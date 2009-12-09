

سراب شكري العقيدي

الحوار المتمدن-العدد: 5413 - 2017 / 1 / 26 - 22:15

المحور: الادب والفن









في البحر سر الحياة

وله مزاج العشق....

ولأن البحرٓ يُصدقني

قصدته حافية

موجوعة

إذ عرفت إنك كاذب

فأودعته حكايتي

معكَ ...

ورقصت عارية

منكَ ...

مع صخب أمواجه

ياااا لغضب البحر منك !!!

و على نعومة رماله

أقمت طقوس رحيلك

وصليت مع قراصنته

تاركين وشما

على جسدي

يذكرني

إنك

كنتَ

كاذب....