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علم التاريخ و (( مضار التاريخ ! ))


موسى راكان موسى
الحوار المتمدن-العدد: 5414 - 2017 / 1 / 27 - 00:46
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    


يقول هيجل : (( الحكام و الساسة و الأمم مطالبون يقينا بأن يدرسوا التعاليم التي تقدمها الخبرة أو التجربة في ميدان التاريخ ، لكن ما تعلمه التجربة و التاريخ هو أن الشعوب و الحكومات لم تتعلم شيئا قط من التاريخ ، و لم تعمل وفقا لمبادئ مستمدة منه ، إذ يندمج كل عصر في ظروف خاصة ، و يعرض وصفا للأشياء فريدا تماما في نوعه ، لدرجة أن سلوكه لا بد أن تحكمه اعتبارات مرتبطة بذاته ، و بذاته وحدها . فالمبادئ العامة لا تقدم أي عون وسط ضغط الأحداث الكبرى ، و من غير المجدي الارتداد إلى مماثلة في الماضي . و عبثا تناضل ظلال الذكرى الباهتة مع حياة الحاضر و حريته )) .

((مضار التاريخ !)) هو عنوان طرح للاستاذ الدكتور ابراهيم خليل العلاف بالحوار المتمدن (عدد 5398) ، و بقدر ما كان وفيا لذكرى استاذه فاضل حسين كانت له كلمته في الطرح ، و إن بدت أكاديمية أكثر من اللازم .

فمضار التاريخ في مجمل الطرح هي في كونه :
* يساعد على تفكك المجتمعات .
* يخلق الأحقاد و يعمق الخلافات بين البشر .
* يفرّق بين الأقوام ، بل و يفرّق بين أفراد القومية الواحدة .

و توخيا للدقة ، فالاستاذ يُنوّع في ما يقصده بمضار التاريخ :
* التاريخ إذا ما كتب بطريقة خاطئة أو مقصودة ، فساعد على تفكك المجتمعات (... إلخ) .
* كتب التاريخ فيما إذا ألفت وفق المنظور الطائفي أو المذهبي أو الديني أو القومي تساعد في تأجيج الخلافات .
* التاريخ إذا ما ترك بدون تدخل إيجابي ، يترك آثارا مؤذية و مضرة .
* سوء عرض الأحداث ، و انتقاء البعض لما يعجبهم من الاحداث ، و ما يتلاءم مع ما يريدونه .
* من يلجأ إلى التاريخ ، ليأخذ منه ما يؤجج المشاعر ، و يثير الحساسيات .
* دروس التاريخ إذا اعطيت بطريقة تبث الفرقة أو تبرز مظاهر سلبية أو تتناول أحداثا تبرر الانقسام و الاختلاف أو تزرع العداوة .

طبعا لا يخلو الطرح من ذكر لمنافع التاريخ :
* العبرة .
* فهم جذور المجتمعات الانسانية ، و طبيعتها ، و علاقاتها .
* المساعدة في تكوين رؤية مستقبلية تدفع بالمجتمع إلى التقدم و النجاح .
* إبراز الايجابيات و حالات الاتحاد و التعاون و وضوح الروح الانسانية .

لحسن الحظ أن الاستاذ يتحدث عن التاريخ الذي يعنيه من خلال التحدث عن أركان أو مبادئ عامة :
* التاريخ يكتب على عدة مستويات .
* في التاريخ كل حقيقة هي نسبية .
* الكتابة التاريخية : إعادة تشكيل الحدث كما وقع بالضبط ، أي مهمة مشابهة لمهمة المصوّر الفوتوغرافي .
* عدم التعجل في التعليل و التحليل ، مع اعطاء هامش من الخطئ .
* ثمة مدارس كثيرة في التفسير التاريخي .


التاريخ من حيث هو (إخبار) ليس هو نفسه التاريخ من حيث هو (علم) ، فالأول نقل للمعرفة و سبب الحدث هو التسلسل الحدثي و التدخل الميتافيزيقي ، أما الثاني انتاج للمعرفة و سبب الحدث يكمن فيه نفسه بلا تدخل ميتافيزيقي . و في التاريخ من حيث هو (إخبار) نجد الإخباريين و القصاصين و الورّاقين ، دون الغفل عن سيادة التفسير الديني و الميتافيزيقي . أما في التاريخ من حيث هو (علم) نجد المدارس أو المذاهب التاريخية الحديثة (الما بعد خلدونية) ، و لا يمثل الإخبار أو التفسير الديني مدرسة منهن ، و قيام الاستاذ بوضع التفسير الديني بجانب تفاسير المدارس الأخرى لهو من التضليل . و كل ما قام بذكره في الطرح من فوائد و مضار و مبادئ ينطبق على التاريخ من حيث هو (إخبار) .

فالمشكلة عند الاستاذ مع التاريخ ليس في كونه (( سرد ، و وصف و تكرار لأحداث )) و هو تاريخ من حيث هو (إخبار) ، لكن في كونه (( سرد ، و وصف و تكرار لأحداث تفرّق )) ، و كل ما يبتغيه على ما يبدو هو في أن يكون التاريخ ((سرد ، و وصف و تكرار لأحداث )) (( تركز على قيّم المحبة ، و التفاهم و التسامح )) ! .

الجدير بالذكر أن الفكر الطائفي ليس في التفرقة و البغضاء فقط ، بل و في الانسجام و التسامح ، فالفكر الطائفي طائفي و إن كانت دعوته هي إلى الاتحاد و التسامح . مع تحرير العراق 2003 تم اقتباس النموذج التعددي الأمريكي في العراق ، و التعددية إنما هي طائفية (جماعاتية) ، فعلى الرغم من أنها في الولايات المتحدة الأمريكية تسير بهيئة (التسامح و الاتحاد) ، إلا أنها في العراق تسير بهيئة (البغضاء و الانفصال) ، و أسباب ذلك اجتماعية ليس في الوسع تقديم تحليل عنها ها هنا .

في الختام يكشف استاذ التاريخ (الإخباري) عن نزعته الدينية : (( القرآن ... عرض لأحداث تاريخية ... و كان الهدف الالهي ... ليس اظهار العداوة بقدر ما كان اظهار العبرة )) . إن مسألة (اظهار العداوة) و (اظهار العبرة) لا يحددها النص أو صاحب النص ، و بلا شك لن تحددها الرغبة الذاتية عند الاستاذ ، فالحكم للواقع الاجتماعي .





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موسى راكان موسى

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الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات - موسى راكان موسى - علم التاريخ و (( مضار التاريخ ! ))