

دلور ميقري

الحوار المتمدن-العدد: 5413 - 2017 / 1 / 26 - 12:35

المحور: الادب والفن









نباحُ كلاب الحراسة، كان صداه يأتي من ناحية فيللات الأوروبيين. كان لكلّ فيللا مزرعة، أو بستانٌ أصغر حجماً. في ضوء النهار الساطع، تبدّت مساكن أولئك الأجانب عن بُعد أشبه بقصور مقارنةً بمنازل قرويي الضاحية. وهذه هيَ " الشريفة "، تشير إلى أحد تلك المساكن: " إنّ مسيو جاك، قد أمتلك ثمة أقدم مزرعة، ولو أنها ليست الأكبر. في زمن إنشاء الفيللا، لم يكن هناك حاجة لحفر بئر طالما أنّ الجداول كانت مغمورة بالمياه، المتدفقة من الوادي "، قالتها فيما كنتُ أتأمّل بنظراتٍ جانبية الرجلَ العجوز.

" إنّ زوجي رسامٌ، أيضاً.. "، أستطردت هيَ لتخاطبَ العجوز هذه المرة. وجهه الطويل، المخدد بالتجاعيد وخصوصاً حول عينيه الزرقاوين، غُمر بمسحة من الرقة والتعاطف كفعل الشمس مع زهرةٍ تحمل اسمها. كانت " الشريفة " تتكلم معه بدون تكلّف، على الرغم من الفارق الجسيم في العُمر بينها وبينه. رحتُ عندئذٍ أستعيد فكرة محمومة، تتعلق بسعي امرأتي إلى العودة للعمل في فيللات الأوروبيين وبتشجيعٍ من والدتها. هذه الأخيرة، كانت بدَورها قد قدّمت خدماتها للعجوز المتوحّد بصفتها طباخة ماهرة. لم تخفِ الأمر عني، بل كان مدعاة لزهوها وفخرها.

" يسرّني أن أعاين لوحاتكَ، مثلما أنني أرحب دائماً بزيارتك للغاليري "، قال لي العجوز بالفرنسية. لاحظتُ أن نبرته فيها شيء من الحياء، وهيَ من علامات الشيخوخة كما قرأتُ ذات مرة. يبدو أنّ الإنسان مع تقدمه بالسنّ، فإنه يتقهقر نفسياً إلى مواقع طفولته. غير أنّ " مسيو جاك "، لم يكن قد شاخَ بأيّ حال من الأحوال. ذلك عاينته من خلال تبادلنا الحديث، وما أظهره من حيوية عند مرافقته لنا في جولتنا عبْرَ دروب البساتين، المتربة والمعشوشبة. على ذلك، حقّ لي أن أدهشَ حينَ علمت فيما بعد أنه على عتبة السبعين. سأحصل على هذه المعلومة، ثمة في الفيللا، عندما قلّبتُ كاتالوغاً كبيراً مُرقشاً غلافه باسم الرجل، فيما متنه يضمّ صوَر لوحات ومنحوتات من أعماله. أسبوعٌ على الأثر، وكانت صلتي بالرسام الفرنسيّ قد أضحت من الحميمية أنني كان بوسعي زيارته دونما موعدٍ مسبق. ظهرَ لي الرجل من نوع أولئك الناس، الواجدين الراحة والدِعَة بصحبة من هم أصغر منهم سنّاً. في المرة الأولى، آنَ رأيتني أمتّع عينيّ بموجودات حديقة الفيللا، تذكّرتُ حالاً قصرَ الأميرة المحتوي بركة ماء واسعة وجسر خشبيّ على الطراز اليابانيّ.

" للّا عفيفة، هم م م..؟ أعرفها، بطبيعة الحال. كنا أصدقاء منذ فترة طويلة "، أجابني لما أبديتُ ملاحظة بشأن مشاهداتي في مزرعة الأميرة وتأثّرها بزيارةٍ لمرسم وحديقة الفنان " مونيه " في باريس. على أنّ تشديد الرجل على الفعل الماضي، قد أراحني ولا غرو. كذلك شفَّ من تغييره الحديث، إنه غير راغبٍ بإثارة ذكريات شخصية.

في الأثناء، وضعت " الشريفة " مولودنا المنتظر وكانت ما تفتئ في مرحلة النفاس. في هذه المناسبة السعيدة، حظينا بأول زيارة من المسيو للتهنئة بمولد ابنتنا. كانت لفتة طيبة، ولا مِراء، بالنظر لندرة معارف العائلة. وللمرة الأولى أيضاً، تفكّرتُ من ناحيتي بحقيقة عدم وجود رابطة قربى للعائلة وكأنما هيَ بدون جذور.

" لقد أهداني الرجل الغريب كرداناً ثميناً، حتى أنني خجلتُ قدّام والدتي.. "، خاطبتني امرأتي بنبرة حانقة مُفاجئة. ثم أردفت مع بسمة مسمومة: " كان عليّ أن أذكّرها مجدداً، بأنّ رجلي يقتصد الدراهم من أجل السفر! ". تلك، ستكون فاتحة للتغيّر الداهم، المقدّر أن يطرأ على خُلُق " الشريفة " بُعيد الولادة. لم أكن أحظى حتى بفرصة لضمّ ابنتي الحبيبة، دونَ أن يعقب ذلك مزيداً من الخصام مع أمها الموتورة. " للّا نفيسة "، كانت إذاك تلزم الصمتَ، مكتفيةً برمق ابنتها بنظراتٍ خبيثة تفصح عن مثيل هذه الجملة: " ألم أقل لكِ قبلاً، ألا تنتظري خيراً منه؟ ".

منذئذٍ، صرتُ أهرب من جوّ النكد في المنزل ميمماً شطري إلى ناحية الفيللا. كون الرجل يحيا في عزلة أرتضاها لنفسه، فإنّ نوعاً من الحرَج كان يتلبّسني في كلّ زيارة. ولكنه كان يرحّب بي دوماً، بل ويتصرف عندئذٍ كأنه ينتظرني لكي يريني أشياء جديدة من أعماله الفنية. كنت كذلك أتفقّد معه المزرعة، وكانت تحتوي على حظيرة فيها بعض المواشي فضلاً عن حصانين أصيلين. وقد أشار لأحدهما ذات ظهيرة، وكان بلون يميل إلى السواد، قائلاً: " إنه حصان امرأتي الراحلة، وهوَ من النوع العربيّ الأصيل ". ثمّ تابع كلامه، فيما كنتُ أتنفّس بعسر نتيجة عدم إعتيادي على رائحة الحظائر الحرّيفة: " كانت كاتبة موهوبة، مع أنّ نتاجها كان قليلاً. وما كانت تدوّنه، سرعان ما تجعله غالباً طعمة لنيران الموقد، نظراً لعدم إقتناعها بجودته أو لأيّ سبب آخر. كانت تفعل ذلك، بنفس طريقة الإنسان المازوشي، الواجد لذته بتعذيب نفسه. على أنّ امرأتي كانت تحب الحياة أكثر من الفن، فتقضي جلّ وقتها في الزيارات والسهرات. في المقابل، كانت تفعل كل ما بوسعها لتشجيعي على الرسم والنحت وتهيئة الجوّ المناسب لعملي "

" أنتَ محظوظ.. أعني، كنتَ محظوظاً بامرأة مثقفة وأديبة "

" نعم، أفهم عليك! من الصعب على الفنان أن يحيا في جوّ غير ثقافيّ، بله في بيئة تحتقر الفنّ والأدب. المال والجاه، هما ما يمنحان المرء الإحترام في المجتمعات المتخلّفة "، قالها متمعّناً في عينيّ كمن يجتاس أعماق الآخرين بغية سبر حقيقةٍ ما. بالطبع، لم يخفَ عليّ تلميحه إلى وضعي، كوني أنا من أثارَ المسألة. لدى عودتي إلى المنزل ليلاً، كانت بانتظاري مَن وُهِبَت أيضاً بالمقدرة على قراءة أفكار الآخرين ولو من خلال عيونهم. قالت لي " الشريفة "، فيما كانت تشدّ اللحاف إلى جسدها المرتعش من البرد: " هل تشكو حالك معي إلى مسيو جاك؟ على الأقل، تعلم منه كيفية سوق أعمالك وجني المال من بيعها. إنه كَاوري، ومع ذلك فضّل ترك أوروبا والإقامة في مراكش منذ أن كان شاباً. المرء يعيش هنا في الفردوس، ما دام يملك المال! ".