

شعوب محمود علي

الحوار المتمدن-العدد: 5413 - 2017 / 1 / 26 - 06:55

المحور: الادب والفن









الى نسر العراق

الغائب الحاضر

محمّد مهدي الجواهري

الرحيل

عشقتك اشرعة فكنت مزارها

ورعيتها عمرا لتجهض غارما

وحفظت بالأحداق كلّ عظيمة

وضربت في صرح فكنت الهاددما

شيّدت بالعشر الصلاب مجرّة

وقحمت موج الموت أسود فاحما

وأثرت سطح النهر في حجر اللظى

ماجت دوائره فكنت العائما

رجمتك غربان تروم نكاية

وظلام قبرك كان فجراً عارما

قدّمت فاكهة فكان لطعمها

ما في الجنان وكنت فينا(حاتما)

غادرت كلّ عريشة تغري بها

فصل الخريف وكنت فينا المطعما

فيشير إصبعك البهي ب (مربد)

كان (الفرزدق) يا (جرير) الشاتما

وكأنّ صوتك في (عكاظ) سحره

ينضو على عرس ويهبط مأتما

حفلت دروبك فامتطيت صعابها

قمم تزلزل او تشدّك راغما

فعبرت جسر العمر محترزاً بما

في النفس منبسطاً تعاتب لائما

ومنابر الشعراء كم رشقت على

قمر حجارتها فكنت الكاظما

غيضاً وحلمك حين ينفر يستبي

سحباً وبرقك كان عصفاً رادما

أعطيت روحك كاتماً ومصارحاً

ونذرت نفسك واقفاً أو جاثما