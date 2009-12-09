

حميد الواسطي

الحوار المتمدن-العدد: 5413 - 2017 / 1 / 26 - 09:44

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني









بِسْمِكَ أللَّهُمَّ رَبّي وَبَعد بمُقتضى إدعاء نهى سيلين ألزبرقان في قولهَا : (جائني جبريل ، وأنا نائمة ، بنمط من ديباج فيه كتاب ، فقال : إقرئى ، قلت : ما أقرء ...... فقال : أقرئي بسم ربك الأعلى…علم ألإنسان ما لم يعلم .......... فخرجت من ألغار أجري حتى إذ كنت في وسط من ألجبل سمعت صوتاً من ألسماء يقول : يا نُهى أنتِ رسولة ألله وأنا جبريل. فرفعت رأسي إلى ألسماء أنظر ، فإذا جبريل في صورة رجل صاف قدميه في أفق ألسماء يقول : يا نُهى أنتِ رسولة الله وأنا جبريل…) مَقالتهَا بعنوان :

كيف جائني الوحي البارحة - ومنذ البارحة اصبحت رسولة الله للعالمين وخاتمة النبيين

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=545899



أقول : في نوح قالَ تعالَى : فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ. وَفي صالح : إِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ. وَفي موسى : أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ. وَفي إبراهيم : يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ. وَفي عزير : فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ.. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ. وَفي يوسف : وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ.. وَأيوب : إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ. وَعيسى : فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي. وَفي ألنبي مُحمَّد: اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ.

وَأمَّا سَجاح فكانت تسجَع لقومهَا في قولهَا : (أعدوا ألركاب وَاٌستعدوا للنهاب ثمَّ أغيروا علَى ألرباب فلَيسَ دونهم حجاب.) وَإمَّا أنتِ يا أخت ألزبرقان فماذا تقولين؟ لَيتَ شِعري !!.

ألكاتب حميد ألواسطي

ajshameed@hotmail.com