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لكم الليل.. ولي احلامي الصغيرات..!


عبدالكريم هداد
الحوار المتمدن-العدد: 5414 - 2017 / 1 / 27 - 09:30
المحور: الادب والفن
    


اهديتُ قلبي
فركنَ فوقَهُ تُحفاً من الغش
وصوراً مزورَة..
قلبي ليس طاولةً للقمار
وليس بطاقةَ دعوةٍ للسرقة
هذا حفلُ فرحي
سافتش المفخخين بالغدر
عند باب النهار
حيث اشجار بستاني
وعصافيري المطربات
سادعو للرقصِ
من في وجههِ نوراً
ولا يعرفُ الخداع..
لكم الليل..
ولي احلامي الصغيرات .





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عبدالكريم هداد

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عبدالكريم هداد - لكم الليل.. ولي احلامي الصغيرات..!