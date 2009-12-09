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العلاقة الجدلية بين السيكولوجيا والغباء والأحقاد والسياسة .. المعارضة السورية إنموذجاً


رائد عمر العيدروسي
الحوار المتمدن-العدد: 5413 - 2017 / 1 / 26 - 03:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


العلاقة الجدلية بين السكولوجيا والغباء والأحقاد والسياسة , . المعارضة السورية إنموذجاً .!!!
رائد عمر العيدروسي

من المضحك – المبكي , والمخزي أنّ عدداً من قادة فصائل المعارضة السورية المشاركين في مؤتمر " استنانا " اعلنوا وبشكلٍ كأنه متسلسل .! بأنهم ينفون ويفنّدون ! اتفاقهم " مع الوفد الرسمي السوري في المؤتمر" , منْ أنهم وافقوا بشكلٍ مشتركٍ مع وفد النظام , على مقاتلة تنظيم داعش والتنظيمات الأرهابية الأخرى التي " لا أحد في العالم بأجمعه " يبرّؤها من الإرهابِ بكلِّ تعريفاته المحسوسة والملموسه .
النفي والتفنيد والتراجع لقادة قوى هذه المعارضه عمّا اتفقوا عليه مع الوفد الحكومي السوري , لا يعني ولا يشير إلاّ سوى تأييدهم ودعمهم المطلق للقوى الأرهابية الداعشية ومشتقاتها ومرادفاتها الأخريات .!
بصراحةٍ , لمْ نكن نعلم أنّ للغباءِ حدودٌ بلا حدود .!





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رائد عمر العيدروسي

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الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - رائد عمر العيدروسي - العلاقة الجدلية بين السيكولوجيا والغباء والأحقاد والسياسة .. المعارضة السورية إنموذجاً