

سماهر قسيس

الحوار المتمدن-العدد: 5414 - 2017 / 1 / 27 - 03:44

المحور: الادب والفن









النيران : أَحرقُكِ إن اقتربتِ

أجابت : أنا أحترافُ القربِ منك

النيرانُ ساخرة: لن تبقى لكِ انطلاقة

أَجابَت : أعرفُ هذا مُذ اجتاحتني غُربتي