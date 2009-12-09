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ترامب جنون زمن مضطرب


يوسف حمك
الحوار المتمدن-العدد: 5413 - 2017 / 1 / 26 - 17:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


شرقنا التعيس منزلق إلى هاوية على انحدارها تفسخ الأرواح ، و في قاعها تفتت الدول .
حروب من أهوالها لاشيء أرخص من طحن الجثث برحاها .
ميليشيات بصوت التعصب و الكراهية تبيح المحرمات ، و تشطب على الكرامة ، فتزيد من سرعة الانزلاق ، وتحاسب الناس على الهوية و المذهبية و مكان الولادة .
جروح استنساخ الأفكار من جماجم غبار التاريخ تثير العتمة ، و تقنص النور ، فتقص أجنحة شمسنا و لا تسمح لها بالسطوع .
أمواج بلا مشاعر تتقاذف بأجسادنا ، و أعاصير من اللحم و الدم توزعها في كل الأصقاع .
أنهار تجري من دموع خوابي عيون لاجئين يستغيثون بلا جدوى .
أحزان تكبر و تكبر حتى بلغت أكثر مما نحتمل لتطارد أفراحنا التي لم تعد تزورنا إلا كضيف عارض ... عابر ...
حكام قطعوا العهد على أنفسهم : إما يحكمنا أو يبيدنا .
تقهقر إنساني ، و اهتراء اجتماعي ، و انحطاط أخلاقي ، و فراغ رهيب ....
مستقبل متوحش يترصدنا بضراوة فيبعث الرعب و الفزع ، و يشرع القتل و الذبح .
قوى عظمى تختلف علناً ، و تتفق علينا سراً . طائراتها تصب خزائن زيتها على حرائقنا الغارقة في الدم و الحطام .
الجميع يشارك في تدمير الأرض و الطبيعة ، و وأد الحياة .
فلا شيء أشد مرارةً من أن تكون خائر القوى ، مفلساً من الإرادة ، و تراهن على جلاديك - داخلاً و خارجاً - من الإنقاذ .
و حده الناجي من توافقت مصلحته مع مصالح تلك القوى ، و الرابح من يحظى بمصادقتها على شرعيته .
القول الفصل لزعمائها و الحسم ، و ما عداهم ليس لهم إلا الطاعة ، و المثول و الانحناء . فهم مقصوصو الجناح ، مقهورون كأحجار الشطرنج أو البيادق تحركها أياد خارجية .
منهم من يحلم بالرهان على موسكو و طهران و أنقرة ، و آخرون يعتقدون بأن ترامب سيمد إليهم يد الإنقاذ .
ترامب الذي يعد ظاهرة شاذة بكل المقاييس ، مثخن بجميع القيم الهابطة ، يفتقر للوقار الدبلوماسي ، و كافة المواصفات الرئاسية .
أو استعار من كل زعيم صفةً سلبيةً . فهو قذافي المزاج , صدامي الهوى , أردوغاني الطموح , بوتيني المنهج , سوقي الأسلوب في الكلام , تصريحاته بلا لياقة أو تهذيب , منفلت اللسان . حتى ابنته لم تسلم من لسانه البذيء .
الاتحاد الأوربي ينتابه الخوف من ا نتخابه , و فرنسا قلقة , أيران مربكة , و السعودية ميؤوسة , و لاجؤون مصدومون .
لو لم تكن سياسة بلاده مسبقة الصنع , مدروسةً بعناية فائقة - حسب مصالحها الداخلية و الخارجية - و لو لم يجري كل شيء حسب المخطط المرسوم بدقة , أو العودة للمرجعيات و المؤسسات ، لغامر بالبلاد و العباد كحصان جامح دون لجام بين فكيه , أو كحاكم مستبد و دكتادور أرعن في شرقنا كما يدمر و يقتل و يفتك دون رادع .
حكامنا يهدمون كل كبيرة وصغيرة ليتعافى أوطان الآخرين , أما حكامهم فيحطمون بلادننا , و يزلزلون الأرض تحت أقدامنا ليبنوا أوطانهم .
زمننا أصيب بعقدة نفسية ، فطاله اضطراب و قلق ، و كأن الزمن المريض لا يليق به سوى زعيم مضطرب الأعصاب .
ومرحلة بلا توازن انعكس سلباً على حكام قذفت بهم موجة القدر على شواطئ حياتنا .
بوتين يتلذذ برؤية الجثث المهروسة ، و وجوه الأطفال المهشمة لرد اعتبار زائل .
و أصحاب عمائم أيران مهوسون للأخذ بثأر شاخ زمنه و مضى .
التهمهم ندم خيبة ارتكبها أسلافهم منذ غابر القرون ، فزادوا قتلاً و فتكاً لعلهم يعوضوا تقصيراً للقدوة و السلف .
أردوغان الطوراني و طيفه السلطاني ، عنف دوار صداعه جعله يهز البلاد ، و يخون العباد ، و يحتال على الشرعية و الديموقراطية ، و يهتك السلام و الأمان .
فودع روحه رهينةً لدى بوتين ، و دفع عمره لأصحاب العمائم ثمناً لمنع إيصال حق مشروع بحوزته للكرد . بعد أن وهن حبل التواصل بينه و بين حلفائه التقليديين .
هؤلاء لاعبون في وسط الملعب ، و الكرة أمامهم ، أقدامهم تقذف بها تارةً ، و تلاحقها تارةً أخرى .
أما الآخرون فبانتظار أن تأتيهم الكرة متدحرجةً بالصدفة ، أو قد لا تنضج أوان دنوها .





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يوسف حمك

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الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - يوسف حمك - ترامب جنون زمن مضطرب