

رائد عمر العيدروسي

الحوار المتمدن-العدد: 5413 - 2017 / 1 / 26 - 03:57

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









العلاقة الجدلية بين السكولوجيا والغباء والأحقاد والسياسة , . المعارضة السورية إنموذجاً .!!!

رائد عمر العيدروسي



من المضحك – المبكي , والمخزي أنّ عدداً من قادة فصائل المعارضة السورية المشاركين في مؤتمر " استنانا " اعلنوا وبشكلٍ كأنه متسلسل .! بأنهم ينفون ويفنّدون ! اتفاقهم " مع الوفد الرسمي السوري في المؤتمر" , منْ أنهم وافقوا بشكلٍ مشتركٍ مع وفد النظام , على مقاتلة تنظيم داعش والتنظيمات الأرهابية الأخرى التي " لا أحد في العالم بأجمعه " يبرّؤها من الإرهابِ بكلِّ تعريفاته المحسوسة والملموسه .

النفي والتفنيد والتراجع لقادة قوى هذه المعارضه عمّا اتفقوا عليه مع الوفد الحكومي السوري , لا يعني ولا يشير إلاّ سوى تأييدهم ودعمهم المطلق للقوى الأرهابية الداعشية ومشتقاتها ومرادفاتها الأخريات .!

بصراحةٍ , لمْ نكن نعلم أنّ للغباءِ حدودٌ بلا حدود .!