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ملجأ الطين


شعوب محمود علي
الحوار المتمدن-العدد: 5413 - 2017 / 1 / 26 - 09:52
المحور: الادب والفن
    







(ملجأ الطين)
طرقت على باب وفي كلّ طرقة
تفتّح أبواب زهت بنساء
ركبت جواد الحلم في كلّ كبوة
افرّ الى صحو سما كأنّ نجومابشقاء





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شعوب محمود علي

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