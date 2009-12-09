

كمال تاجا

الحوار المتمدن-العدد: 5414 - 2017 / 1 / 27 - 09:29

المحور: الادب والفن









آدم آخر



في خلد كل أنثى

حواء أولى

وآدم آخر

ومن غير هذا النوع المتداول

على بساط البحث

أكثر فتوة

من كل الشباب

وأشد التصاقاً

وأقصى انتصاباً



آدم مركب بحرص وانتقاء

ومن أجود أنواع الرجال



آدم غارق إلى قمة رأسه

بعشقها

تستخدمه لمعالجة

تقلب جنباتها

وعلى كل ثنيات التأثر

من عناق يلوح

غير واضح المعالم

مع شفاه تلثم أماكن

لا يمكن لمسها

إلا بالتصاق حميم

بأدق تفاصيلها



آدم يتلوى من الشوق

وينحرف ليثنيها

في ضم وعناق

على سكك رجفات

لرعشات

لا يمكن كفها



آدم يدفع بين جنباتها

بألحاظ مثيرة

وهي تترك بصيص عيون

كل الشباب

تتبع هياج نشوتها

لتتبادل معها

إحماءات الولع

من لهيب ينبثق

في جذوة أحاسيس مستثارة

له أنامل منقبة

في طيات انفعالاتها

تهبه لحظات شبقها المتأجج

ليحرك بأيدي خبيرة

مواقد الحر المتأججة في باطنها

مع هبات متقدة

تولع نيرانها

في تضور شهواتها

مع شباب كثر

منتصبين وعلى أتم الاستعداد

رهن بنان

توزيع نزواتها

على حضور

محظورعن العيون

كما تحب وتهوى



آدم غير خشبي

آدم مطيع قادر على القيام

بأدوارشبحية

على شاشة البصيرة



آدم يبذل من الغرام

فوق طاقة البشر

من وصال ونكاح

غاية بالانسجام



آدم رومانسي يتقدم

وباللحظة الحاسمة

لتلقي ترنحات

ميل جانبها

حسب الإتقاد

ويقوم بالمجهود من عناق

يحطم أضلعها

وانطراح يمددها

على كل أسرة الوصال

وبالافتنان بأدق تفاصيل

إغواءاتها المولعة كالنار

بين الألحاظ النهمة



آدم يتحمل مشاق

ثورة جسدها

ويتوازع تضور تجاذبات شهيتها

ويغض النظر

وهي تبذل جل جهدها

في تداول امتداد إغرءاتها

مع رجال مجهولي الهوية



آدم يقوم بانتصابات مذهلة

وعلى وشك الاختراق

ويمارس مضاجعات

تلبي طلب رعشات

ورجفات

لايمكن اللحاق بسكك

قطاراتها

في كل وصل

كان وشيكاً



آدم لا يلهث

من شدة الوطء

وهو يطيل القيام

بتدهور

سرعة إنطلاق

نيل الوطر

وعلى كل سبل

العجلة

من مطارحة الغرام

المتواصل



كمال تاجا