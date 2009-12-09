

حسنين قيراط

الحوار المتمدن-العدد: 5413 - 2017 / 1 / 26 - 12:29

المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات











الإسلام دين عام شامل ، يتناول شئون الحياة جميعاً ، ونظام كامل ، ينظم أمور الدين والدنيا معا ، قام بنشره والدعوة إليه الهداة من سلفنا الصالح ، فنجحوا في تزكية النفوس وتطهيرها بقدر ما أصلحوا من دنيا الناس ، وبلغوا في ذلك مرتبة لم يصل إليها أحد من المصلحين أو كبار الفلاسفة المربين .



ثم كان أن أهمل كثير من المسلمين حقائق دينهم وغفلوا عن المعاني السامية التي كانت سببا في عزهم ومجدهم ، فرجعوا القهقري في فهمهم للدين وتقلبهم في شئون الدنيا ، فظهر التطرف في الإسلام كمحصلة طبيعة لذلك ،.



فكانوا لهذا في أشد الحاجة إلي من يذكرهم بحقائق الإسلام ، ويجمعهم علي معانيه العليا ، وكان آخر هؤلاء فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي ، فهل نري في زماننا هذا من يمسك شعلة التنوير والهداية خلفا لرجالات الإسلام العظماء ؟.