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انتي بحري وافقه


شعوب محمود علي
الحوار المتمدن-العدد: 5413 - 2017 / 1 / 26 - 09:53
المحور: الادب والفن
    


(انت بحري وافقه)
هاك قلبي حمامة وطّنيهاا
في محاريب معبد يقتنيها
ودع الروح في مسارب كون
ان تخطّت مقامها فامنعيها
انت بحري وافقه وزماني
ولأليك عمقه فاطرحيها
كنجوم على سواحل ليل
غمرت في ضيائها سامريها
أنت كالطير جاب دنياه حتى
اُنهك الطير في سما رائديها
ساقطاً مثل ريشة لسفوح
وصفير الرياح يصخب فيها
والليالي هوى تفيض الليالي
والمعاناة راودت عاتقيها
يا فراديس ميّزت بورود
كلّما فاح عطرها فاح فيها
وخيال من الخيال اعتراني
هزّ فيّ الكيان هزّاً شبيها
بالبراكين والبراكين مجرى
للينابيع يا ظمى وارديها
خمرة الروح أوقدتها الغوان
والغوان دلالها يستبيها
افتح القلب كالرياض ابتهاجاً
وحبوراً لخمرة تجلبيها
من نزيف الجراح في كلّ يوم
وهب الورد عطرها فارشفيها
في كؤوس تزيد عن طالبيها
ابداً والزمان من شاربيها
من عصور الى عصور تجلّت
للنواسيّ فأحتوى وارثيها





































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شعوب محمود علي

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