أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - رعد بطرس - مقطع





اخر الافلام











المزيد.....

مقطع


رعد بطرس
الحوار المتمدن-العدد: 5414 - 2017 / 1 / 27 - 09:29
المحور: الادب والفن
    


قالت الي اين, وقفت, تأملت,أقتربت
وللمره الاولى عرفت انها تحمل اسرار الارض
قالت, قررت, ان التردد في القرار, خيانه,للقلب
قلت اني انتظرالحظه لاكون انا
كل انا,مفرده تتعذب على الصليب
لانها انا, وقفت متأمله,أنك مت
لحظة سقوط زهرة الياسمين. رأيتها حلم.
يهاجر على منديل من زهرة القداح





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
رعد بطرس

إجمالي القراءات: 0
المقالات المنشورة: 0
- سيدتي تارا الجميله
- أنا و
- انا والقلق
- الدكتاتور
- حاله حالم
- امرأه عادله
- سلمى
- الانسان وسره الخلاق
- نص
- قرأه في نص أبونا صميم صلو معي
- الاله الاخضر
- الايمان والعلاج النفسي
- الموعظه على الجبل دستور اخلاقي روحاني بأمتياز
- حاله انسانيه
- المقامر مرض فتاك
- الذاكره
- قصير قصيره جدا
- حاله ن
- نون
- الطبيعه

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- “ليدرشيب كاونسل فور هيومان رايتس” تتضامن مع عائلات ضحايا أحد ...
- (دايلي مافيريك): زوما تترك مفوضية الاتحاد ب “حصيلة سلبية”
- تأريخ بياني لسنغافورة في فن رسام كاريكاتور -
- صحف عربية تعرب عن أملها في -فتح صفحة جديدة- بين الخليج وإيرا ...
- أديب كمال الدين إلى الفرنسية
- أغنية كله بأمر الله
- -قصة شبح-: فيلم يحرك مشاعر الحزن والخوف
- عودة المغرب.. الاتحاد الإفريقي على موعد مع التاريخ
- الاهرام تشبه زيارة السيسي لأسوان بهذا الفيلم ..+ فيديو
- فيلم روماني مرشح لنيل جائزة “سيزار” الفرنسية

المزيد.....
كتب ودراسات
- ايام الكرم / مارينا سوريال
- كتاب -رواية السجن الفلسطينية- / رائد الحواري
- شعرية المسرح بين النظرية والإبداع / أبو الحسن سلام
- قراءة تمهيدية في شعر سميح القاسم / رياض كامل
- نحو الزمن إلا خطوة / رولا الخش
- موريس بلانشو والكتابة الشذرية :- زمن غياب الزمان - / الحسن علاج
- الاشتباك / سعادو أبو عراق
- بورخيس-كاتب على الحافة / بياتريث سارلو- ترجمة خليل كلفت
- السواد في ديوان -ترجمة مبعثرة للفرح- زياد شاهين / رائد الحواري
- ذهان Psychoses / رويدة سالم

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - رعد بطرس - مقطع