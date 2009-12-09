

نوميديا جرّوفي

الحوار المتمدن-العدد: 5413 - 2017 / 1 / 26 - 22:15

المحور: الادب والفن









كُلّ عام و أنت حبيبي

كُلّ عام

وأنتَ حُبّي الكبير

و أطيافُ ليل يعشقُ

صوت الغدير

و إنّي لآتي إليك

و كُلّي شوقٌ

على أهدابي

يغفو دمعي غزيرُ

كُلّ عام

وأنتَ مهجةَ صدري

وفي عينيكَ

ارتعاشُ فجرٍ مُنير

إليك الهديايا

على راحتيك فُؤادي

أتيتُ إليك

و جفنُ القمر كحيل

وفي نظراتي

طيفُ الحُزن مرير

جئتُ اليوم

أصوغُ أحلى القوافي

أضمُّ لصدري

وجها فاق العبير

كلّ عام

و أنت نبضُ وجودي

و عطرُ زهوري

و إشراقُ أملي

الأثير



