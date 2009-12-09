التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - سراب شكري العقيدي - وشم
|
|
وشم
| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647
|
-
ما أعذب هواك !
- أمضي بعيداً !
- مرايا الأمل
- أخضرَّ الخريف بك !
- غفتْ الشمس
- رعشة فجر
- الموت بات الاختيار
- أتعرف!
- لغة الدمع
- قبلة الصباح
- إلا الحب !
- نافذة قطار
- بائع كلام
- المسرح
- وعدني
- نورسة
- مسافات
- مرآتي
- كم يبكيني فراقك !
- طائرات ورقية
المزيد.....
- ضعف المعرفة باللغة يعيق التحقق من الأخبار المزيفه
- معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 48
- طقوس قراءة القصيدة الشعرية - إيلاف
- قاسم محمد مجيد: هذيان صاحي - إيلاف
- الممثلة الإيرانية ترانه عليدوستي: سأقاطع حفل الاوسكار احتجاج ...
- افتتاح الدورة 48 لمعرض القاهرة للكتاب والمغرب ضيف الشرف
- أكاديمي عراقي يضع -جهاديي فرنسا- تحت المجهر بكتاب
- -حقائق- ترمب تجعل رواية -1984- الأكثر مبيعا بأميركا
- -البحرين الثقافي- يحيي الشاعر قاسم حداد
- ملف “إكديم إزيك”.. رفض السراح المؤقت للمتهمين
المزيد.....
- ايام الكرم / مارينا سوريال
- كتاب -رواية السجن الفلسطينية- / رائد الحواري
- شعرية المسرح بين النظرية والإبداع / أبو الحسن سلام
- قراءة تمهيدية في شعر سميح القاسم / رياض كامل
- نحو الزمن إلا خطوة / رولا الخش
- موريس بلانشو والكتابة الشذرية :- زمن غياب الزمان - / الحسن علاج
- الاشتباك / سعادو أبو عراق
- بورخيس-كاتب على الحافة / بياتريث سارلو- ترجمة خليل كلفت
- السواد في ديوان -ترجمة مبعثرة للفرح- زياد شاهين / رائد الحواري
- ذهان Psychoses / رويدة سالم
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - سراب شكري العقيدي - وشم
|