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|الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - رائد الهاشمي - مقترحات للنهوض بواقع أطفال العراق المأساوي
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مقترحات للنهوض بواقع أطفال العراق المأساوي
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|الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - رائد الهاشمي - مقترحات للنهوض بواقع أطفال العراق المأساوي
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