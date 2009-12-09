

عادل الياسري

الحوار المتمدن-العدد: 5413 - 2017 / 1 / 26 - 09:44

المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات











الدعاء هو الوثيقة السريّة في القرآن .

قبل البدء بالحديث ما معنى الوثيقة السريّة في القرآن ؟ وهل في هذا العنوان اعجاز قرآني جديدة ؟ بل هو تفسير في دائرة التاريخ العلمي للدعاء . وما هي الوثيقة السرية في التاريخ ؟ ان كتابة التاريخ العلمي هو كشف الوثيقة السرية . لذلك بدأت الامم المتحضرة بكشف الوثيقة السرية عند كتابة التاريخ ؛ واخذت تكشف الوثيقة السرية بعد مرور خمسين عام وثم تطورت الى ثلاثين عام بعد وضعها في مركز الوثائق او التوثيق .

ان في القران الكريم قصص كثيرة للأنبياء والمؤمنين وهي موجودة في التوراة والانجيل ومما يميزها في القران ؛ انها خطاب من الله جل جلاله الى الرسول محمد ( ص ) متقنة بالبيان وبالحق وايات للسائلين ( نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَٰذَا الْقُرْآنَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ (3) يوسف ) نَّحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى (13) الكهف . ولا يخفاكم اني افهم من هذه الاية ينبغي على المؤرخ ان يدوّن الاحداث بالحق ؛لا بالتزوير الحقائق .



والميزة الأخرى في قصص القران هي الدعاء ؛حيث يبين لنا في القران دعاء الانبياء والمرسلين والمؤمنين والمؤمنات والملائكة . والدعاء هو الحديث الخاص بين الأنبياء والمؤمنين والمؤمنات والملائكة عليهم السلام وبين الله جل جلاله او هو الحديث السريّ بين الله وبين عباده المذكورين ولم يدور ذلك الحديث الخاص في القصص بين الناس . ومن هنا يمكن القول ان الدعاء هو الوثيقة السريّة المحفوظة في اللوح المحفوظ يكشفها الله لنا في القران ؛ وكانت اول وثيقة سرية هي دعاء ادم عليه السلام . ( رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ . ( الأعراف 23 ) ومما يميز الدعاء في القرآن بليغ ووجيز ويسير ومستجاب .. وهل تعلم ان نبينا نوح عليه السلام كان دعاءه اقصر دعاء في القران ( إني مغلوبٌ فأنتصر ـ القمر آية 10 ) ؟ ولكن عليك ان لا تنسى المدة التي مكثها بين قومه ولم يقل ربي انتقم او يا ثارات الحسين ( ع ) ولم يقل محمد صلى عليه وعلى اله ؛ حين دخل مكة ( يا ثارات الحمزة ) وهذا علي بن ابي طالب عليه السلام في دعاء كميل يقول ( اللهم ومن أرادني بسوء فأرده ؛ ومن كادني فكده ) .

لماذا نذهب الى الدعاء الطويل ونترك الدعاء المتقن والمحكم بصيغته والمحفوظ في سرداق العرش ؟ وفيه كل مراد أحوال الدعاء . وحذاري ثم حذاري من الدعاء السياسي .

فان الله كشف لنا هذه الوثيقة السريّة ؛ و لماذا لا نستفيد منها ؟ وبين لك الإجابة في الدعاء وهذا دعاء نبينا يونس عليه السلام (﴿ِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ (87) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ (88)﴾ الأنبياء . وهذا نبينا سليمان عليه السلام يطلب الملك وكيف انعم الله عليه ( رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب ( ص الاية 35 ) وفي الشكر لله وهو في حالة غاية الرخاء قال ( رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ � النمل ) . وكان النبي أيوب عليه السلام اكثر الناس صبرا على البلاء والشدة ودفع الضر ؛ وكان دعائه وجيزا وبليغا ( وأيوب إذ نادى رَبهُ ؛ اني مسني الضر وانت أرحم الراحمين (84 الأنبياء )

ولم لا نكتب لأنفسنا تاريخ ملؤه السعادة في الشدة والرخاء بدعاء القران الكريم ( ألا بذكر الله تطمئن القلوب ( الرعد 28 ) (فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون ـ البقرة الاية 152 ) . ( وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ـ غافر الاية 60) . ( سئلوا الله من فضله أن الله كان بكل شيئٍ عليماً ـ النساء الاية 32 ) . ( أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ـ النمل الاية 62 ) .

وأخيرا ان الدعاء في القران مستجاب ولا تترك باب الرحمة ؛ ان الدعاء هو رحمة التي كشفها الله لنا . ويمكن القول ان هذه الوثائق السرية في القران هي وثائق الرحمة .

كنت أود ان اتوسع بالحديث في هذا التفسير التاريخي للدعاء وخشيت الاطالة . وارجو من البعض ان لا يعتقد اني من رجال الدين ابحث عن الحقوق الشرعية من المال ؛ ولي لباس خاص حتى أَميز نفسي بين الناس ؛ فاني باحث في التاريخ وعلماني وغايتي المعرفة للناس ( وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت واليه أنيب ) الاية 88 هود .

عادل الياسري ـ أمريكا .



ملاحظة : العلماني هو الذي يؤمن بالحرية الدينية للجميع وشعاري ( لكم دينكم ولي ديني ) ؛ على خلاف الإسلامي التكفيري الطائفي .