

عباس علي العلي

الحوار المتمدن-العدد: 5414 - 2017 / 1 / 27 - 01:04

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









البعض من الذين يطلق عليهم شعبيا مصطلح ( العربانة ) وهم فئة من الناس يمكن أستدراجهم بسهولة لأي موضوع فقط عليك أن تحرك عجلاتهم السائبة بحركة بسيطة ليناقدوا كالثور الهائج منفعلا بما لا يعرف ولا يدري، هؤلاء الغوغاء يظنون أن الصراخ والضجيج يمكن أن يمنحهم موقعا أجتماعيا مميزا لأنهم ينعقون مع كل ناعق، هذه المقدمة تؤشر بوضوح على ظاهرة متجذرة في مجتمعاتنا المتخلفة في وعيها وفي تعاطيها مع القضايا المهمة وهم أبعد الناس عن إدراك المرام الحقيقية.

في سياق ما جرى اليوم من إيداع وثائق ترسيم الحدود البحرية في منطقة خور عبد الله مع الكويت، ظهرت أصوات نشاز تحمل الحكومة العراقية مسئولية التفريط بحقنا التأريخي في خور عبد الله وتحميله المسئولية كاملة في أدعاء سياسي مزيف القصد منه المتاجرة والكسب الأنتخابي ونحن على أبواب موسم حافل بالدجل والضحك على ذوق السذج بأدعاء الحرص على حدود العراق ومصالحه القومية.

متناسية هذه الأصوات النشاز أن قضية خور عبدا الله واحدة من تبعات قرارات مجلس الأمن الدولي ومنها القرار سيء الصيت رقم833-1993، ومنذ عام 1993 وقد رفض في وقتها النظام السابق الإقرار بها أو المصادقة على قرارات التحكيم أو المشاركة في لجانها، إلا أن حكومة المالكي الأولى والثانية هي من وقعت القرار وصادقته في مجلس النواب في الدورات السابقة، وحصلت الموافقة النهائية على التوقيع من رئاسة الجمهورية، حتى دون الألتزام بفتاوى وقرارات مجلس شورى الدولة لسنة 2009 الصفحة 292/293/294 حيث اوضح مجلس شورى الدولة تحفظه على الفقرة (1) من المادة (16) من اتفاقية "قمع الاعمال غير المشروعة ضد سلامة الملاحة البحرية" مبررا ذلك بالنص التالي "ان جمهورية العراق لا تمتلك من خبرات التحكيم وإمكانيات التفاوض ما يمكنها من مسايرة الدول الاخرى في هذا المجال " وذلك لان المادة اعلاه تتعلق بتسوية النزاعات الحدودية مع دول الجوار وهذا كمثال على الدجل السياسي الدائر الآن، وما حصل اليوم هو مجرد إيداع لهذه الوثائق لدى الأمم المتحدة بعد أن أستكملت الأجراءات التصديقية الدستورية والقانونية من كلا الطرفين والموافقات السياسية كاملة من قبل الحكومة السابقة.

إن أستغفال العقل العراقي البسيط من قبل تجار الوطنية والصراخ والضجيج المفتعل لا يعني أبدا أننا يجب أن نمنح هذه التصرفات شيئا من المشروعية الوطنية التي أسقطوها عن أنفسهم يوم كانوا أدوات للفساد والتفريط بالحقوق العراقية، وكل الرموز التي تتباكى الآن على قضية ترسيم الحدود البحرية في خور عبد الله وغيرها من القضايا الوطنية الكبرى، هم كانوا من أبرز من وقع وصادق ووافق وأستفاد من الفساد والتواطئ مع الدجال الأكبر، الذي أعاد هندسة الصورة ليكون اليوم بصورة المنقذ الغيور على العراق وأرضه وشعبه.

إن التلون والتخبط ومحاولة تشويه الحقائق بدفع هؤلاء الأغبياء السذج وجعلهم مجرد ( عرباين ) ليكونوا ضجيجا مفتعلا وصراخا في واد الوطنية لا يعفيهم أبدا من تحمل المسئولية التاريخية ولا يسقط عنهم الجرائم التي أساءت للعراق وشعبه وهدرت فيها دمائهم وأموالهم ومستقبلهم وكرامتهم ، ولا بد من يوم حساب سيقتص الشعب من كل من أساء له تحت أي عنوان ينتمي ودونما من شفقة أو تعاطف.