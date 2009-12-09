

زكريا كردي

الحوار المتمدن-العدد: 5413 - 2017 / 1 / 26 - 22:12

المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع









17- صفوة القول : الدولة ليست مُجرد شرطة وجيش و نظام مُتبع ، الدولة - في إعتقادي – من أهم تجليات رحلة العقل الكلّي في الوجود الإنساني الواعي و هي ذات المجتمع وعقله.

18- وأنت عندما تقف معها وإلى جانبها - مهما بدت لك دولة هشة - فإنك في الحقيقة تقف مع وجودك العاقل، وإلى جانب فكرة القانون واستمرار نموها ، وبالتالي أنت تقف مع تطور ضمانة بقائك المنظم مع الآخرين، مهما كان هذا البقاء مضطرباً أو ضئيلاً ..

19- وأما كسرك لعنق القانون، بحجة تغوّل سطوة أدوات تنفيذه الفاسدة، وتمرّدك على الدولة او مُحاربتها والوقوف ضدها ، ليس له سوى معنى واحد ، وهو انك قد اخترت – عن جهلٍ أو كيدٍ - ذاتاً أخرى هشة ، مُتصوَّرة في ذهنك الغاضب ، والناقم على أخطاء هذه المؤسسة أو تلك، في ذات دولتك ..

20- وتمرّدك على دولتك يعني شيئاً وحداً وهو إنك تسعى من خلال هذه الذات الفردية والوهمية الجديدة في ذهنك، أن تلغي الذات الواقعية لذات مجتمعك الذي تُحاربه ، ويدلُّ على أنّك تتخبّط في خرابات وهمية وأحلام تقوم على الفِكرِ المُستوردة ، والتي – مع كل اسف - لن تستطيع ان تُترجمها لأبناء وطنك، الذين تدّعي أنك تنشد الخير لهم بثورتك أو تمرّدك ، الا بالعنف الإجتماعي المُدمر والمؤذي للجميع و المُضر للغاية بصيغة العقد الاجتماعي التي يستند عليها كيان الدولة الذي تم إنجازه في عقود طويلة..

21- ومن هنا يحق للدولة حينئذٍ، بوصفها أداة للهيمنة ، والمُحتكر الوحيد لوسائل العنف الشرعي -على حد تعبير ماكس فيبر- أن تمارس قوة الإرغام وتستخدم القسر بكل أشكاله لضمان الالتزام بقوانينها ، ومعاقبة المخالفين من أفراد المجتمع..

22- ولكن في المقابل أعتقد أن أية دولة تستطيع أن تنتصر على أيّ تمرّدٍ أو عدوان يستهدف وجودها المادي والمُجرد، فقط إذا توفر لها أمران :

أولهما : وجود قيادة حكيمة تقرأ الواقع الجيوسياسي الطارئ جيداً ..

وثانيهما : إذا تصرفت مؤسساتها بسلوك الدولة ، قدر المستطاع، ولم تتماثل بسلوك الميليشيات المتمردة أوالمرتزقة الذين تقاتلهم والساعين لمحقها دون أية رأفة ..

فلا شك عندي في نصيحة الفيلسوف نيتشه :

خذ حذرك وأنت تقاتل الوحوش حتى لا تصبح واحدا منهم.

وللحديث بقية ..