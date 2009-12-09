

رعد بطرس

الحوار المتمدن-العدد: 5414 - 2017 / 1 / 27 - 09:29

المحور: الادب والفن









قالت الي اين, وقفت, تأملت,أقتربت

وللمره الاولى عرفت انها تحمل اسرار الارض

قالت, قررت, ان التردد في القرار, خيانه,للقلب

قلت اني انتظرالحظه لاكون انا

كل انا,مفرده تتعذب على الصليب

لانها انا, وقفت متأمله,أنك مت

لحظة سقوط زهرة الياسمين. رأيتها حلم.

يهاجر على منديل من زهرة القداح

