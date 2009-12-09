

شعوب محمود علي

الحوار المتمدن-العدد: 5413 - 2017 / 1 / 26 - 09:52

المحور: الادب والفن



















(ملجأ الطين)

طرقت على باب وفي كلّ طرقة

تفتّح أبواب زهت بنساء

ركبت جواد الحلم في كلّ كبوة

افرّ الى صحو سما كأنّ نجومابشقاء