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لمن أنّاه أنا !..


يعقوب زامل الربيعي
الحوار المتمدن-العدد: 5413 - 2017 / 1 / 26 - 17:16
المحور: الادب والفن
    


مسحوبٌ
لمن ينتمي إليه ولا يخاف..
وليّ..
ولعشرة اضداده.
إلى عاشق ما يريد.
لمن أناه أنا
وأنا فيه،
ولمنفى يجهل مداه.
للعكس فيه،
ولفضاء يصله بيّ،
يستمد في البحث عني
لون ما يبتغي،
ويطلُ
بكل غابة جسده
لقلبي فيه
وللحب العميق.





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يعقوب زامل الربيعي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - يعقوب زامل الربيعي - لمن أنّاه أنا !..