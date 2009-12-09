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أعرف هذا...


سماهر قسيس
الحوار المتمدن-العدد: 5414 - 2017 / 1 / 27 - 03:44
المحور: الادب والفن
    


النيران : أَحرقُكِ إن اقتربتِ
أجابت : أنا أحترافُ القربِ منك
النيرانُ ساخرة: لن تبقى لكِ انطلاقة
أَجابَت : أعرفُ هذا مُذ اجتاحتني غُربتي





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سماهر قسيس

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