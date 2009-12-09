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قارب نساه البحر على الرصيف


سعد محمد مهدي غلام
الحوار المتمدن-العدد: 5413 - 2017 / 1 / 26 - 17:16
المحور: الادب والفن
    


نسيت كم تضرع قلبانا فوق عتبات ذلك الحلم
وأشعلنا الغابات
مذ فتحت هذه المحنة فاها ..
وابتلعت مياه أنهارنا الصافية
بشرى البستاني
ديدون 1رث شال الروح يرفرف
بجروح شفتي
أغرى فيرجل 2
ليهتك بونيتي 3 ويخدش حياء عشقي
آيني 4 لو لم تخن ما دخل طروادة نيرون
ولما أسقط نصيف تفاحي صدى برد أنامل كوشيه 5
أجفان عشقك عبق يعبث بفيروز شواطيء سكوني
أين أنا الآن ، يوجعني وخز شزر عتب باردو 6
أتشرنق خادرة لأطير قرت حديشات7
أغمض غمزاتي منديل لحاظ لنجم القطب
ليعود قبل الغروب حبيبي
أفق الموعد لمخدع عناقنا السري
قتلني الضنى
ابعث قبلة خرساء
أطفي لهيبي بها
غصصت بالصمت
تجعد الحياء
تعال ...تعال
هلم
خذني نسم تحت أبط عصافير أنفاسك
مرسل الهوى بين نيس 8وعين جلول 9
تعال ...تعال
خذني
مصباح الله الشذري
رضاب خيال عشب قلبي عطشان
لزيتونك اﻷخضر
نبض ساحل تونس لضمة موجة دافئة
فالرمل بردان
امتشقني وهج
بعثرني رعشات
غربلني ذكريات خرير عتمة صور
خواطر شموع معبدها
خاصرت نعاس أشواقي
علقتك إيقونة حلمي شربك نحري
أريج قداح
ارتعد ت أصابع خريف الغد
عمر الربيع أيقظ ورد الحدائق
هب هفهفات نجوى
ودعني أخر من عينيك دموع شهد
تلعقها شفتاك زفرات حضن جائع لك
كحلت كف لساني بفرط الرمان
سومت مسكارا همسات رموش انتظارك
بحقي أما أن وقت اللقاء ؟!
دبيب يخمشني
أمنح الموج أرقاما
تلبسني تهدج الريح
نحيلة الصبر
تائهة مابين صور وقرطاج
بعثرني عثرات بين أنغام
خطوات قدومك وانا في بطن نون العتمه
أنثرني براثن نور قمر السنين
في برية الفراق
انا كثيب حمله الدبور جاب صحراء قلبك
من تره يلملمني سواك
ذراعك املود بان مده لي
انتشلني مني
لاعود عليساك
ترسم بطبشور نبضها
سرير موعد القبلات
الوثير

1/ديدون الاسم الاخر لعليسا او أليسا او أليسار الاميرة من صور الفينيقيين وقد هربت من بطش بنجماليون الاخ الذي قتل زوجها خالهة الكاهن الثري وحرمي وحق الحكم ففرت لشمال افريقيا تونس
2/فيرجل مؤلف الانياذة وذكر جمال عليسا وحبها لايني الطروادي و
3/بونيتي نسبة للبونيين وهو الاسم الروماني للشعب الذي جاء من تزاوج عليست ومن معها وسكان تونس وهم البونيقيين
4/ايني طروادي كان يبحث عن مقرلقاعدة لبلاده في سواحل المتوسط ونزل شواطيء تونس واحبته عليسة حب جارف وصفه فيرجل ولكنه خانها لمصلحة وطنه
5/ كوشيه كرستوفر كوشيه نحات تمثال غليسة الموجود في متحف اللوفر
6/باردو مينة ضمن اعمال تونس ومركز مجلس النواب ومن معلمها المتحف الوطني وفيه تمثال لعليسة
7/قرت حشات القرية الجديدة بالفييقية وهو اسم قرطاج ،
8/نيس مدينة فرنسية
9/عين جلوز منطقة سياحية جميل في تونس







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سعد محمد مهدي غلام

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