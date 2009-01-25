

حميد الواسطي

الحوار المتمدن-العدد: 5414 - 2017 / 1 / 27 - 00:50

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









بِسْمِ اٌللهِ اٌلرَّحمَنِ اٌلرَّحيمِ.. هذِهِ ألمَقالة سَوفَ تعكس لعامَّة ألفلسطينيين بشكلٍ خاصّ وَللرَّأي ألعامّ سِيَّمَا ألعربي وَألإسلامي بصورةٍ عامَّة بأنَّ كاتب ألسُطور وَفي يناير 2009 قد حصَّلَ للفلسطينيين في قطاعِ غزة علَى 10 مَكاسب كُبرى وَعظيمة وَيحلَمون بهَا بَيدَ أنَّ قادتهم لَم يكترثوا بها وضيَّعوهَا علَى شعبهم ألفلسطيني بسَبَب مَصالح ألخاصَّة ألمُستفيدة ألفاسِدَة وَتأثيرات ألفاسدين وَألمُفسدين ألمُستفيدين مَن لاَ يَخدِم مَصالحهم ألضيِّقة مَوضوع ألسَلام وَأمِن وَرفاهيَة ألشعوب ألمَظلومَة وَألمَحرومَة في ألمِنطقة.



أمَّا بَعدُ، وَمِن خِلالِ مُشاركتي في كتابات (مَقالاَت وَ تعليقات) في مَوقع دنيا ألوطن وَمُشاركة بروفيسور يَهودي إسرائيلي مِن أصِلٍ عِرَاقي كذلِكَ في كتابات ألمَوقِع نفسه وَقد كانَ ألبروفيسور أحد ألمُعجبين بكتاباتي وَآرائي وَأفكاري حتى أنه يُوازيني ک كاتب مَسؤول شبيهاً بألكاتب ألكبير محمد حسنين هيكل وَيَصفني بالكاتب ألعبقري وَصاحب ألذكاء ألخارق، هُوَ ألبروفيسور مردخاي كيدار – مُدير قسم ألدراسات ألعربيَّة وألإسلاميَّة في جامِعَة بار إيلان في تل أبيب..

وَفي موضوع قسم ألجريمة بمَوقِع دنيا ألوطن كانت تنزل مئات ألتعليقات وَأنا كاتب ألسُطور أدرك جيداً حسَب رؤيتي وَإستقرائي بأنَّ ألبروفيسور ألمذكور يَحضى بتقدير عالٍ وَثقة كامِلَة مِن لَدُن ألقيّادة ألإسرائيليَّة لدرجة أنه يتكلَّم وَبقوَّة بإسم إسرائيل..!! لذا كتبتُ تعليقاً مُوجَّهَاً لسعادتهِ وَبصيغة سُؤال :





(((سُؤال إلى الأخ بروفيسور مردخاي كيدار.. الاُستاذ في جامِعَة بار إيلان – تل أبيب – إسرائيل.. مرحباً، وَألسُؤال: لَو أني تبنيَّت (قضيَّة غزة) كمُفاوِض شخصيّ مُستقل وَعالَمي (حُرّ) مِن أجل تعزيز ألسَلام؟ وَعَلَى نفقتي ألخاصَّة وَقربة لله تعالَى وَخِدمَة للسلام وَحقوق ألإنسان وَترجمة كتاباتي إلى أفعال !! وَبعد أن اُسلِّم لكُم باليَّد ألأسير جلعاد شاليط هَدِيَة لكُم مِن شعب غزة وَألشيخ إسماعيل هنية وَالأخ خالد مشعل وَحركة حماس !! وَأتعهَّد لكُم بأن تعترف حركة حماس بإسرائيل وَتقيم أفضل ألعلاقات مَعَ تل أبيب !! فما هُوَ ألمُقابل ((مَاديّاً)) وَ ((مَعنويّاً)) لصالِح ((غزة)) وَ (حماس ألمُقالَة حُكومتها ألشرعيَّة !!)؟؟ لأرى وَاُفكِّر وَلَكِن مُسبقاً لا تذكِر لي – في جَوابكَ - أيّ شيئ عن جمَاعة أوسلو (فتح) وَحُكومَة وحدة وَطنيَّة وَعباس وَدحلان وَعمر سليمان أو ألقاهرة وَعمّان وَتسويفات اُخرى، أيّ أُريد ألكلام وَألتفاوض يَكون مُباشرة بَينَ حماس أو غزة وَبينكُم في إسرائيل أو تل أبيب مَعَ خالِص ألتحيَّة .

ألكولونيل ألكاتب حميد جبر ألواسطي

مُقدَّم اِنتفاضة 1991 ألعِرَاقيَّة

أستراليا – ألعراق

26 يناير 2009

ajshameed@hotmail.com

.))):

تعليق في دنيا ألوطن / عالم ألجريمة.. عَلَى خبَر:

محكمة مصرية تمنع محامين عرباً من المرافعة في مقتل سوزان تميم

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2009/01/25/134605.html



وَقد جائني ألرَّد بَعد يَوميَن مِنَ ألبروفيسور: ((ثمن اعتراف حماس بإسرائيل وإعادة شاليط ! رداً على حميد جبر الواسطي:



السيد الفاضل والمحترم الكولونيل - حميد جبر الواسطي - مقدم انتفاضة العراق بعد التحية والثناء عليكم لدوركم الفاعل والمستمر ولرغبتكم في تحقيق السلام والأمان لدولة إسرائيل والشعوب العربية, دعوني أجيبكم على سؤالكم الأخير والذي سألتموني فيه عن أنه في حالة أخذتم على عاتقكم مسألة تحرير ابننا المخطوف جلعاد شاليط واقناع منظمة حماس بالإعتراف بحق إسرائيل الكامل بالعيش على أرضها دون أية تهديدات, هنا أود إجابتكم !؟



إننا في دولة إسرائيل قيادة وشعباً سنكون ممنونين جداً ومتشكرين جداً لكم إذا ما تبنيتم الفكرتين السابقتين - إعادة شاليط وإقناع حماس بالإعتراف بدولة إسرائيل, وهنا دعوني أخبركم أن الثمن الذي سندفعه لحماس سيكون أيضاً كبيراً !!



فبصراحة ينبغي على حركة حماس تنفيذ الأمور التالية كي نعطيها المقابل. وفيما يلي الأمور التي يترتب على حركة حماس فعلها :-



1- على حركة حماس شطب بند إزالة دولة إسرائيل من ميثاقها.

2- على حركة حماس الإعتراف بحق دولة إسرائيل في الوجود.

3- على حركة حماس وقف كافة أنواع التحريض على أمن وسلامة الإسرائيليين.

4- على حركة حماس الإعتراف بكل ما قد تم الإتفاق عليه بين دولة إسرائيل وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية.



المقابل الذي ستدفعه إسرائيل لحركة حماس:

1- ستقوم إسرائيل بإسقاط إسم حماس من بين التنظيمات الإرهابية على مستوى العالم.

2- ستعترف إسرائيل بحركة حماس.

3- ستقوم إسرائيل بمساعدة حماس في إصلاح المرافئ والمعابر المتضررة كمطار عرفات وميناء غزة وبقية المنافذ الفلسطينية في قطاع غزة تمهيداً لتمتع الفلسطينيين بهذه المرافئ.

4- ستسمح إسرائيل للفلسطينيين بالتنقل مسافة 5 ميل في المياه المقابلة لسواحل قطاع غزة بحرية تامة.

5- ستقوم إسرائيل ببناء مناطق صناعية كبيرة وإقامة مشاريع كبيرة في محيط وداخل قطاع غزة لأجل رفع المستوى الإقتصادي لسكان القطاع.

6- ستقوم إسرائيل بتزويد قطاع غزة بالسلع الإسرائيلية بتسعيرات أقل مما هي عليها في دولة إسرائيل كي تتناسب ودخل المواطن الغزي.

7- ستقوم إسرائيل بتخفيض المكوث والجمارك على الواردات والصادرات إلى قطاع غزة بشكل ملموس.

8- ستعمل إسرائيل على مساعدة الفلسطينيين في إمكانية توسيع الرقعة الجغرافية لقطاع غزة وذلك بالردم في البحر.

9- ستعمل إسرائيل على جلب الدعم الدولي لقطاع غزة

10- ستقوم إسرائيل بالإفراج عن كافة الفلسطينيين الغير ملطخة أيديهم بالدماء مع إمكانية النظر في تخفيض محكومية ذوي الأحكام العالية.



في الختام تقبلوا مني ومن طاقم جامعة بار إيلان الأكاديمي كل التحية والإحترام ودمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .



بروفيسور - مردخاي كيدار

جامعة بار إيلان - تل أبيب - إسرائيل

28-01-2009 )).

إنتهى رَدّ ألبروفيسور مردخاي كيدار.. وَقد رأيتن وَ رأيتم (أخواتي ألقارئات وَ أخواني ألقرّاء) مِن خِلالِ رَدّ ألبروفيسور ألذي جاءَ بَعد يَوميَن لاَ أكثر وَبَدهي أنَّ رَدّه لَيسَ شخصانيّاً إنمَا هُوَ في ألحقيقة رَدّ رسمي مِنَ ألحُكومَة ألإسرائيليَّة !!

راجع رِسَالة ألبروفيسور مردخاي كيدار.. مِن خِلاَل :

https://www.alwatanvoice.com/arabic/comments/show/1260844.html



وَأنا وَبدون ألرجوع للقيادة ألفلسطينيَّة لَم أكتفي بهذِهِ ألمَكاسب فكتبتُ لَه :

إلى سعادة البروفيسور مردخاي كيدار، وَألطاقم ألأكاديمي لجامعة بار إيلان أقول: وَعليكُم ألسَلام وَرحمَة اٌلله وَبَركاته، وَلقد إستلمتُ ببالغِ ألفخر وَألسرور رَدّكُم ألفاخِر.. وَلو أنَّ لَديَّ بَعض ألإستفسارات أو ألتوضيحات وَألأضافات يأتي ذِكرها.. وَأنا بدوري أعرض سُؤالي وَمَا وَرَدَ مِن رَدٍّ – وَعلناً – مِن خِلالِ هذا ألمنبر ألمُوقر ((دنيا ألوطن)) وَأُسرته الَّتِي عاشت وَتعيش المُصيبَة في غزة !!



بمُقتضى قولكُم في الفقرة 2 : (ستعترف إسرائيل بحركة حماس.) أقول: ستعترف إسرائيل بحركة حماس كحُكُومَة في قطاع غزة؟! لأني بصَدَد حَلّ القضيَّة الفلسطينيَّة عَلَى ثلاثةِ مَراحل؟؟؟ وَ غزة أوَّلاً !



بمُقتضى قولكُم: (ستقوم إسرائيل بالإفراج عن كافة ألفلسطينيين ألغير مُلطخة أيديهم بالدماء مَعَ إمكانية ألنظر في تخفيض مَحكوميَّة ذوي ألأحكام ألعاليَة.) أقول: أمَّا "ألفلسطينيون ألغير مُلطخة أيديهم بالدماء" فهذا يَعني أنهم مَسجونين أو مَوقوفين وَفي الأغلَب لأسبَابٍ سياسيَّة !؟ وَسوف لَن يكون لكُم فضل بإطلاق سَرَاحهم!! وَلكنني أريد تخفيضاً عظيماً لا يقل عن 70% مِن مُدَّة مَحكُوميَّة ألفلسطينيين ألرجال وَ 80% للنساء وَ 90% للأطفال - ألمُعتقلين وَألمُعتقلات - في ألسجون ألإسرائيليَّة.



وَأضيف :



11 – تتعهد إسرائيل بتعويض ماديّ خاصّ للعوائِل ألفلسطينيَّة عن كُلّ شهيد وَأيضاً لكُلِّ جريح وَمتضرِّر في أحداث غزة ألأخيرة.



12- تتكفل إسرائيل بتصليح وَتعمير غزة عن كافة ألأضرار الَّتِي خلفتها ألحرب ألأخيرة.



13- إسعاف إسرائيل لقطاع غزة ببعض ألخدمَات ألأساسيَّة وَألإنسانيَّة لا سَيِّمَا ألماء وَألكهرباء وَألوقود وَألدواء وَألمستلزمات ألطبيَّة.



ثمَّ كتبت مَقالة وَبالمَوقِع ألغزي (دنيا ألوطن) بعنوان :



عاجل إلى هنية وَمشعل!! عشرة مَكاسب كُبرى لغزة وَحماس مقابل إعتراف حماس بإسرائيل وَ تسليم شاليط

بقلم: حميد جبر الواسطي



ألحَمدُ لله وَكفى، وَلهُ ألشُكر عدد ألرمل وَألحصى، وَألصلاة وَألسلام عَلَى رُسلهِ مِن أبينا آدم إلى ألحبيب ألمُصطفى وَما بينهُمَا سِيَّمَا نوح رُبّان ألسفينة وَإبراهيم ألخليل وَمُوسى ألكليم وَعيسى ألروح ألأمين ..



وَبإسمكَ أللَّهُمَّ ألقائِل " ن وَألقلَم وَمَا يَسطرون " وَقول رسولُكَ ألكريم نبيّ ألرحمَة مُحمَّد (ص): " إصلاح ذات ألبين (ألمتخاصمين) أفضل مِن عامَّة ألصلاة وَألصيام. وَألقائل عليه ألصلاة وَألسلام أيضاً: لأِن أمشي في حاجةِ أخي أحبُّ إليَّ مِن أن أعتكف في مَسجدي هذا شهراً..

ثمَّ أستنسخت لهُم بالمَقالَة رِسَالتي وَجَوَاب ألبروفيسور وَفي موقع دنيا ألوطن وَمقره كمَا أسلفت في قطاع غزة.. بَيدَ أنهم لَم يكترثوا لهَا..!!



خِتاماً ، رُبَّ سائل يَسأل أو تسأل : وَلكنك تطلب مِنَ ألقادة ألفلسطينيين أن يعترفوا بإسرائيل ؟! أقول : بَيدَ أنَّ ألمُفاوض ألرئيسي ألذي يَعتمده ألقادة ألفلسطينيون وَسيطاً وَمدافعاً عنهم لدى إسرائيل هُوَ مِن عمّان أو ألقاهرة وَأنَّ ألأردن وَ مِصر قد إعترفا بدولة إسرائيل وَعقدا مَعهَا مُعاهدتي سَلاَم مُقابل مليار دولار سنويّاً للأردن وَ 2 مليار دولار سنويّاً لمِصر تدفعهَا ألولايات ألمُتحدة ألأميركيَّة ثمناً لهُمَا مُقابل سلامهُمَا مَعَ إسرائيل.. وَأقول، علاَمَ ألقيادتيَن ألأردنيَّة وَألمِصريَّة يَقبلان ألإعتراف وَألسلام مَعَ إسرائيل وَلاَ يقبلانه ﻠ هنيه أو عباس وَمَن لفَّ لفهُمَا وَلفلفَ مَعهُمَا !! لَولاَ ألمُتاجرة بمأساة ألشعوب ألمَحرومَة لحِسَاب مَصالح خاصَّة فاسِدَة.. وَكانَ لَعمري بإمكان ألقادة ألفلسطينيين أن يحرزوا أﻟ (3) مليار دولار سنويّاً (وَأكثر) لصالِح شعبهم ألفلسطيني ألمَحروم وَهُم أحقّ بهِ ممّا يأخذه سَماسِرَة يُتاجرون بالقضيَّة ألفلسطينيَّة وَذلِكَ بالتفاوض مُباشرة مَعَ إسرائيل..!! وَلَكن لَيتَ شِعري ، مَن هُوَ ألقائد ألفلسطيني ألذي يمكنه ألتفاوض بدون وسيط مَعَ إسرائيل.. هَلْ هُوَ كبيرهم صائب عريقات ؟! ألذي صنعت تسيبي ليفني فيلم أباحي مَعهُ وَمَعَ ياسر عبد ربه وَمَعَ غيرهُمَا لإبتزاز ألقيادة ألفلسطينيَّة عند ألحاجة أو حين ألطلب.. وَأخيراً وَلَيسَ آخراً ، وَمَا دامَ ذلِك ، وَأنَّ ألفلسطينيين يُقدّسُونَ قادتهم وَيبنون عليهم آمالهم.. أقول: طُز باٌلقضيَّة ألفلسطينيَّة..!!

أقرأ :

http://www.paliraq.com/news.aspx?id=9055



مِن قلَم : ألكاتب حميد ألواسطي

ajshameed@hotmail.com