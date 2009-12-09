أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع - زكريا كردي - أفكار بسيطة حول مفهوم الدولة (3)





اخر الافلام











المزيد.....

أفكار بسيطة حول مفهوم الدولة (3)


زكريا كردي
الحوار المتمدن-العدد: 5413 - 2017 / 1 / 26 - 22:12
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    


17- صفوة القول : الدولة ليست مُجرد شرطة وجيش و نظام مُتبع ، الدولة - في إعتقادي – من أهم تجليات رحلة العقل الكلّي في الوجود الإنساني الواعي و هي ذات المجتمع وعقله.
18- وأنت عندما تقف معها وإلى جانبها - مهما بدت لك دولة هشة - فإنك في الحقيقة تقف مع وجودك العاقل، وإلى جانب فكرة القانون واستمرار نموها ، وبالتالي أنت تقف مع تطور ضمانة بقائك المنظم مع الآخرين، مهما كان هذا البقاء مضطرباً أو ضئيلاً ..
19- وأما كسرك لعنق القانون، بحجة تغوّل سطوة أدوات تنفيذه الفاسدة، وتمرّدك على الدولة او مُحاربتها والوقوف ضدها ، ليس له سوى معنى واحد ، وهو انك قد اخترت – عن جهلٍ أو كيدٍ - ذاتاً أخرى هشة ، مُتصوَّرة في ذهنك الغاضب ، والناقم على أخطاء هذه المؤسسة أو تلك، في ذات دولتك ..
20- وتمرّدك على دولتك يعني شيئاً وحداً وهو إنك تسعى من خلال هذه الذات الفردية والوهمية الجديدة في ذهنك، أن تلغي الذات الواقعية لذات مجتمعك الذي تُحاربه ، ويدلُّ على أنّك تتخبّط في خرابات وهمية وأحلام تقوم على الفِكرِ المُستوردة ، والتي – مع كل اسف - لن تستطيع ان تُترجمها لأبناء وطنك، الذين تدّعي أنك تنشد الخير لهم بثورتك أو تمرّدك ، الا بالعنف الإجتماعي المُدمر والمؤذي للجميع و المُضر للغاية بصيغة العقد الاجتماعي التي يستند عليها كيان الدولة الذي تم إنجازه في عقود طويلة..
21- ومن هنا يحق للدولة حينئذٍ، بوصفها أداة للهيمنة ، والمُحتكر الوحيد لوسائل العنف الشرعي -على حد تعبير ماكس فيبر- أن تمارس قوة الإرغام وتستخدم القسر بكل أشكاله لضمان الالتزام بقوانينها ، ومعاقبة المخالفين من أفراد المجتمع..
22- ولكن في المقابل أعتقد أن أية دولة تستطيع أن تنتصر على أيّ تمرّدٍ أو عدوان يستهدف وجودها المادي والمُجرد، فقط إذا توفر لها أمران :
أولهما : وجود قيادة حكيمة تقرأ الواقع الجيوسياسي الطارئ جيداً ..
وثانيهما : إذا تصرفت مؤسساتها بسلوك الدولة ، قدر المستطاع، ولم تتماثل بسلوك الميليشيات المتمردة أوالمرتزقة الذين تقاتلهم والساعين لمحقها دون أية رأفة ..
فلا شك عندي في نصيحة الفيلسوف نيتشه :
خذ حذرك وأنت تقاتل الوحوش حتى لا تصبح واحدا منهم.
وللحديث بقية ..





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
زكريا كردي

إجمالي القراءات: 125,221
المقالات المنشورة: 61
- أفكار بسيطة حول مفهوم الدولة (2)
- أفكار بسيطة حول مفهوم الدولة (1)
- أحاديث المقهى الثقافي.. (2)
- تهويمات حول الحرية..(1)
- وقفة صدق مع الذات السورية..
- العلمانية بداية الحل ..
- من أجل سوريتي.. !!
- أعز الأماني السورية 2017
- لا تُصَدّقوهم ..
- هو النَصيحُ العَاقلْ وأنا الشبّيحُ الغافلْ
- صراع الكراهية
- التعليمُ السَيّء مَهْلَكةُ الأمَمْ ..
- مُجرَّد تجربة..( نصٌ نثري)
- المَوّتورُ الثقافي ..
- يا بُنيَّ، كنْ إنساناً قبل أي شيء..
- المنطق السوري الأعوج ..
- انطباعات هولندية ( 2 )
- انطباعات هولندية (1)
- أفكار حول حرية الرأي والتعبير (2)
- أفكار حول حرية الرأي والتعبير (1)

المزيد.....


أخبار عامة
- تغريدة ترامب تطيح بزيارة نييتو لواشنطن
- الحرس الثوري الإيراني: تركيا انفصلت عن الحلف السعودي وانضمت ...
- بالفيديو.. ليفاندوفسكي يتحدى نجوم -الفري ستايل-
- الرئيس السوداني يشن هجوما على إيران
- طاهٍ يحقق شعبية بالملايين على انستغرام بفضل رشة ملح
- قتلى وجرحى في انفجار سيارة قرب مدينة حيفا
- تواصل العمليات العسكرية للجيش السوري بريفي حلب وإدلب
- لبنان.. هل تجري الانتخابات في موعدها؟
- غارات لـ-سو 35- الروسية و-إف 16- التركية على -داعش- في سوريا ...
- معاناة المدنيين في ظل المعارك المحتدمة لتحرير غرب الموصل

المزيد.....
كتب ودراسات
- أجوبة مادية ودينية عن أسئلة وجودية! / جواد البشيتي
- معرفة القيمة وحكم القيمة / رمضان الصباغ
- 1نيتشه و الأناركية – شاهين / مازن كم الماز
- تصاعد الأصولية و تنامي شيزوفرينية التدين في المجتمع المغربي / مهدي جعفر
- التساؤليَّةُ: نحو فكر فلسفيٍّ جديدٍ (ج2) / سامي عبد العال
- هيدجر والثورة الاجتماعية والفلسفية بقلم: إبراهيم فتحى / سعيد العليمى
- سوسيولوجيا الحجاج وتحليل الخطاب النقدي / انوار طاهر
- كارل ماركس مسالة الدين / تاليف سربست نبي قدم لە-;- الدكتور نصر حامد ابوزيد
- التساؤُليـَّةُ: نحو فكرٍ فلسفيٍّ جديدٍ (ج1) / سامي عبد العال
- في تأويل بلاغة التعليم ... من الكهف الافلاطوني الى الحجاج ال ... / انوار طاهر

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع - زكريا كردي - أفكار بسيطة حول مفهوم الدولة (3)