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جلال الصغير متنبىء عسكري


محمد الرديني
الحوار المتمدن-العدد: 5413 - 2017 / 1 / 26 - 09:43
المحور: كتابات ساخرة
    


هناك الكثير من البشر يرغبون في ان يشتمهم الآخرين او يسخر منهم ويحسون بانهم قد نالوا سعادتهم بذلك.
مساكين انهم مصابين بمرض غريب يسمى (الشتيمولوجي).
لكن بعض اولاد الملحة مازالوا حائرين مع هؤلاء البشر الذين يجيبون السخرية الى انفسهم.
لازم اكو سبب؟ مو....؟
انت ياشيخ جلال الدين الصغير رجل دين ولاتفهم – مثلي – باستراتيجية العسكر وتخطيطاتهم.
لو قرأت مثلا امس خبر العمليات العسكرية حيث نفت ماقالته وزارة الدفاع حول تحرير الجانب الايسر من الموصل بالكامل.
فهمت قصدي؟.
اذا وزارة الدفاع "تخربط" بكلامها ، انت شنو وداك هناك.
وبملء فمك تقول: تحرير كامل الساحل الأيسر من الموصل ستسهل من مهمة تحرير الساحل الأيمن.
يعني شلون مو لازم تفهمنا لو كلامك عليه خمس.
سيرة النستلة وسكتنا عنها لأنك تخاف على اولادنا من السمنة وممكن تكون بعضها محشو بزيت لحم الخنزير (اعوذ بالله) بس من تنقلب من رجل دين الى مخطط عسكري ترى شافوها اولاد الملحة واكفة وما يكّعدها اي شي.
لأنك ما فهمتنا شلون راح تصير السهولة في تحرير الساحل الايمن.
وفجأة درت السكان الى البحرين وبدأت في النغمة اياها وان الحكومة هناك تضطهد (الشيعة) وهذا بالضبط الدجل نفسه .انا عشت هناك ورأيت عشرات المظاهرات للشباب ولم يتعرض لهم احد واذا حدثت بعض الاعتقالات في مناسبات اخرى فهي لاتختلف عن اعتقالات الحكومات العربية ومنها العراقية.
لست مدافعا عن حكومة البحرين ولكني وددت ان اوضح لك ان الشعب هناك يتظاهر متى ما شاء وليس مثل جماعتنا.
شيخنا ابعد عن الدجل السياسي وتذكر الفتوى القديمة التي حرمت على رجال الدين التورط في الاحاديث السياسية.
بعد ذلك شيخنا ارجوك ابعد عن التنبىء العسكري فالناس مقامات كما يقال ولا تورط نفسك في شأن انت فيه"امي".
فاصل عن الاسعاف: ياحكومتنا الجليلة اسرعوا لأنقاذ شباب المحافظات الجنوبية من آفة المخدرات ترى راح يضيعون بفضل الجارة الحبيبة ايران.
فاصل عوازة: الوقف الشيعي يبحث تأسيس وكالة انباء خاصة بالعتبات المقدسة والمزارات الدينية... ولكم ياعمي ما ناقصين وكالات انباء ناقصين شوية كرامة عند رجال السيطرات وتبليط الطرق ومراقبة الحدود من دخول المخدرات وكبح لجام الاثرياء من اصحاب العمائم الذين آخرهم اشترى سلسلة مطاعم في لندن من فلوس اولاد الخايبة.





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محمد الرديني

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الصفحة الرئيسية - كتابات ساخرة - محمد الرديني - جلال الصغير متنبىء عسكري