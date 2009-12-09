

محمد الزهراوي أبو نوفل

الحوار المتمدن-العدد: 5414 - 2017 / 1 / 27 - 00:53

المحور: الادب والفن









عُواءُ جُرْح



أنْتِ غيْمَةٌ

وأنا الرّيحُ

أمْشي إلَيْكِ

وأنْتِ مَعي..

أمْشي مُحاطاً

بِكِ كالْهَواءِ.

لَمْ يَعُدْ فِي

جسَدي مكانٌ

مِنْكِ شاغِرٌ.

وَلِيَ فِي كُلِّ

نَأْمَةٍ مِنْكِ

مَخْدَعٌ وسَريرٌ

وأَبْهى قِلاعي!

وعِنْدَما أَهمُّ بِعُرْيِ

ساحِلِكِ الْمحْمومِ

راقِدَةً أمامي لا أرى

إلاّ سَرابَكِ الأعْذَبَ

كأَنْ لَمْ تَرَكِ الْعَيْنُ

كأنّكِ نائِيَةٌ دائِماً

أوْ كأَنّي..

لَنألقاكِ أبداً!

وأخَذْتُ أعْوي

كأرْمَلَةٍ وطِفْلِها

عَلى حُلُمي

الْمَوْؤودِ فِي الْمَهْدِ.

لَمْ تقُلْ ساقِيَةُ

الْحانِ شَيْئاً وكانَ

كُلُّ مَجْدي ياامْرأَة

أنَّني حاوَلْتُ!..

وما زِلْتُ أُحاوِلُ

عَسى أنَ تَرْضى

الْقَصيدَةُ أوْ تُطِلَّ

مِنَ الْخِدْرِ مَعَ

أقْمارِها الْبيضِ

مَحْلولَةَ الشّعرِ كَإِلهَةٍ

لِتَحْضى بِحُبّي

وأبْهى..

مَتاعي ؟