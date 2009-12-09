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رجالات الإسلام


حسنين قيراط
الحوار المتمدن-العدد: 5413 - 2017 / 1 / 26 - 12:29
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    



الإسلام دين عام شامل ، يتناول شئون الحياة جميعاً ، ونظام كامل ، ينظم أمور الدين والدنيا معا ، قام بنشره والدعوة إليه الهداة من سلفنا الصالح ، فنجحوا في تزكية النفوس وتطهيرها بقدر ما أصلحوا من دنيا الناس ، وبلغوا في ذلك مرتبة لم يصل إليها أحد من المصلحين أو كبار الفلاسفة المربين .

ثم كان أن أهمل كثير من المسلمين حقائق دينهم وغفلوا عن المعاني السامية التي كانت سببا في عزهم ومجدهم ، فرجعوا القهقري في فهمهم للدين وتقلبهم في شئون الدنيا ، فظهر التطرف في الإسلام كمحصلة طبيعة لذلك ،.

فكانوا لهذا في أشد الحاجة إلي من يذكرهم بحقائق الإسلام ، ويجمعهم علي معانيه العليا ، وكان آخر هؤلاء فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي ، فهل نري في زماننا هذا من يمسك شعلة التنوير والهداية خلفا لرجالات الإسلام العظماء ؟.





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حسنين قيراط

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الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات - حسنين قيراط - رجالات الإسلام