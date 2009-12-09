

عايد عواد

الحوار المتمدن-العدد: 5414 - 2017 / 1 / 27 - 02:02

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني











شفاعة المسيح وشفاعة القديسين



البروتستانت ينكرون الشفاعة كلية سواء بالعذراء أو القديسين، ويعتمدون في ذلك علي قول يوحنا الرسول (لنا شفيع عند الآب، يسوع المسيح البار) (1يو1:2). وأيضًا قول الرسول (لأنه يوجد إله واحد، ووسيط واحد بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح) (1تي1:2).







1- والحقيقة أن هناك فارقًا أساسيًا كبيرًا بين شفاعة المسيح وشفاعة القديسين: فشفاعة المسيح شفاعة كفارية..



أي أن السيد المسيح يشفع في مغفرة خطايانا باعتباره الكفارة التي نابت عنا في دفع ثمن الخطية.



فكأن شفاعته معناها أن يقول للآب (أترك لهم حساب خطاياهم، لأني حملت عنهم هذه الخطايا) (اش6:53). وهكذا يقف وسيطًا بين الله والناس. بل أنه الوسيط الواحد الذي وقف بين الله والناس: أعطي الآب حقه في العدل الإلهي، وأعطي الناس المغفرة، بأن مات عنهم كفارة عن خطاياهم.

وهذا هو المعني الذي يقصده القديس يوحنا الرسول، فهو يقول "إن أخطأ أحد، فلنا شفيع عند الآب، يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا. ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضًا" (1 يو 2: 1، 2). هنا تبدو الشفاعة الكفارية واضحة، فهي شفاعة في الإنسان الخاطئ "إن أخطأ أحد"؛ وهذا الخاطئ يحتاج إلي كفارة. والوحيد الذي قدم هذه الكفارة هو يسوع المسيح البار. لذلك يستطيع أن يشفع فينا، بدمه المسفوك عنا.



ونفس المعني أيضًا يحمله قول بولس الرسول عن السيد المسيح باعتباره الوسيط الوحيد بين الله والناس. فيقول في ذلك "وسيط واحد بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح، الذي بذل نفسه فديه لأجل الجميع" (1تي5:2).



فهو هنا يشفع باعتباره الفادي الذي بذل نفسه ودفع خطايانا.



هذا اللون من الشفاعة لا نقاش فيه مطلقًا. إنه خاص بالمسيح وحده أما شفاعة القديسين في البشر فلا علاقة لها بالكفارة ولا الفداء. وهي شفاعة فينا عند السيد المسيح نفسه.

2- شفاعة القديسين فينا هي مجرد صلاة من أجلنا ولذلك فهي شفاعة توسلية غير شفاعة المسيح الكفارية.



والكتاب يوافق عليها، إذا يقول "صلوا بعضكم لأجل بعض" (يع16:5). والقديسون أنفسهم كانوا يطلبون صلوات الناس عنهم. فالقديس بولس يقول لأهل تسالونيكي "صلوا لأجلنا" (2تي1:3). ويطلب نفس الطلبة من العبرانيين (عب18:13) (اقرأ مقالًا آخر عن هذا الموضوع هنا في موقع الأنبا تكلا في قسم الأسئلة والمقالات). ويقول لأهل أفسس "مصلين بكل صلاة وطلبة.. لأجل جميع القديسين، ولأجلي لكي يعطي لي كلام عند افتتاح فمي" (أف18:6). وطلب الصلاة لا حصر له في الكتاب المقدس.



فإن كان القديسون يطلبون صلواتنا، أفلا نطلب نحن صلواتهم؟



وأن كنا نطلب الصلاة لأجلنا من البشر الأحياء، الذين لا يزالون في فترة الجهاد (تحت الآلام مثلنا). أفلا نطلبها من القديسين الذين أكملوا جهادهم، وانتقلوا إلي الفردوس، يحيون فيها مع المسيح..



وهل هؤلاء قلت مكانتهم بعد انتقالهم من الأرض إلي الفردوس. بحيث كان يجوز لنا أن نطلب صلواتهم وهم علي الأرض. وأصبحت صلواتهم محرمة وهم قريبون من الله في الفردوس.



وأن كنا نطلب صلوات البشر، هل كثير أن نطلب صلوات الملائكة؟!





البروتستانت لهم تقاليد



وهذه التقاليد، عبارة عن أنظمة توحد حياة الطائفة في العبادة، ويمكن أن نراها في كتاب الصلوات الخاص بهم مثلًا.. وفي أقامة القسوس، والشيوخ، وما أشبه..



لا يحدث أن كل أحد يقول ما يخطر بباله. أو يفعل حسبما يشاء، وإنما هناك قواعد متبعة يراعونها.



هذه بلا شك تقاليد، مهما وضعت لها أسماء أخري.



Protestants

وعلي أية الحالات، فإن البروتستانت، علي الرغم من إنكارهم للتقاليد، لهم أيضًا تقاليد يحفظونها،



ويلتزمون بها. ولهم طقوس مع إنكارهم للطقوس. ولهم صلوات محفوظة وقراءات ثابتة في الرسامات وفي أمور الزواج والمعمودية في مناسبات الموت، علي الرغم من إنكارهم للصلوات المحفوظة. لهم إذن تقاليد.. ولكنهم ينكرون التقاليد التي يرونها مخالفة لعقائدهم الخاصة. علي أن التقاليد تراث ثمين، من الخسارة لأي كنيسة أن تفقده، وتصبح بلا ماض، وبلا ضابط يضبط حرية كل إنسان في الفهم والتفسير.







كذلك أخوتنا البروتستانت يراعون أقوال الآباء عندهم.



فبينما نحن في أقوال الآباء (في الباترولوجي) كتابات القديس يوحنا ذهبي الفم مثلًا في التفسير، ونضع في اللاهوت والعقيدة كتابات القديس أثناسيوس والقديس كيرلس والقديس غريغوريوس الناطق بالإلهيات (اقرأ مقالًا آخر عن هذا الموضوع هنا في موقع الأنبا تكلا في قسم الأسئلة والمقالات). ويعطون هم أهمية خاصة لكتابات لوثر وكفلن وزو ينجل ومودي، ومن إليهم من مشاهير الأشخاص الذين لا يسمونهم آباء. ولكن من الناحية العلمية توضع كتاباتهم في علم الباترولوجي..



وإن كانوا يحترمونهم، ولكنهم لا يلتزمون بهم.



كتاباتهم لها أهمية، ولكن يمكن معارضتها وتجاوزها.. كمجرد آراء لها أهمية، ولكنها غير ملزمة.







أمر الرسل بحفظ التقاليد



هذا السلطان الذي سلمه السيد الرب للآباء الرسل في قوله لهم "ما ربطتموه علي الأرض يكون مربوطًا في السماء. وما حللتموه علي الأرض يكون محلولًا في السماء" (مت18:18).



وقد بدأت الكنيسة عملها هذا بعقد مجمع كنسي في أورشليم سنة 45 م. وهذا المجمع ناقش موضوع "قبول الأمم في الإيمان".



وقرر فيه الآباء الرسل قبول الأمم من التخفيف عليهم فقالوا "رأى الروح القدس ونحن أن لا نضع عليكم ثقلًا أكثر غير هذه الأشياء الواجبة: أن يمتنعوا عما ذبح للأصنام، وعن الدم والمخنوق والزنا" (أع15 :29،28).



ثم توالي عقد المجامع المقدسة، المكانية والمسكونية، من خلال سلطة التعليم والتشريع والتقنين التي منحها الرب لسلطان الكهنوت. وأصدرت هذه المجامع تعليمًا ونظمًا للكنيسة دخلت ضمن التقليد الكنسي.





التقليد الصحيح والتقاليد الباطلة



إن الذين يرفضون التقليد، يحتجون علي ذلك بأن السيد المسيح قد رفضه في توبيخ الرب للكتبة والفريسيين "وأنتم لماذا تتعدون وصية الرب بسبب تقليدكم" (مت3:15) وإدانة في نفس المناسبة لبعض التقاليد الخاطئة (مت15: 4-6).



وكذلك يحتجون بقول الرسول "انظر أن لا يكون أحد يسبيكم بالفلسفة أو بغرور باطل حسب تقليد الناس.. وليس حسب المسيح" (كو8:2).



ونحن لا نقصد في حديثنا عن التقليد تلك التقاليد الباطلة التي هي من صنع الناس، أو التي هي ضد تعليم الكتاب أو ضد روحه، أو كالتقاليد التي أظهر السيد المسيح زيفها..







إنما نقصد التقليد السليم الذي هو علي أنواع:



1- تعليم الرب نفسه الذي وصل عن طريق التقليد.



2- التقليد الرسولي الذي هو تعليم الآباء الرسل وقد وصل إلينا عن طريق التسليم جيل يسلم جيلًا.



3- التقليد الكنسي، الذي قررته مجامع الكنيسة المقدسة في قوانينها ونظمها أو ما وصل إلينا عن طريق الآباء الكبار معلمي البيعة أو أبطال الإيمان. وهذا ينقلنا إلي نقطة هامة وهي: سلطة الكنيسة في التشريع.





المصادر العامة :



كتاب اللاهوت المقارن (1) لقداسة البابا شنودة الثالث



http://st-takla.org/P-1_.html



http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/His-Holiness-Pope-Shenouda-III-Books-Online/31-Lahout-Mokaran-1/Comparative-Theology-28-CH03-Tradition-06-Church.html



http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/His-Holiness-Pope-Shenouda-III-Books-Online/31-Lahout-Mokaran-1/Comparative-Theology-27-CH03-Tradition-05-Right-n-Wrong.html



http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/His-Holiness-Pope-Shenouda-III-Books-Online/31-Lahout-Mokaran-1/Comparative-Theology-30-CH04-Intercession-01-Two.html



http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/His-Holiness-Pope-Shenouda-III-Books-Online/31-Lahout-Mokaran-1/Comparative-Theology-29-CH03-Tradition-09-Protestants.html