ فِي قَلْـبِي ــــــــــــ تَنْقُشُ الْعِلْمَ فِي عَـقْـلِي



تَرْفَعُ الشَّوْكَ عَنْ دَرْبِي ــــــــــــ تَنْشُرُالْوَرْدَ مِـنْ حَوْلِـي



تَبْعَثُ الرُّوحَ فِي نَفْسِـي ــــــــــــ تَسْهَرُاللَّيْـلَ مِـنْ أَجْـلِي



تَـفْـعَـلُ الْخَـيْـرَ أَمَـامِـي ـــــــــــــ كَيْ تُزَكِّـيـهِ فِـي بَـالِـي



أَنْـتَ يَـا أَ بَـتِ الْغَـالِــي ـــــــــــــ مَثَلِي - أَنْتَ - يَاأَصْلِي





بويعلاوي عبد الرحمان ( بُويَا رَحْمَانْ )



وجدة - المغرب

