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|الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات - جعفر المظفر - كتابة التاريخ على الطريقة الأرخميدسية
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كتابة التاريخ على الطريقة الأرخميدسية
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|الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات - جعفر المظفر - كتابة التاريخ على الطريقة الأرخميدسية
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