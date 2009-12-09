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إعادة بناء المنازل المهدمة يتم بالتنسيق مع إسرائيل


محمود فنون
الحوار المتمدن-العدد: 5413 - 2017 / 1 / 26 - 12:32
المحور: القضية الفلسطينية
    


إعادة بناء المنازل المهدمة في غزة يتم بالتنسيق مع إسرائيل
محمود فنون
21/1/2017م
كي لا يكون هناك مخدوعون.
جأر الحكام العرب بنواياهم عن إعادة بناء المنازل التي هدمتها القاذفات الإسرائيلية المجرمة في حربها الإخيرة على غزة .
وادعوا بتأمين الأموال واللوازم ...
ولكن أحدا لم يصرح بأن دخول الأموال والمواد من أي من المعابر لا بد وأن يحصل على موافقة الإحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة وفلسطين كلها .
إن إعادة إعمار البيوت وبالإسم يتطلب موافقة العدو أولا ، وبعد ذلك تجري عملية إدخال المواد والأموال حسب الأصول.
قال المهندس ناجي سرحان المسئول في أشغال حماس بغزة وهو المختص بهذا الشأن : " إن سلطات الاحتلال وافقت على إعادة بناء 1500 منزلاً مدمراً في قطاع غزة بدخول الأسمنت وفق آلية روبرت سري بالكميات المطلوبة، بعد تقليصها لأكثر من ثلاثة شهور..."
والموافقة الإسرائيلية تتم بالإسم والكميات معا وليس بالكميات فقط . كما ان المنحة الكويتية تنفذ بالإسم وتحتاج إلى موافقة إسرائيل بالإسم أيضا .
وأوضح المهندس ناجي سرحان " أن سلطات الاحتلال وافقت على أسماء للمواطنين قدمتها وزارة الأشغال بالتنسيق مع وزارة الشؤون المدنية لإدخال الأسمنت لهم خلال الأيام القادمة، مشيرا إلى أن الاحتلال وافق كذلك على أسماء المنحة الكويتية."
إن كل ما يدخل ويخرج من فلسطين المحتلة وعبر أبي معبر من المعابر إنما يتم بإشراف العدو وموافقته عبر الآليات المتفق عليها مع الأطراف الفلسطينية المختصة .





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محمود فنون

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الصفحة الرئيسية - القضية الفلسطينية - محمود فنون - إعادة بناء المنازل المهدمة يتم بالتنسيق مع إسرائيل