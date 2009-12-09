

سلام فضيل

الحوار المتمدن-العدد: 5414 - 2017 / 1 / 27 - 00:50

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









العراق العد التنازلي الى الحرب

كم الذي مالذي فيما يخص تلك البداية التي كانت اذ التفريق الانفصال ظهرت انها مجدية نافعة لاهذا ولاهذا المدرك البالغ(الحصيف-م-2)كانت.غالبا (قول-م-2)الناس,وفي الاغلب مع رابطة علاقة حتى العراق:فتحة خرق تلك التي انتم حول تغيير النظام,او حول اسلحة الدمار الشامل الكبيرة؟

الاجابة الصحيحة تلك التي خلال هذه في الوجهة اشراف المراقبة المحددة سؤالين مختلفين هي في وجهة مراقبة اشراف اخرى مع بعضها مترابطة.اذ كمثال,ايران ادارة جهاز حكم الجيدة ديمقراطية الامة كانت تلك التي في الحرية (السلام-م-2)مع العالم عيش حياة (تعايش-م-2) ومحاولة شراء تكنلوجيا الطاقة الذريه,من بعدما هكذا نحن ضبط احتفاظ كثيرا اخرى غير التي كانت.نحن ضبط احتفاظ مازالت بعد كل الوقت رعاية اهتمام التي كانت حدثت صارت وضد المعارض بشدة,لكن السياق من المخاطرة و تهديد هكذا تامتا مكتملة اخرى غير التي كانت حصلت صارت.

وحيث اين تلك التي حول الاستدارة,تلك التي اذ الواحدة البلد الديمقراطية كانت التي كانت حدثت صارت,ليست المحتملة من التي كانت حدثت صارت هكذا تكون اكتساب سلاح الطاقة الذريه البايلوجي.مع كلمات اخرى,تقدير تثمين الخطر تكون لتلك الجزء المحددة المعينة من خلال التقييم التي من النظام.في الرغبة العميقة مضطجعا كان تلك التي في سجية طبيعة نظام صدام تلك طموح الحصول على سلاح الدمار الشامل الكبيرة كي لعمل دليل اثبات هكذا,كانت صارت والمخاطرة هكذا في التقييم التي كانت.مثال من هذه ذهول شرود الفكر ممكن التي كانت وجدت في المستمرة زعم ادعاء تلك التي حيث اين الولايات المتحدة الامريكيه سياسة القيادة التوجيه تلك المباشرة في تغيير تلك النظام,سياسة بريطانيا -الكبرى كانت عمل تامتا كي حساب مع اسلحة الدمار الشامل الكبيرة.المفيد علميا حول العراق ليبرانتشيون اكت

Iraq Liberation Act

1998كي قراءة تلك التي كانت معتمدة (مقبولة مسموح فيها-م-2)من خلال الرئيس كلينتون.تلك كانت في اللحظة التي ان سياسة الولايات المتحدة الامريكيه ذاتها بدئت تتجه في(ل)تغيير تبديل تلك النظام لكن تلك التي حصلت مثلما عمل القانون الواضحة-بسبب المشاكل المحيطة القريبة تلك اسلحة الدمار الشامل الكبيرة وصدام خرق مخالفة قرار منظمة- الامم المتحدة.تلك كانت لاشيء تلك العمل مع الاخلاق قضية موضوع التي ضد صدام.,تلك كانت عمل خالص صميم مع التهديد في اسلحة الدمار الشامل الكبيرة والتي حصلت صارت امام (قدما للامام-م-2)كانت تحدي رغبة المجتمع الدولي.

بالوقت الذي فيه المتابعة كانت من 11 سبتمبرحول كل العالم صدى رنين عمل التي كانت عملت,وانا اذ قائد المخاطرة الموزونة كانت للمستقبل,كانت ممكنة متاحة تلك ارهاب اسلحة الدمار الشامل الكبيرة في اليد حصلت صارت لذلك المرموق المشهور في فكري كانت.

توني بلير رئيس الحكومة البريطانيه الاسبق

-ك-مذكرات

الصادر عام 2010 من خلال بيزخ باي هولندا امستردام ترجمة سلام فضيل من الهولنديه-ص-427-428.

Tony Blair

Memoires

2010

De Bezige Bij Nederlan Amsterdam.-p-427-428.