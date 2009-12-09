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كُلّ عام و أنت حبيبي


نوميديا جرّوفي
الحوار المتمدن-العدد: 5413 - 2017 / 1 / 26 - 22:15
المحور: الادب والفن
    


كُلّ عام و أنت حبيبي
كُلّ عام
وأنتَ حُبّي الكبير
و أطيافُ ليل يعشقُ
صوت الغدير
و إنّي لآتي إليك
و كُلّي شوقٌ
على أهدابي
يغفو دمعي غزيرُ
كُلّ عام
وأنتَ مهجةَ صدري
وفي عينيكَ
ارتعاشُ فجرٍ مُنير
إليك الهديايا
على راحتيك فُؤادي
أتيتُ إليك
و جفنُ القمر كحيل
وفي نظراتي
طيفُ الحُزن مرير
جئتُ اليوم
أصوغُ أحلى القوافي
أضمُّ لصدري
وجها فاق العبير
كلّ عام
و أنت نبضُ وجودي
و عطرُ زهوري
و إشراقُ أملي
الأثير





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نوميديا جرّوفي

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