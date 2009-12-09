

شيرزاد همزاني

الحوار المتمدن-العدد: 5413 - 2017 / 1 / 26 - 17:16

المحور: الادب والفن









رذاذ المطر يهطل من السماء

يبلل ألأرض بمنتهى اللطف

كأنه ريق مغناجةٍ حسناء

تسقي عطش الحبيب الضيف

كأنه ندىً يداعب بتلات الورود

تنعشها في فجر نهار الصيف

كأنه أنتِ يا ملهمتي

تسقيني كأس الخمر

على نور شمعةٍ

رقيقٌ كأنه طيف

آهٍ منك مولاتي

أتذكركِ وأقول يا حيف

كيف فرطتُ في أرقِّ أنسانةٍ

كيف طاوعتني نفسي

كيف

وأنا أزفر حسرات الندم

من الحزنِ

فقدتُ البصر

وصرت كفيف

لن أستمتع بنعمة الرؤيا ثانيةً

بعد أن أضعتُ نوراً

يزيح ظلام الدجى

شخصاً بمنتهى الحُسنِ

رهيف