

عبدالكريم هداد

الحوار المتمدن-العدد: 5415 - 2017 / 1 / 28 - 03:55

المحور: الادب والفن











للتوِّ..

" كَمَشْتُ " السَابِعَةَ عَشرَ عَامَاً

من عُمري

حينَ قَفَزْتُ – بإستعجالٍ -

فَوقَ طفولَتِي الخَاليَةِ منْ أكاذِيبِ شعراءِ الدولةِ

وسَاسةِ الإحتفالاتِ السَاخِنَةِ

أرِدْتُ أللحاقَ بأبِي على سِكّةِ القطارِ القادمِ من البصرةِ

كانتْ عَصافيرُ البساتينِ المُحِيطَةِ بالسَماوَةِ – تُشْبِهُنا -

تَبْحَثُ عن الخُبزِ والأمانِ ونهاراتٍ للمَرَحِ

مَازالَ المَشْهَدُ طازِجاً من دونِ ذبول

حينما أوصَدوا بابَ الزِنزانةِ دوني

كان جيبُ قميصِي خَالياً من أيِّ صورةٍ للحبيبةِ

أو عناوين إخوتي الجديدَة..

ذاكرَتِي تُشبِهُ شاي الصَباح

وأهلي مملكتي كانوا.. من دونِ حزنٍ

محاصرٌ وَحدِي.. هذهِ الليلة

بذئابِ أمنِ دولةٍ دستورُها خطابُ مزاجٍ بدوي

وتساؤلي يجرجرُني من شعرِ رأسي على أرضية السجنِ

صنعتُ حينها إرجوحَةً لطفولَتِي بينَ الحِيطانِ

مَسَحْتُ الغُبارَ عَن مخيلةٍ مشدوهَةٍ بطوفانِ الألمِ

لألمسَ غبشةَ عُمري قربَ سوقِ السماوَةِ القديمِ

وأنا أتأرجحُ فوقَهُم كلاعبِ سيرك

راقِصاً وخائفاً ومتخماً بأحلامِ مراهقَتي

أنا وأرضُ اللهِ ، نطفو في الهواءِ..

يَمسُكُنا خَيطٌ مَفْتولٌ من دمعِ الحبيبةِ والعَذابات

ربما يكونُ وَتَرَ كمَنْجَةٍ

تخبئُ لَحْنَها فِي رَأسِي منذُ سِنين

وصَدرِي الذي نبتَتْ فيهِ مساميرُ صراخِ الهَذيان

كنتُ أخْتَنِقُ.. إختَنَقْتُ مِراراً..

فأتنَفسُ إفتتاحيةَ الجَريدَةِ في عددِها الأخير

وحفلَ حكاياتِ الصَبايا أمامَ بابِ مدرسةِ المدينة

لا سَماءَ بإتِساعِ نافِذَتي المقفلَة

حين كانت الوَحْشةُ ثقيلة..

تزرعُ غاباتِها داخلَ الزنزانةِ

فأحتشِدُ وحْدِي هُناك، أدفعُ بالحصارِ بعيداً عَنِي..

وراياتِي تحتَ قميصِ الصَيفِ، أُخبِئُها..

عن أسْئِلَةٍ مُباغِتَة، يحذرُ منها جُلاسُ المَقهَى القَديم

وأنا أغسِلُ أحزانَ رأسِ أمِي.. التي مازلتْ تنتظرُ - بعد وفاتها-

عودةَ أبنائِها الثلاثَة من الوطن..

ألمْ تكنْ هيَ في الوطنِ

ألمْ تكنْ هيَ

ألَمْ

ألمٌ..

وهَواءٌ..

يُداعِبُ الفُصُولَ وريشَ الطيور

لم يكن سهواً..

حينَ هربَ منِي نحوَ سرابٍ ثَخينٍ وخوفٍ خشن

كان ينقرُ بابَ زِنزانَتي

مثل تَغْريدَةِ شجرٍ خالٍ من الأعشاش

يا لِصَبْري حفرَتْهُ السياطُ مِراراً

وحينما تَركَني الجَلّادُ غَاضِباً وأكثرَ حِدَّةً من أنيني

فاضَ اللَحْنُ..

...............

مظاهرَة.





* 1978 سجن أمن مدينة السماوة - العراق .