

حديث في رواق المدرسة

سعد حميد الصباغ

الحوار المتمدن-العدد: 5414 - 2017 / 1 / 27 - 09:27

المحور: مقابلات و حوارات







دخلتُ مدرسة ابنتي الأبتدائية في ولاية أوهايو الامريكية , فشاهدتُ بوستراٌ معلقاٌ في نهاية الرواق كُتِبَ عليه جملة تقول: (هناك عشرة طرق لأكتساب المعرفة), وفي أدنى هذه الجملة كُتِبَت كلمة أقرأ عشر مرات!



وقفتُ أمام البوستر وكأنني أقف أمام محراب للصلاة وأنا أتمتم وأكرر كلمة أقرأ مع نفسي عشر مرات ! في أثناء ذلك خرجت احدى المعلمات من أحد الصفوف ورأتني على تلك الحالة. تقدمت نحوي وحيّتني بأدب جمّ وابتسامة عريضة, ثم قالت : هل أعجبك البوستر؟



قلت:سيدتي. انه لم يعجبني. انه أذهلني وسحرني رغم بساطة كلماته !

قالت: أنا سعيدة جداٌ أنه أعجبك. شكراٌ لأنك توقفت وقرأته !



ماذا ؟! تشكرني لأني توقفتُ وقرأتُ البوستر؟! وماذا فعلتُ حتى تشكرني هذه المعلمة المهذبة ؟ هل تبرعتُ للمدرسة بمبلغ من المال حتى أستحق هذا الشكر ؟!



قلتُ: بل أنا أشكركم لأنكم وضعتم مثل هذا البوستر الجميل الذي زيّن مدرستكم والذي يقول أشياء كثيرة بكلمات في غاية البساطة. أنا فخورٌ أن ابنتي تتلقى تعليمها في مدرستكم, مدرسة تُعلي من شأن العلم والمعرفة.



قالت : شكرا لك. ثم أردفت قائلة بخجل: هل لي ان اسألك سؤالاً ؟

قلت بنبرة فيها توكيد واصرار: نعم . بالتأكيد سيدتي.

قالت: من أي بلد أنت؟ ثم أستدركتْ وكأنها أرتكبت ذنباً: عفواً. اذا وجدتَ سؤالي غير مناسباً فأخبرني أرجوك!



قلتُ وقد أدهشني رقي خُلقها وأدبها الجم: أرجوك يا سيدتي أن لاتُبدي أي أسف لأن سؤالكِ في غاية الأدب وفي غاية البساطة. حسنا. أنا أجيبك بكل سرور وأقول لك: أنا من العراق.

قالت: حقا أنتَ من العراق, بلاد مابين النهرين؟!

قلتُ وقد طربتُ لسماع كلمة ( مابين النهرين): نعم. أنا من العراق. يبدو لي أن لديكِ معرفة جيدة بالتاريخ؟



قالت: أنا أعشق الغوص في قراءة التاريخ, لأن التاريخ فناً من الفنون ولابد أن نجيد قراءة هذا الفن!



ياسلام! هذه أول مرة أسمع فيها هذا التعبير الجميل: ( التاريخ فنٌ من الفنون)

قلتُ: أنتِ مُحقة فيما تقولين. فالأنسان لايستطيع أن يفهم نفسه, ولايستطيع ان يُحسن التصرف في حاضره ومستقبله بمعزل عن فهم الماضي .



قالت: تماماً. وأحب أن أضيف شيئاً. نحن وأنتم جميعنا نشترك في صنع الخير للأنسانية. أنتم لديكم حضارة موغلة بالقِدم قدمت للأنسانية أنجازات عظيمة, ونحن كذلك لنا من الاسهامات والأنجازات مثلما كان لديكم. أنظر لهذا البوستر الذي قرأته وأعجبك. لقد أشتركنا نحنُ وأنتم بصنعه. أنتم أشتركتم بصنعه بأختراعكم الكتابة ونحن قمنا بأخراجه بتلك الحُلة !



كلامها جعلني أشعر بشيئ من السعادة والفخر, وتذكرتُ انني قرأتُ كلاماً شبيهاً بهذا في كتاب لجورج جرداق كنت قد قرأته منذ زمن بعيد وكان عنوانه ( عليٌ والقومية العربية ).



قلت : ماتقولينه حقاً رائع. أنا لم يسبق لي أن سمعت تحليلاٌ للتاريخ كهذا من امريكي من قبل. للأسف أقول لك ان كثيرا من الناس هنا لايعرفون عن تاريخنا شيئاً سوى ان لدى كل عربي بئرٌ من النفط في بيته, وان العرب لايشربون الخمر ولايتناولون لحم الخنزير وانهم يعبدون صندوقا أسوداٌ في الصحراء كونهم يعتقدون أن العرب جميعم مسلمون!



قالت: هذا صحيح الى حد ما والسبب الرئيسي في ذلك يقع على عاتق الاعلام, الا ان ذلك لايعفي الناس من مسؤلية الجهل في هذه الامور.



ما أن انتهت من كلامها حتى نظرت في ساعتها, ثم قالت والابتسامة لاتفارقها: لقد سعِدتُ جدا بالحديث معك. أتمنى لك يوما مُباركاً. الى اللقاء.

قلتُ: وأنا سعيد كذلك بلقائك سيدتي. الى اللقاء.



ما أن ذهبتْ , حتى التفتُ الى البوستر ثانية وراحت كلماته تعبث بأفكاري وتساؤلاتي, وقلتُ مع نفسي : انه العِلم !



نعم. لكي نحيا وننهض ونسود لابد أن نقرأ في كل ميادين العِلم, لأن المعرفة قوة ولأن الأمية هي أسوأ ما في الأمة. ان القراءة ليست ترفا فكريا, بل هي قيمة معرفية تؤسس لوعي يمكن له ان يتطور وينمو في علاقة جدلية مـــع المحيط , من خلالها يبدع الانسان ويبتكر وتسود ارادته.



كانت كلمات البوستر تقول لي في تلك اللحظة : ان الغرب بتقديسه للعِلم والمعرفة قد عرف السر في ان يسود ويفرض علينا ارادته ,فكان يفعل ما يشاء, وكان علينا ان نقبل ما يتوجب علينا القبول به. ومن كان حاله هكذا, يصبح رأسه كمقبض الباب يستطيع أن يديره كل من يشاء!



لقد قرأ القوم في كل مياين العلم وابتكروا في كل سوح المعرفة وكان رائدهم في ذلك هو ايمانهم بهذا الثالوث المقدس: الوقت والجهد والوعي. يُحكى عن العالم توماس اديسون أنه أجرى أكثر من ألف تجربة حتى تمكن من اختراع البطارية الكهربائية, وذات مرة سأله أحد الصحفيين عن محاولاته الألف الفاشلة في صنع البطارية . أجابه اديسون قائلا: ولماذا تسميها ألف محولة فاشلة, أنا الان أعرف أكثر من ألف طريقة غير صحيحة لأختراع البطارية, فماذا تعرف أنت؟!



لانريد من هذا البيان ان نقوم بعملية مقارنات ظالمة بيننا وبين من يمتلك ارادة العلم والتفوق, ولسنا نريد ان نمارس النقد من أجل النقد, بل هو مجرد بيان لواقع ماثل امامنا وتشخيص لداء لازالت تعاني منه مجتمعاتنا التي لازالت تعيش وهم المعرفة وترفض ان تستيقظ لتضع حدا لسحر العادة والتصديق الجاهز. وما لم يكن لدينا الحس النقدي, فأننا لن نجد مستقبلا مزدهرا لفكرنا ووعينا.



ولكي لانسقط في فخ هذه المقارنات الظالمة نقول بأطمئنان انه ليس المطلوب منا لكي ننهض ونسود ان نستنسخ تجارب الغربيين وان نحذوا حذوهم شبرا بشبر وذراعا بذراع كما يقرر ذلك بعض كبار المثفقين والمفكرين العرب, لأن من شان ذلك أن يزلزل ثقتنا بأنفسنا ويضر بهويتنا حين ينتابنا شعور بالضألة والانسحاق امام من يمتلك جبروت العلم والمعرفة.



لكن هذا الاحتراس في الوقوع في فخ الانبهار لايمنعنا من الأعتراف ان شعوبنا تعاني من جهل نشط نتيجة لعسر القراءة لأنها شعوب فقدت الاحساس بألم المعرفة وفقدت معها القدرة على الاحساس بقلق الأشياء وأصبح القلق الذي تعشقة هو الثرثرة على خطى الوقت الهارب كما يقول مالك بن نبي.



ان الاحداث لاتجري من فوق رأس الانسان, بل تجري من بين يديه, يصنعها بعلمه ومعرفته ونضاله المرير. انها سُنّة كونية وضعها الله تعالى, ولكي نكون نحن من يصنع الحدث ويفرض الارادة ويكون لنا مكان لائق لنا بين الامم, لابد أن نأخذ بأسباب العلم ومقرراته وان نضع جانبا مهمة تغيير العالم الى الغائب المنتظرلأن في ذلك عجز وبلادة واستخفاف بالسنن الكونية.



"عندما تصبح المكتبة ضرورة كالطاولة والسرير والكرسي والمطبخ عندئذ يمكن القول بأننا أصبحنا قومًا متحضرين " ( ميخائيل نعيمة ).









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